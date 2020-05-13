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В Казахстане до конца года введены налоговые послабления

12.05.2020, 13:05 10666
В Казахстане до конца года введены налоговые послабления
Нур-Султан. 12 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане предпринимателей до конца года освободят от выплаты некоторых видов налогов, передает Kazakhstan Today.
 
В соответствии с указом главы государства "О дальнейших мерах по стабилизации экономики" для поддержки бизнеса приняты некоторые налоговые меры, сообщает Служба центральных коммуникаций. 
 
  1. В частности, до конца года освобождение по налогу на имущество предусмотрено: 
 
  • по ТРЦ, кинозалам, театрам, выставкам и спортивным объектам; 
 
  • по налогоплательщикам, работающим в сферах общественного питания, гостиничной и туристической деятельности.

До 1 октября текущего года освобождены от налога на имущество лица, занимающиеся частной практикой:
 
  1. Индивидуальные предприниматели, работающие в общеустановленном порядке налогообложения, до конца года освобождены от ИПН. 

  1. Импорт биологических активов АПК, включающих крупный рогатый скот и племенных цыплят, не будет облагаться НДС.
 
  1. Производители сельскохозяйственной продукции не будут платить земельный налог по землям сельхозназначения.
 
  1. Для социально значимых продовольственных товаров до 1 октября 2020 года снижена ставка НДС с 12% до 8%.
 
  1. Предоставлено освобождение от налогов и других обязательных платежей из фонда оплаты труда для субъектов микро-, малого, среднего бизнеса по 29 видам деятельности с 1 апреля до 1 октября 2020 года.
 
  1. Освобождены от всех налогов и социальных платежей из фонда оплаты труда надбавки работникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях.
 
Для субъектов МСБ введена отсрочка на уплату всех налогов и обязательных платежей бюджет и социальных взносов, а также работа по принудительному взысканию задолженности по налоговым, таможенным и социальным платежам до 1 июня 2020 года. По обязательствам 2019 года перенесен срок представления форм налоговой отчетности с 31 марта 2020 года на 31 мая 2020 года.
 

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