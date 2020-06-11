Дополнительную налоговую амнистию планируют ввести в РК: от налогов освободят работников частных СМИ

Нур-Султан. 10 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане планируют провести дополнительную налоговую амнистию, передает Kazakhstan Today.

Депутаты мажилиса парламента на сегодняшнем заседании палаты одобрили поправки в проект закона РК "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)".

Документом предлагается проведение дополнительной налоговой амнистии физических лиц по списанию пени, числящейся на лицевых счетах налогоплательщиков по состоянию на 1 апреля 2020 года, но при условии уплаты недоимки по налогам на имущество, земельного налога и налога на транспортные средства до 31 декабря 2020 года.

В рамках законопроекта также предлагаются налоговые послабления отечественным компаниям в базовых отраслях для повышения их текущей ликвидности, высвобождения средств для восстановления экономического роста после режима чрезвычайного положения, обновления парка отечественных перевозчиков, поддержки негосударственных средств массовой информации, а также поправки, направленные на упрощение налогового администрирования в период карантина.

"Законопроектом устанавливается лицензионный сбор за право вести микрофинансовую и банковскую деятельностью для филиалов банков-нерезидентов. Также в Налоговом кодексе предусматривается обязанность банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, предоставлять сведения о снятии субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов", - пишет Kazpravda.kz.

Предлагается освобождение от налогообложения доходов работников негосударственных СМИ: телевидения, печатных изданий. Это для поддержки коллективов, которые в условиях карантина очень серьезно работали", - цитирует Kursiv.kz Альберта Рау, представлявшего законопроект.

Согласно проекту закона, из доходов физического лица, подлежащих налогообложению, исключаются "доходы работника налогоплательщика, не являющегося субъектом квазигосударственного сектора и занимающегося: деятельностью по созданию и трансляции телевизионных программ и (или) радиовещанием и (или) изданием газет, журналов и (или) периодических публикаций".

Норма вводится в действие с 1 апреля 2020 года и действует до 1 октября 2020 года.

В пояснении указано, что специалисты коммерческих теле- и радиоканалов находятся в большой зоне риска, как и медицинские работники, так как СМИ доносят до населения в оперативном режиме достоверную информацию о проводимой государством политике и предпринимаемых мерах по стабилизации ситуации в стране. По мнению разработчиков, данная мера позволит сохранить значительную часть рабочих мест в отрасли", - пишет издание.

Послабления касаются 29 видов деятельности, в том числе розничной торговли автомобилями и легкими автотранспортными средствами в торговых объектах с торговой площадью менее 2000 квадратных метров и более 2000 квадратных метров, технического обслуживания и ремонта автомобилей и других видов.

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