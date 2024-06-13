12.06.2024, 21:25 3586
Главы Казахстана и Южной Кореи посетили гала-концерт мастеров искусств
Фото: Акорда
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Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Южной Кореи Юн Сок Ёль посетили гала-концерт мастеров искусств Казахстана и Кореи, сообща пресс-служба Акорды.
Перед началом мероприятия лидеры двух стран посетили выставку "Ұлы дала алтыны", организованную в фойе Казахского национального музыкально-драматического театра имени Калибека Куанышбаева.
Президентам были представлены исторические артефакты из золота. Главными экспонатами выставки стали реконструированные одежда и оружие "Золотого человека", найденного при раскопках Иссыкского кургана.
Ранее Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступление на казахско-корейском бизнес-форуме пригласил южнокорейских инвесторов и девелоперские компании к активному участию в проекте Alatau City, реализуемом совместно с сингапурской стороной.
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12.06.2024, 13:36 5886
Более 700 компаний с южнокорейским капиталом успешно работают в Казахстане - Токаев Дополнено
Фото: Акорда
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Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем в расширенном формате, сообщает Акорда.
Он назвал первый государственный визит Юн Сок Ёля в Казахстан историческим событием и подчеркнул, что сегодняшние переговоры расширят сферу казахско-корейской интеграции и поднимут двусторонние связи на новый уровень.
Южная Корея стала подлинным экономическим и технологическим локомотивом в глобальном масштабе, а всемирно известные корейские корпорации служат серьезным подспорьем для продвижения позиций страны на международной арене как "ключевого глобального государства", - заявил президент.
По его словам, Сеул является одним из важнейших стратегических партнеров Казахстана в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Корея занимает 4-е место во внешнеторговом обороте и входит в десятку крупнейших иностранных инвесторов нашей страны.
За треть века страны достигли высокого уровня политического диалога, наладили плодотворное экономическое сотрудничество и крепкие гуманитарные связи. Они взаимодействуют в различных сферах, включая межпарламентское, межправительственные и межведомственные контакты. Успешно функционируют деловой совет и межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Токаев также отметил, что важную роль в построении тесных связей играют регулярные контакты между предпринимателями двух стран. В Казахстане успешно работают более 700 компаний с южнокорейским капиталом.
Стороны также остановились на развитии культурно-гуманитарных связей.
120 тысяч этнических корейцев в Казахстане выполняют важную роль и вносят неоценимый вклад в укрепление наших отношений. В свою очередь более 1 тысячи казахстанских студентов, обучающихся в Корее, являются "золотым мостом дружбы" между нашими дружественными странами", - добавил Токаев.
Президент Юн Сок Ёль отметил, что в этом году Республика Корея и Казахстан отмечают 15-летие установления стратегического партнерства
Республика Корея намерена вместе рука об руку продвигаться к более светлому и процветающему будущему с Казахстаном - нашим ключевым стратегическим партнером", - сказал корейский лидер.
В ходе переговоров были обсуждены перспективы двустороннего взаимодействия в таких сферах, как энергетика, инфраструктура и промышленность, машиностроение, торговля, транспорт и логистика, цифровизация и аэрокосмическая промышленность, финансовый сектор, образование, здравоохранение и фармацевтика, туризм и культура, экология и другие.
Дополнено 12.06.2024, 14.35
По итогам переговоров президенты Казахстана и Кореи приняли совместное заявление.
Членами официальных делегаций были подписаны следующие документы:
1. Соглашение о сотрудничестве в области развития энергетической отрасли;
2. Соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой и нефтехимической отрасли;
3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством торговли, промышленности и энергетики Республики Корея по всестороннему сотрудничеству в сфере электроэнергетики;
4. Меморандум между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерством торговли, промышленности и энергетики Республики Корея о всестороннем сотрудничестве в области критических минералов и металлов;
5. Меморандум о взаимопонимании между Министерством национальной экономики Республики Казахстан и Министерством экономики и финансов Республики Корея по сотрудничеству в области обмена знаниями и развития;
6. Меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея по сотрудничеству в области науки и технологий;
7. Меморандум о взаимопонимании между Министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Лесной службой Республики Корея по сотрудничеству в сфере лесного хозяйства;
8. Меморандум о взаимопонимании между Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы и Министерством по управлению персоналом Республики Корея по сотрудничеству в сфере управления персоналом на государственной службе;
9. Меморандум о взаимопонимании между Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Министерством труда и занятости Республики Корея в сфере занятости и труда;
10. Меморандум о взаимопонимании между Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, Комиссией по финансовым услугам Республики Корея и Службой финансового надзора Республики Корея в области банковского надзора;
11. Меморандум о взаимопонимании между Министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Министерством окружающей среды Республики Корея по сотрудничеству согласно 6-й статье Парижского соглашения.
Сегодня президенты также провели переговоры в узком составе.
10.06.2024, 20:04 18751
Токаев поздравил премьер-министра Индии
Фото: Акорда
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Астана. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Нарендру Моди по случаю его переизбрания премьер-министром Индии, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства отметил, что переизбрание на столь высокий пост свидетельствует о непоколебимом доверии и поддержке индийскими гражданами дальновидной политики Нарендры Моди.
Я убежден, что под вашим умелым руководством Индия продолжит свой впечатляющий путь в качестве одной из самых быстрорастущих экономик и достигнет новых свершений. Казахстан высоко ценит давнее стратегическое партнерство с Индией, которое зиждется на крепких узах дружбы, общих ценностях и добрых отношениях между нашими народами", - говорится в телеграмме.
Президент Казахстана пожелал премьер-министру успехов во всех его благородных начинаниях, а дружественному народу Индии - процветания и благополучия.
10.06.2024, 13:05 21611
Президент Конго посетит с визитом Казахстан
В этом году Казахстан и Конго отмечают 25-летний юбилей дипломатических отношений
Фото: Акорда
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Астана. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял личного представителя президента Республики Конго по стратегическим вопросам и международному сотрудничеству Франсуазу Жоли, сообщает Акорда.
Приветствуя Франсуазу Жоли, президент отметил, что рассматривает ее визит как знак искренней заинтересованности в развитии взаимовыгодных связей между Казахстаном и Республикой Конго.
В этом году страны отмечают 25-летие установления дипломатических отношений.
Франсуаза Жоли выразила благодарность Касым-Жомарту Токаеву за теплый прием и передала наилучшие пожелания от президента Конго Дени Сассу-Нгессо.
На встрече были обсуждены вопросы предстоящего визита главы Республики Конго в Казахстан, а также перспективные направления двустороннего сотрудничества.
07.06.2024, 10:33 48171
Казахстан с государственным визитом посетит президент Республики Корея
Фото: Акорда
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Астана. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - По приглашению Касым-Жомарта Токаева 11-13 июня 2024 года Казахстан с государственным визитом посетит президент Республики Корея Юн Сок Ёль.
Президенты двух стран проведут переговоры и примут участие в казахско-корейском бизнес-форуме. В рамках визита будет подписан ряд двусторонних документов", - сообщила пресс-служба Акорды.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Корея в 4 раза увеличат количество авиарейсов.
06.06.2024, 13:16 59636
Совместное противодействие угрозам обсудили в Алматы секретари совбезов ОДКБ
Участники встречи подробно обсудили военно-политическую обстановку в зоне ответственности ОДКБ
Фото: ОДКБ
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Алматы. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Заседание комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности состоялось в Алматы.
В ходе встречи с докладом об обстановке в зоне ответственности ОДКБ и мерах, направленных на нейтрализацию вызовов и угроз безопасности государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности, выступил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.
Участники встречи провели подробное обсуждение военно-политической обстановки в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности и меры по совершенствованию деятельности и взаимодействия в формате организации в вопросе противодействия вызовам и угрозам государств - членов ОДКБ", - сообщает пресс-служба организации.
Особое внимание было уделено проекту целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы. Проект документа был одобрен членами КССБ и рекомендован генеральному секретарю ОДКБ представить его на рассмотрение СКБ ОДКБ установленным порядком.
Напомним, 3 июня в Алматы прошло очередное заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ. В 2024 году в организации председательствует Республика Казахстан. Перед спикерами государств - членов ОДКБ выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он заявил, что силы ОДКБ должны находиться в высокой степени боеготовности, а также напомнил, что осенью на территории Казахстана пройдут учения ОДКБ "Нерушимое братство - 2024" и "Скала-2024".
06.06.2024, 10:31 61311
У России и Казахстана очень близкие союзнические отношения - Путин
По его словам, между Россией и Казахстаном нет ни одного вопроса, который бы осложнял двусторонние отношения
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Санкт-Петербург. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что у России и Казахстана очень близкие союзнические отношения, сообщает пресс-служба президента РФ.
У нас не просто очень близкие, а союзнические, стратегические отношения. Что касается России и Казахстана, то можно говорить в полном смысле этого слова. Это касается и торгово-экономических связей, они растут, растут уверенно каждый год. Растущий уровень товарооборота об этом говорит. У нас очень много направлений нашего взаимодействия. Я даже все сейчас и не перечислю: это и энергетика, и промышленная кооперация, это тот же космос, очень много", - сказал Путин.
Он сообщил, Россия будет поставлять газ в Казахстан.
Сейчас, если говорить об энергетике, мы не только в Узбекистан будем подавать газ, будем то же самое делать и в отношении Казахстана - северный Казахстан нуждается в наших энергоносителях", - сообщил президент РФ.
По его словам, между Россией и Казахстаном нет ни одного вопроса, который бы осложнял двусторонние отношения.
Честно говоря, я не вижу ни одного вопроса, который бы был спорным и который хоть как-то осложнял наши отношения. Мы говорили о сотрудничестве с Китаем. У нас 90 процентов товарооборота приходится на национальные валюты с Китайской Народной Республикой. То же самое происходит и в наших отношениях с Казахстаном. Там, наверное, почти уже 100 процентов, почти все в национальных валютах", - сказал президент РФ.
Он отметил, что постоянно контактирует с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
У нас сложились с ним очень добрые, доверительные, дружеские отношения", - добавил Путин.
05.06.2024, 12:01 71526
В Астане пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества
Фото: kabar.kg
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Астана. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане 3-4 июля пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества, сообщает пресс-служба президента Казахстана.
Главы государств - членов ШОС рассмотрят широкий спектр актуальных вопросов политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия", - проинформировали в пресс-службе.
Также ожидается участие в форуме лидеров стран-наблюдателей и партнеров по диалогу.
Напомним, Казахстан принял на себя роль председателя ШОС.
05.06.2024, 09:35 73051
Казахстан поддерживает усилия мирового сообщества по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке - МИД
Фото: МИД РК
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Астана. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан решительно поддерживает усилия мирового сообщества, направленные на стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
Приветствуем мирную инициативу Белого дома, основные положения которой предусматривают прекращение огня между Израилем и ХАМАС, освобождение заложников, обеспечение гуманитарной помощи, а также последующее восстановление сектора Газа при поддержке международного сообщества. Выражаем надежду, что предложенные меры, в случае их реализации, позволят прекратить кровопролитие и жертвы среди мирного населения, а также создать предпосылки для достижения мира в регионе. Подтверждаем неизменную позицию Казахстана, что единственным решением многолетнего конфликта является создание Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме на основе формулы "два государства для двух народов", - говорится в сообщении ведомства.
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