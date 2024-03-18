17.03.2024, 17:41 6836
Генсек ШОС рассказал, когда Беларусь станет членом организации
Фото: kabar.kg
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Астана. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане ожидается принятие решения о предоставлении Республики Беларусь статуса полноправного члена организации, сообщил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.
Ожидается, что на саммите в Астане будет принято решение о приеме Республики Беларусь в члены ШОС и предоставлении ей статуса члена организации. С момента принятия данного решения Белоруссия получит право участвовать в качестве полноправного члена в заседаниях и механизмах в рамках организации", - цитирует Чжан Мина РИА Новости.
Сообщается, что саммит ШОС пройдет в Астане 3-4 июля.
В соответствии с решением, принятым Советом глав государств-членов ШОС на саммите в 2022 году в Самарканде, организация достигла соглашения с Республикой Беларусь обо всех правовых, финансовых и организационных условиях присоединения к ШОС, что было зафиксировано в соответствующем меморандуме об обязательствах, подписанном в Нью-Дели 4 июля 2023 года.
В феврале 2024 года Беларусь выполнила все свои обязательства по вышеупомянутому меморандуму. В соответствии с положением ШОС о порядке приема новых членов секретариат ведет работу с государствами-членами ШОС по подготовке соответствующих решений, которые должны быть приняты Советом министров иностранных дел и Советом глав государств государств-членов ШОС", - добавил Чжан Мин.
Напомним, в 2023 году саммит ШОС проходил в июле. Тогда Казахстан принял роль председательства организации.
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18.03.2024, 14:02 756
Токаев поздравил Путина с победой на президентских выборах
Фото: Акорда
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Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента Российской Федерации, сообщает Акорда.
Токаев отметил всенародную поддержку стратегического курса российского лидера, рассказали в пресс-службе президента РК.
Собеседники обсудили ход двустороннего сотрудничества, поступательно развивающегося в духе стратегического партнерства. Главы государств условились продолжать тесное взаимодействие.
По информации RT, действующий глава государства Владимир Путин по итогам подсчета более 99% бюллетеней лидирует на выборах президента, которые прошли в России с 15 по 17 марта.
По итогам обработки более 99% бюллетеней Путин набрал 87,29% голосов. Второе место занял кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,30% голосов. На третьем месте оказался Владислав Даванков от партии "Новые люди" с результатом 3,21% голосов, четвертым стал Леонид Слуцкий (ЛДПР) с 3,21% голосов.
18.03.2024, 11:26 2126
Сотрудничество между Казахстаном и Китаем: в МИД рассказали о возможностях развития партнерских отношений
Китайская сторона выразила заинтересованность в отечественной пищевой продукции Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан рассказали о возможностях развития партнерских отношений между Казахстаном и Китаем, сообщает пресс-служба ведомства.
В целях развития регионального сотрудничества между Казахстаном и Китаем Генеральный консул Казахстана в городе Сиань Жошыхан Кыраубаев посетил провинцию Хубэй. В рамках визита состоялась встреча с руководителем управления иностранных дел провинции Хубэй Чжан Сяомэй, где стороны обменялись мнениями по активизации двусторонних отношений", - проинформировали в МИД.
Также состоялись переговоры с проректором университета ответственного за международные связи Тан Чиджу и казахскими студентами, обучающимися в Уханьском университете. Кроме того, были обсуждены перспективы развития сотрудничества в сфере образования, вопросы двустороннего обмена студентами и специалистами.
Состоялась встреча с руководством порта и зоны свободной торговли Wuhan Hanou International Logistics Co., Ltd. В ходе переговоров обсуждены возможности установления партнерства с транспортно-логистическим сухим портом", - сообщили в ведомстве
Подчеркивается, что китайская сторона выразила заинтересованность в отечественной пищевой продукции Казахстана и предложила возможность переработки, хранения и реализации казахстанской продукции на подведомственной территории таможенного бонда.
Ранее Бектенов обсудил с послом КНР вопросы наращивания торгово-экономического сотрудничества.
12.03.2024, 18:39 37411
Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев посетили город Шушу
Фото: Акорда
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Баку. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Программу визита президента Казахстана в Азербайджан продолжило посещение города Шуши, сообщает пресс-служба Акорды.
Лидеры двух стран ознакомились с генеральным планом города, расположенного в предгорьях Карабахского хребта. Затем они осмотрели основные достопримечательности региона.
Как отметил глава Азербайджана, Шуша издревле считается колыбелью азербайджанской культуры. В период своего процветания город был местом развития поэзии, искусства и архитектуры.
В настоящее время здесь ведутся активные работы по строительству и восстановлению инфраструктуры. Уже работают несколько отелей, музеев, мечетей. Строятся и ремонтируются жилые дома, образовательные и социальные учреждения, церкви. Одновременно проводятся работы по оценке и инвентаризации объектов с участием специалистов из различных сфер.
Напомним, 11 марта президент Казахстана прибыл с госвизитом в Баку, где провел переговоры с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. По итогам встречи стороны подписали ряд документов.
12.03.2024, 15:15 39941
Казахстан подарил Азербайджану детский центр творчества
Фото: Акорда
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Баку. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Азербайджана Ильхам Алиев приняли участие в торжественной церемонии открытия Центра детского творчества имени казахского композитора Курмангазы в городе Физули, сообщает Акорда.
Современный инновационный центр был построен по инициативе Касым-Жомарта Токаева в кратчайшие сроки в качестве гуманитарного дара братскому народу Азербайджана от казахстанцев.
Данный объект, безусловно, послужит на благо укрепления всесторонних связей между нашими странами. Желаю вам успехов и процветания. Нет никаких сомнений в том, что этот священный регион Азербайджана получит мощное развитие", - отметил Токаев в беседе с жителями Физули.
В свою очередь Ильхам Алиев поблагодарил Касым-Жомарта Токаева и весь народ Казахстана.
Это будет не только Центр детского творчества, это будет центр дружбы и братства Казахстана и Азербайджана. Мы искренне благодарны за эту инициативу. Это будет жить в памяти всех азербайджанцев", - сказал Алиев.
Выбор имени Курмангазы для нового образовательного комплекса не случаен. Произведения выдающегося казахского кюйши стали достоянием всего тюркского мира.
Курмангазы - это титан казахской музыки, можно даже сказать, неотъемлемая часть тюркской культуры. Казахскую музыку трудно представить без имени Курмангазы. Его музыка очень динамичная, современная. До настоящего времени его знаменитый кюй "Сарыарка" слушается с большим волнением", - заметил Токаев.
Лидеры двух стран совместно осмотрели новые кабинеты, классы, залы и творческие студии Центра детского творчества.
Закладка первого камня объекта состоялась в марте 2023 года. Проектирование было выполнено за 3 месяца, а строительство завершено за 9 месяцев.
В двухэтажном здании созданы все необходимые условия для внешкольного обучения 600 детей в несколько смен. Предусмотрены лекционный зал, класс шахмат, кулинарный класс, студия искусства и скульптуры, зал хореографии и спортзал, кабинет звукозаписи, музыкальный и вокальный класс, кабинеты фото-и видеомонтажа, веб-дизайна и робототехники, актовый зал, класс 3d-моделирования", - говорится в сообщении.
Особое внимание в центре будут уделять IT-стартапам и национальной культуре Азербайджана, в том числе искусству ковроткачества.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подарил коллективу центра копию домбры Курмангазы и автобус для перевозки воспитанников образовательного комплекса.
Напомним, вчера президент Казахстана прибыл с госвизитом в Баку, где провел переговоры с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. По итогам встречи стороны подписали ряд документов.
11.03.2024, 19:25 50186
По итогам визита Токаева в Баку подписан ряд документов
Фото: Акорда
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Баку. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Азербайджана Ильхам Алиев выступили с совместным заявлением для представителей СМИ, сообщает пресс-служба Акорды.
В своем выступлении президент Казахстана назвал Азербайджан стратегическим партнером нашей страны, а также отметил важность своего визита в Баку. Президент Казахстана заявил, что в ходе переговоров была подчеркнута важность укрепления сотрудничества в рамках многосторонних структур.
В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил лидера Казахстана за визит и высказал удовлетворение итогами переговоров.
По итогам переговоров президентов Казахстана и Азербайджана были подписаны следующие документы:
- Решение первого заседания Высшего Межгосударственного совета Республики Казахстан и Азербайджанской Республики
- Соглашение между Министерством транспорта Республики Казахстан и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики о взаимном признании профессиональных дипломов членов экипажей морских судов
- Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Министерством образования и науки Республики Казахстан и Министерством образования Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области образования от 3 апреля 2017 года в части выделения мест для докторантуры
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики в области исследования и использования космического пространства в мирных целях
- План мероприятий между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством культуры Азербайджанской Республики, Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики на 2024-2025 годы
- Соглашение о стратегическом партнерстве между АО "Самрук-Казына" и Азербайджанским инвестиционным холдингом (AIH)
- Соглашение о поэтапном увеличении объемов транзита казахстанской нефти через территорию Азербайджанской Республики между АО "Национальная компания "КазМунайГаз" и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики
- Меморандум о стратегическом сотрудничестве в области купли-продажи казахстанской нефти между АО "Национальная компания "КазМунайГаз" и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики
- Меморандум о сотрудничестве между Республиканским государственным учреждением "Служба центральных коммуникаций" при президенте Республики Казахстан и Агентством по развитию медиа Азербайджанской Республики
- Меморандум о сотрудничестве между АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" Республики Казахстан и Юридическим лицом публичного права "Агентство развития малого и среднего бизнеса" Азербайджанской Республики
- План мероприятий по развитию сотрудничества между акиматом города Атырау (Республика Казахстан) и главой исполнительной власти города Ширван (Азербайджанская Республика) на 2024-2026 годы
- План мероприятий по развитию сотрудничества между акиматом города Актау (Республика Казахстан) и главой исполнительной власти города Сумгаит (Азербайджанская Республика) на 2024-2026 годы
- Дорожная карта по реализации мероприятий по поддержке малого и среднего бизнеса в рамках Меморандума о сотрудничестве между Акционерным обществом "Фонд развития предпринимательства "Даму" и Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBİA)
- Меморандум о взаимопонимании в области информационной безопасности между АО "Государственная техническая служба" Республики Казахстан и Службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики
Ранее глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
11.03.2024, 17:32 51551
Товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном c 2020 года увеличился в 5 раз - Токаев
Фото: Акорда
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Баку. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в первом заседании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Азербайджана, сообщает Акорда.
В своем выступлении глава Казахстана отметил, что Астана и Баку демонстрируют высокий уровень сотрудничества, развивают новые направления совместной работы.
Только что мы провели детальное обсуждение буквально всех вопросов, связанных с нашим торгово-экономическим, инвестиционным сотрудничеством, взаимодействием на международной арене, и пришли к общим выводам. Это говорит о том, что Казахстан и Азербайджан в действительности являются стратегическими партнерами, государствами-союзниками. Перспективы очень хорошие при том понимании, что правительства будут заниматься реализацией договоренностей, которые будут достигнуты сегодня в форме подписанных документов, соглашений", - подчеркнул Токаев.
Он также с благодарностью принял приглашение принять участие в саммите COP29.
Это большое историческое достижение азербайджанского государства и его дипломатии. Саммит имеет первостепенное значение с точки зрения урегулирования существующих климатических проблем и глобального сотрудничества. Баку, безусловно, справится с этой задачей, - заявил президент.
Он отметил положительную динамику развития торгово-экономических отношений с Азербайджаном.
Товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном c 2020 года увеличился в пять раз. Конечно, абсолютные цифры, может быть, не столь впечатляющие. Здесь предстоит поработать, но сама динамика не может не вызывать положительные оценки. Наши страны располагают значительным экономическим потенциалом. И я думаю, что следующие успехи не за горами. Действительно, спектр сотрудничества очень широкий, мы сегодня об этом говорили, начиная с транспорта и логистики, и заканчивая вопросами цифровизации, не говоря о нефти и газе", - отметил глава Казахстана.
Укреплению взаимодействия также способствует реализация договоренностей в сфере культуры. Установлены побратимские отношения между священными городами Туркестаном и Шушой, а также между Уральском и Мингечевиром, Шымкентом и Гянджой.
В прошлом году в Азербайджане с большим успехом проведены дни культуры Казахстана. И, как вы отметили, мы завтра откроем в городе Физули центр детского творчества имени Курмангазы. Это тоже будет символ нашего взаимодействия и сотрудничества", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Президент полагает, что деятельность Высшего межгосударственного совета придаст мощный импульс сотрудничеству двух стран и будет способствовать выводу казахско-азербайджанских отношений на новые высоты.
Президент Азербайджана в свою очередь отметил историческую значимость первого заседания Высшего межгосударственного совета. По его мнению, результаты визита Касым-Жомарта Токаева и заседания межгоссовета будут во многом определять будущую повестку дня отношений двух стран.
В ходе первого заседания межгоссовета были рассмотрены вопросы развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, нефтегазовой, транспортно-логистической сферах, а также в области возобновляемых источников энергии, цифровых коммуникаций и культурно-гуманитарного взаимодействия.
Президенты Казахстана и Азербайджана также приняли онлайн участие в церемонии по случаю прибытия контейнерного блок-поезда из нового казахско-китайского транспортно-логистического центра в Сиане Сианя на станцию Апшерон (Азербайджан) по маршруту Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). Этому предшествовали открытие казахстанского терминала и запуск первого поезда сообщением Китай - Казахстан - Азербайджан 28 февраля текущего года.
Сегодня выстраивается новый транспортно-логистический каркас Евразии. Ключевую роль в этом процессе играет тесное и плодотворное сотрудничество Казахстана и Азербайджана. Совместными усилиями расширяется торгово-экономический потенциал двух стран, считает глава Казахстана.
Ильхам Алиев поздравил транспортников с этим знаменательным событием. Он отметил, что Казахстан и Азербайджан активно работают над укреплением взаимодействия по многим направлениям сотрудничества, включая транзитно-транспортную сферу.
В заключение лидеры двух стран выразили признательность всем казахским и азербайджанским специалистам за продуктивную совместную работу и пожелали им дальнейших успехов.
Напомним, сегодня Токаев прибыл с государственным визитом в Баку, где провел переговоры с главой Азербайджана Гедаром Алиевым.
11.03.2024, 16:13 52406
Новые совместные инвестпроекты обсудили Токаев и Алиев
Глава Казахстана поздравил Ильхама Алиева с убедительной победой на выборах президента и с предстоящим проведением саммита СОР-29 в Баку в 2024 году
Фото: Акорда
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Баку. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает Акорда.
Алиев встретил прибывшего с государственным визитом в Баку президента Казахстана в резиденции "Загульба".
Начальник почетного караула отдал рапорт лидерам двух стран. После исполнения государственных гимнов Казахстана и Азербайджана Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев представили друг другу членов официальных делегаций.
Затем состоялись переговоры президентов в узком формате.
Глава Казахстана поздравил Ильхама Алиева с убедительной победой на выборах президента и с предстоящим проведением саммита СОР-29 в Баку в 2024 году.
Касым-Жомарт Токаев высоко оценил уровень казахстанско-азербайджанского сотрудничества, которое развивается весьма динамично, наполняясь новым содержанием и совместными крупными проектами.
Президент Азербайджана подчеркнул укрепление братских связей с Казахстаном.
В ходе переговоров лидеры обсудили вопросы торгово-экономического, транзитно-транспортного, энергетического, культурно-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия в сферах цифровизации, продовольственной безопасности, возобновляемых источников энергии. Кроме того, были рассмотрены перспективы реализации прорывных инвестиционных проектов, которые станут новыми точками роста экономик Казахстана и Азербайджана", - сообщает Акорда.
11.03.2024, 12:52 53656
Токаев поздравил Асифа Али Зардари с избранием на пост президента Пакистана
Президент выразил надежду на тесное взаимодействие двух стран
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Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Асифа Али Зардари с избранием на пост президента Пакистана, сообщает Акорда.
Глава государства направил поздравительную телеграмму в адрес вновь избранного президента Исламской Республики Пакистан Асифа Али Зардари.
Уверен, что ваш богатый жизненный опыт и дальновидная политика внесут огромный вклад в дальнейшее развитие и процветание страны. Мы высоко ценим наше прочное партнерство с Пакистаном, основанное на искренней дружбе и взаимном уважении. Я рассчитываю на тесное взаимодействие с вами для укрепления и раскрытия новых возможностей двустороннего сотрудничества во благо наших стран", - говорится в телеграмме.
Президент пожелал Асифу Али Зардари успехов в его начинаниях, а пакистанскому народу - благополучия.
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