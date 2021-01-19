Система Orphus

Касым-Жомарт Токаев утвердил состав правительства

18.01.2021 19819
Касым-Жомарт Токаев утвердил состав правительства
Фото: inbusiness.kz
Нур-Султан. 18 января. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О составе правительства Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.
 
Большая часть прежних руководителей ведомств сохранили свои кресла.
 
Алихан Смаилов назначен первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан. Роман Скляр и Ералы Тугжанов вновь назначены заместителями премьер-министра. 
 
Мухтар Тлеуберди назначен заместителем премьер-министра - министром иностранных дел, Галымжан Койшыбаев - руководителем канцелярии премьер-министра.
 
Серик Шапкенов сменил Биржана Нурымбетова в кресле министра труда и социальной защиты населения. 
 
Министерство национальной экономики возглавил Асет Иргалиев, ранее ведомством руководил Руслан Даленов.
 
Руководители других министерств не изменились:
 
Нурлан Ермекбаев назначен министром обороны: 
 
Ерлан Тургумбаев - министром внутренних дел;
 
Аида Балаева - министром информации и общественного развития;
 
Сапархан Омаров - министром сельского хозяйства;
 
Марат Бекетаева - министром юстиции;
 
Асхат Аймагамбетов - министром образования и науки;
 
Алексей Цой - министром здравоохранения;
 
Бейбут Атамкулов - министром индустрии и инфраструктурного развития;
 
Ерулан Жамаубаев - министром финансов;
 
Актоты Раимкулова - министром культуры и спорта;
 
Бахыт Султанов - министром торговли и интеграции;
 
Юрий Ильин - министром по чрезвычайным ситуациям; 
 
Багдат Мусин - министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности;
 
Магзум Мирзагалиев - министром экологии, геологии и природных ресурсов;
 
Нурлан Ногаев - министром энергетики.
 
Указ вводится в действие со дня подписания.
 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая