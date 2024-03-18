Генсек ШОС рассказал, когда Беларусь станет членом организации

Фото: Акорда

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Баку. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в первом заседании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Азербайджана, сообщает Акорда.





В своем выступлении глава Казахстана отметил, что Астана и Баку демонстрируют высокий уровень сотрудничества, развивают новые направления совместной работы.





Акорда





Только что мы провели детальное обсуждение буквально всех вопросов, связанных с нашим торгово-экономическим, инвестиционным сотрудничеством, взаимодействием на международной арене, и пришли к общим выводам. Это говорит о том, что Казахстан и Азербайджан в действительности являются стратегическими партнерами, государствами-союзниками. Перспективы очень хорошие при том понимании, что правительства будут заниматься реализацией договоренностей, которые будут достигнуты сегодня в форме подписанных документов, соглашений", - подчеркнул Токаев.





Он также с благодарностью принял приглашение принять участие в саммите COP29.





Это большое историческое достижение азербайджанского государства и его дипломатии. Саммит имеет первостепенное значение с точки зрения урегулирования существующих климатических проблем и глобального сотрудничества. Баку, безусловно, справится с этой задачей, - заявил президент.





Он отметил положительную динамику развития торгово-экономических отношений с Азербайджаном.





Товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном c 2020 года увеличился в пять раз. Конечно, абсолютные цифры, может быть, не столь впечатляющие. Здесь предстоит поработать, но сама динамика не может не вызывать положительные оценки. Наши страны располагают значительным экономическим потенциалом. И я думаю, что следующие успехи не за горами. Действительно, спектр сотрудничества очень широкий, мы сегодня об этом говорили, начиная с транспорта и логистики, и заканчивая вопросами цифровизации, не говоря о нефти и газе", - отметил глава Казахстана.





Укреплению взаимодействия также способствует реализация договоренностей в сфере культуры. Установлены побратимские отношения между священными городами Туркестаном и Шушой, а также между Уральском и Мингечевиром, Шымкентом и Гянджой.





В прошлом году в Азербайджане с большим успехом проведены дни культуры Казахстана. И, как вы отметили, мы завтра откроем в городе Физули центр детского творчества имени Курмангазы. Это тоже будет символ нашего взаимодействия и сотрудничества", - отметил Касым-Жомарт Токаев.





Президент полагает, что деятельность Высшего межгосударственного совета придаст мощный импульс сотрудничеству двух стран и будет способствовать выводу казахско-азербайджанских отношений на новые высоты.





Президент Азербайджана в свою очередь отметил историческую значимость первого заседания Высшего межгосударственного совета. По его мнению, результаты визита Касым-Жомарта Токаева и заседания межгоссовета будут во многом определять будущую повестку дня отношений двух стран.





В ходе первого заседания межгоссовета были рассмотрены вопросы развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, нефтегазовой, транспортно-логистической сферах, а также в области возобновляемых источников энергии, цифровых коммуникаций и культурно-гуманитарного взаимодействия.





Президенты Казахстана и Азербайджана также приняли онлайн участие в церемонии по случаю прибытия контейнерного блок-поезда из нового казахско-китайского транспортно-логистического центра в Сиане Сианя на станцию Апшерон (Азербайджан) по маршруту Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). Этому предшествовали открытие казахстанского терминала и запуск первого поезда сообщением Китай - Казахстан - Азербайджан 28 февраля текущего года.





Акорда





Сегодня выстраивается новый транспортно-логистический каркас Евразии. Ключевую роль в этом процессе играет тесное и плодотворное сотрудничество Казахстана и Азербайджана. Совместными усилиями расширяется торгово-экономический потенциал двух стран, считает глава Казахстана.





Акорда





Ильхам Алиев поздравил транспортников с этим знаменательным событием. Он отметил, что Казахстан и Азербайджан активно работают над укреплением взаимодействия по многим направлениям сотрудничества, включая транзитно-транспортную сферу.





В заключение лидеры двух стран выразили признательность всем казахским и азербайджанским специалистам за продуктивную совместную работу и пожелали им дальнейших успехов.



