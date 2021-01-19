Касым-Жомарт Токаев утвердил состав правительства

В этом году внимание уделят 11 сельским населённым пунктам в Осакаровке, Абайском, Актогайском, Бухаржырауском, Каркаралинском, Нуринском и Шетском районах. В них намерены реализовать 19 проектов в социальной, строительной сферах и в ЖКХ.