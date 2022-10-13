Глава МИД РФ прибыл в Астану

Фото: МИД РФ
Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Астану для участия в заседании совета министров иностранных дел СНГ, сообщает официальный Telegram-канал МИД РФ.
12-13 октября в столице Казахстана пройдет VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который будет приурочен к 30-летию инициативы о созыве СВМДА и пройдет под председательством РК.
На масштабное политическое мероприятие приглашены первые руководители государств-членов, государств-наблюдателей, организаций-наблюдателей и организаций-партнеров. В общей сложности ожидается прибытие около 50 делегаций.
Ранее в Астану прибыли президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Беларуси Александр Лукашенко и заместитель председателя Китайской Народной Республики Ван Цишань.