Глава Минэнерго заявил о готовности Казахстана участвовать в общем сокращении добычи нефти

Нур-Султан. 10 апреля. Kazakhstan Today - Накануне в формате видеоконференции прошли переговоры министров стран-участников соглашения ОПЕК+ , передает Kazakhstan Today.

Считаю, что возобновление диалога между нефтедобывающими странами в формате ОПЕК+ является знаковым событием и сегодняшнее заседание определенно займет свое место в истории мировой нефтяной индустрии. Наблюдаемое снижение спроса на нефть, на фоне замедления глобального экономического роста, создает условия для дальнейшего снижения цены, а также снижения мирового производства нефти. Отсутствие скоординированных действий между основными нефтедобывающими странами накладывают свои неопределенности в этой и без того крайне сложной ситуации", - сказал министр энергетики РК Нурлан Ногаев.

Он подчеркнул, что Казахстан, будучи участником соглашения ОПЕК+, всегда выполнял принятые на себя обязательства.

Мы надеемся на достижение положительных результатов по итогам предстоящих переговоров. Наблюдаемый дисбаланс на мировом нефтяном рынке говорит о том, что усилий только лишь стран ОПЕК+ в данном случае не будет достаточным и ситуация требует активного участия всех участников рынка. В свою очередь, мы понимаем всю остроту сегодняшней повестки и готовы участвовать в общем сокращении добычи нефти", - сказал Ногаев.

Как отмечает пресс-служба Минэнерго, в результате 11-часовых переговоров стороны не смогли прийти к соглашению.

Казахстан не теряет надежды на то, что в будущем консенсус о коллективном сокращении добычи нефти будет достигнут, что в свою очередь положительно отразится на нефтяной индустрии", - говорится в сообщении.

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