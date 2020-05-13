В Казахстане до конца года введены налоговые послабления

Нур-Султан. 12 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане предпринимателей до конца года освободят от выплаты некоторых видов налогов, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с указом главы государства "О дальнейших мерах по стабилизации экономики" для поддержки бизнеса приняты некоторые налоговые меры, сообщает Служба центральных коммуникаций.

В частности, до конца года освобождение по налогу на имущество предусмотрено:

по ТРЦ, кинозалам, театрам, выставкам и спортивным объектам;

по налогоплательщикам, работающим в сферах общественного питания, гостиничной и туристической деятельности.





До 1 октября текущего года освобождены от налога на имущество лица, занимающиеся частной практикой:

Индивидуальные предприниматели, работающие в общеустановленном порядке налогообложения, до конца года освобождены от ИПН.





Импорт биологических активов АПК, включающих крупный рогатый скот и племенных цыплят, не будет облагаться НДС.

Производители сельскохозяйственной продукции не будут платить земельный налог по землям сельхозназначения.

Для социально значимых продовольственных товаров до 1 октября 2020 года снижена ставка НДС с 12% до 8%.

Предоставлено освобождение от налогов и других обязательных платежей из фонда оплаты труда для субъектов микро-, малого, среднего бизнеса по 29 видам деятельности с 1 апреля до 1 октября 2020 года.

Освобождены от всех налогов и социальных платежей из фонда оплаты труда надбавки работникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях.

Для субъектов МСБ введена отсрочка на уплату всех налогов и обязательных платежей бюджет и социальных взносов, а также работа по принудительному взысканию задолженности по налоговым, таможенным и социальным платежам до 1 июня 2020 года. По обязательствам 2019 года перенесен срок представления форм налоговой отчетности с 31 марта 2020 года на 31 мая 2020 года.

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