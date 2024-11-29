Главы государств ОДКБ приняли Декларацию Совета коллективной безопасности

Фото: Акорда

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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам заседания в расширенном составе главы государств приняли Декларацию Совета коллективной безопасности и подписали ряд документов, - По итогам заседания в расширенном составе главы государств приняли Декларацию Совета коллективной безопасности и подписали ряд документов, сообщает Акорда.





По итогам заседания была утверждена целевая межгосударственная программа ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы.





Также президенты приняли заявление в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и утвердили план мероприятий по празднованию этой даты в 2025 году.





Принятые в Астане документы направлены на дальнейшее комплексное развитие Организации и системы коллективной безопасности в интересах всех ее членов, отметили в пресс-службе президента РК.





Дополнено 28.11.2024, 17.05





По итогам сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности был подписан ряд важных документов, сообщает пресс-служба ОДКБ.





В частности были подписаны следующие документы:





Декларация Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности;

решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О Целевой межгосударственной программе Организации Договора о коллективной безопасности по укреплению таджикско-афганской границы";

протокол о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности в области перевозок воинских и других формирований, их движимого имущества, а также продукции военного назначения от 15 сентября 2015 года;

протокол о внесении изменений в соглашение о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности от 10 декабря 2010 года;

заявление Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О дальнейшем укреплении союзнических отношений в рамках Организации Договора о коллективной безопасности";

решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О перечне типовых современных и перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники, предлагаемых к оснащению Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона коллективной безопасности";

решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О Плане мероприятий по празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов";

решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О внесении изменений в Правила процедуры органов Организации Договора о коллективной безопасности";

решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О награждениях наградами Организации Договора о коллективной безопасности";

решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "Об Отчете об исполнении бюджета Организации Договора о коллективной безопасности за 2023 год".;

решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О внесении изменений в Бюджет Организации Договора о коллективной безопасности на 2024 год";

решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О бюджете Организации Договора о коллективной безопасности на 2025 год";

протокольное решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О председательстве в Организации, времени и месте проведения очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности".





Ранее лидеры стран ОДКБ подтвердили готовность действовать сообща для предупреждения угроз коллективной безопасности.





Напомним, с 1 января 2025 года председательство в ОДКБ перейдет Кыргызской Республике. Следующий саммит ОДКБ пройдет в Кыргызстане в четвертом квартале 2025 года.