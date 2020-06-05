Депутаты сената приняли ряд законопроектов

Нур-Султан. 4 июня. Kazakhstan Today - На заседании сената парламента Республики Казахстан под председательством спикера палаты Маулена Ашимбаева депутаты приняли ряд законопроектов, передает Kazakhstan Today.

Сенаторы приняли Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан по вопросам внедрения современных форматов работы судов, сокращения излишних судебных процедур и издержек".

Спикер сената отметил, что законопроект направлен на дальнейшую модернизацию судебной системы Казахстана.

Поправки в Гражданский процессуальный кодекс разработаны по поручению главы государства. Принятые изменения и дополнения будут способствовать дальнейшей модернизации судебной системы и снижению излишних судебных процедур. Это также позволит внедрить современные электронные услуги и повысить доверие населения к судебной системе страны. Уверен, что поправки к Кодексу обеспечат эффективность и действенность правосудия и окажут положительное влияние на дальнейшее развитие судебной системы", - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Принятый документ направлен на дальнейшее совершенствование формата работы судов в современных условиях, развитие примирительных процедур, цифровизацию гражданского процесса, оптимизацию процессуальных действий, которые заключаются в рассмотрении судом несложных вопросов без вызова сторон, сокращении избыточных процессуальных действий и судебных актов.

На заседании сенаторы ратифицировали Соглашение об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы Евразийского экономического союза и Китайской Народной Республики.

Это позволит получать в режиме онлайн информацию из экспортных деклараций КНР по количеству, объему и стоимости товаров, снизить коррупционные риски и объемы расхождений таможенной статистики с китайской стороной, повысить эффективность таможенного контроля, а также увеличить поступления в бюджет.

Кроме того, депутаты рассмотрели в двух чтениях и приняли закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам военного положения", направленный на дальнейшее совершенствование законодательства по вопросам подготовки государства к обороне в условиях современных угроз и вызовов.

Документ уточняет и дополняет полномочия президента в период военного положения и до его введения, утверждает порядок применения мер военного положения и положения о Ставке Верховного главного командования Вооруженных сил, организует деятельность правительства в период военного положения. Правительство наделяется полномочиями, позволяющими ему утверждать положения о министерствах на период военного положения, обеспечивать выполнение мероприятий по оперативному оборудованию территории в интересах обороны. При введении военного положения будут образованы советы обороны областей, городов республиканского значения, столицы, непосредственное руководство которыми будет возложено на акимов. Организации высшего образования правом на возмездной основе будут осуществлять подготовку студентов на военных кафедрах по программе сержантов запаса.

За Министерством обороны как уполномоченным органом в сфере территориальной обороны закрепляется право утверждения мобилизационного плана Вооруженных сил.

Также в двух чтениях был принят закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам лотерей и лотерейной деятельности".

Документом совершенствуется механизм регулирования лотереи и лотерейной деятельности посредством установления ответственности за проведение лотереи лицом, не являющимся оператором лотереи; законодательно закреплен статус распространителя (агента) лотереи; введен запрет на распространение лотереи лицом, не являющимся оператором лотереи или распространителем лотереи; установлены требования к электронным формам лотерейных билетов и к оборудованию, используемому для проведения лотереи; введен запрет на рекламу лотереи лицами, не являющимися оператором лотереи и распространителями лотереи, сообщили в сенате.

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