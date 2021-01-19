Касым-Жомарт Токаев утвердил состав правительства

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Большая часть прежних руководителей ведомств сохранили свои кресла.
Алихан Смаилов назначен первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан. Роман Скляр и Ералы Тугжанов вновь назначены заместителями премьер-министра.
Мухтар Тлеуберди назначен заместителем премьер-министра - министром иностранных дел, Галымжан Койшыбаев - руководителем канцелярии премьер-министра.
Серик Шапкенов сменил Биржана Нурымбетова в кресле министра труда и социальной защиты населения.
Министерство национальной экономики возглавил Асет Иргалиев, ранее ведомством руководил Руслан Даленов.
Руководители других министерств не изменились:
Нурлан Ермекбаев назначен министром обороны:
Ерлан Тургумбаев - министром внутренних дел;
Аида Балаева - министром информации и общественного развития;
Сапархан Омаров - министром сельского хозяйства;
Марат Бекетаева - министром юстиции;
Асхат Аймагамбетов - министром образования и науки;
Алексей Цой - министром здравоохранения;
Бейбут Атамкулов - министром индустрии и инфраструктурного развития;
Ерулан Жамаубаев - министром финансов;
Актоты Раимкулова - министром культуры и спорта;
Бахыт Султанов - министром торговли и интеграции;
Юрий Ильин - министром по чрезвычайным ситуациям;
Багдат Мусин - министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности;
Магзум Мирзагалиев - министром экологии, геологии и природных ресурсов;
Нурлан Ногаев - министром энергетики.
Указ вводится в действие со дня подписания.
Напомним, ранее Аскар Мамин был назначен премьер-министром РК.
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