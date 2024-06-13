12.06.2024, 17:37 32536
Токаев пригласил южнокорейских инвесторов и девелоперские компании к участию в проекте Alatau City
Казахстан готов предложить южнокорейским партнерам сотрудничество в развитии технологии искусственного интеллекта
Фото: Акорда
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Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступление на казахско-корейском бизнес-форуме пригласил южнокорейских инвесторов и девелоперские компании к активному участию в проекте Alatau City, реализуемом совместно с сингапурской стороной, сообщает пресс-служба главы государства.
По мнению лидера Казахстана, возможности для наращивания сотрудничества открываются в сферах медицины, фармацевтики и биотехнологий.
Также Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан готов предложить южнокорейским партнерам сотрудничество в развитии технологии искусственного интеллекта, строительстве современных дата-центров и кибербезопасности.
Прочным фундаментом нашей конкурентоспособной инвестиционной среды служит Международный финансовый центр Астана. Это уникальная для нашего региона площадка, воплотившая в себе все преимущества ведущих финансовых центров мира. Сегодня в МФЦА успешно работают более двух тысяч компаний из десятков стран мира, около двадцати из них представляют Южную Корею. Мы заинтересованы в том, чтобы их количество значительно увеличилось, преимущественно в таких сферах, как финтех, IT, управление активами и лизинг. Поддерживаем преобразование южнокорейской микрофинансовой организации BNK Finance Kazakhstan в полноценный банк второго уровня", - заявил президент.
Кроме того, глава государства выразил уверенность в том, что форум придаст новый импульс синергии усилий и плодотворной кооперации двух государств.
Сегодня с моей стороны была высказана полная поддержка концепции К-Silk Road. Это действительно очень интересная концепция. Казахстан будет делать все возможное для оказания содействия в реализации этой программы. В следующем году, как мне сообщил господин президент, запланирован саммит в рамках этой концепции в Корее. Думаю, что наша страна примет участие в саммите на самом высоком уровне. Правительство Казахстана окажет всю необходимую поддержку южнокорейским компаниям и инвесторам, заинтересованным работать в нашей стране", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на полях казахско-сингапурского бизнес-форума обсудил важные аспекты реализации флагманского проекта Alatau City в Алматинской области.
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12.06.2024, 21:31 23421
Токаеву доложили о разведработах на литиевом месторождении "Бакенное" в ВКО
Фото: Акорда
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Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в ходе встречи с президентом KIGAM Пёнг-Ку Ли и вице-президентом SK Ecoplant Хансоль Пэком доложили о разведработах на литиевом месторождении "Бакенное" в Восточно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба Акорды.
Отметив важность налаживания добычи лития, а также его дальнейшей переработки и выпуска продукции высокого предела, глава государства предложил рассмотреть возможность сотрудничества по прагматичной формуле "инвестиции и технологии в обмен на сырье".
Президент дал высокую оценку инновационному подходу SK Ecoplant в области управления отходами и очистки воды. По его мнению, корейские компании могут принять участие в реализации совместных проектов по утилизации отходов.
Хансоль Пэк рассказал Касым-Жомарту Токаеву о достижениях компании в сфере производства "зеленого" водорода.
Также на встрече были обсуждены перспективы сотрудничества Казахстана с Южной Кореей в геологоразведочной и горнодобывающей отраслях.
Ранее Токаев пригласил южнокорейских инвесторов и девелоперские компании к участию в проекте Alatau City.
12.06.2024, 19:52 27081
Депутат попросил Генпрокуратуру взять под контроль вопрос с отчуждением земли КазНУ
Фото: Facebook/kaznu.kz
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Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 12 июня, депутат мажилиса Бакытжан Базарбек направил депутатский запрос генеральному прокурору Берику Асылову. Он попросил взять на особый контроль вопрос с отчуждением земли КазНУ имени аль-Фараби в Алматы.
Думаю, всем известна ситуация с землями университета, которая постановлениями предыдущих акимов Алматы незаконно были отчуждены ТОО "Omirex", ТОО "Atlas Development". Вступившим в законную силу решением СМЭС по Алматы от 21.10.2022 года и последующих судов все вышеуказанные решения акимата города и договоры аренды были отменены судом. Указанные земли возвращены в государственную собственность", - сказал депутат.
Отметим, что в Алматинском городском суде рассматривают гражданское дело об этом земельном участке. Первый суд департамент по управлению земельными ресурсами выиграл.
Но, по моей информации, хозяйствующие субъекты не намерены сдаваться, подали апелляционную жалобу на пересмотр решения суда первой инстанции мотивируя огромными затратами и оказывается колоссальное давление на суд", - сказал Бакытжан Базарбек.
Он попросил Генпрокуратуру взять на особый контроль этот судебный процесс, а также дать правовую оценку работе ряда должностных лиц.
12.06.2024, 19:34 27946
Работы на фонтане гостиницы "Казахстан" приостановлены: собственника привлекут к ответственности
Фото: Booking.com
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Алматы. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Строительно-монтажные работы по реконструкции фонтана у гостиницы "Казахстан" проводились без разрешительных документов, сообщает пресс-служба акимата Алматы.
Работы на объекте приостановлены, в отношении собственника ТОО "Crown Star" в результате внеплановой проверки приняты меры с выдачей предписания на устранение нарушений. На сегодняшний день управлением инициируется иск в суд на принудительное исполнение предписания", - уточнили в управлении градостроительного контроля Алматы.
Как уточнили в управлении культуры Алматы, фонтан рядом с гостиницей не является частью памятника, однако находится на территории охранной зоны.
Здание гостиницы "Казахстан" в соответствии с постановлением акимата Алматы от 17 марта 2021 года внесено в государственный список памятников истории и культуры местного значения города. В связи с этим, для проведения каких-либо строительных или реконструкционных работ на территории объекта, собственнику необходимо было подготовить соответствующую научно-проектную документацию и обосновать необходимость проведения научно-реставрационной работы. Однако, этого не было сделано, собственник здания в управление не обращался", - сообщили в ведомстве.
В апреле сотрудники управления культуры проверили объект, на который поступили жалобы, и потребовали от собственника гостиницы ТОО "Crown Star" прекратить строительные работы на территории охранной зоны и устранить нарушения. Кроме того, 24 мая в прокуратуру Медеуского района Алматы направлен запрос об оказании содействия в привлечении к ответственности собственника гостиницы.
Ранее сообщалось о сносе крупного строительного объекта по проспекту Достык по решению суда в Алматы.
12.06.2024, 18:17 30711
Ерлан Кошанов созвал совместное заседание палат парламента
Фото: parlam.kz
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Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента Республики Казахстан, сообщает пресс-служба мажилиса.
Созвать совместное заседание палат парламента Республики Казахстан 14 июня 2024 года в 09.30 в городе Астане", - говорится в тексте распоряжения.
Ранее совместное заседание палат парламента Казахстана состоялось 19 января.
12.06.2024, 12:48 42921
Верховный суд признал законным расследование в отношении КТЖ
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Судебная коллегия Верховного суда РК признала законными результаты расследования департамента Агентства по защите и развитию конкуренции Астаны в отношении ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки", сообщает пресс-служба АЗРК.
Расследование проводилось за период 2020 года и 7 месяцев 2021 года по факту злоупотребления доминирующим положением на рынке перевозки грузов, а именно в части применения разных условий к равнозначным соглашениям без объективно оправданных на то причин.
КТЖ-ГП" при заключении договоров с контрагентами на перевозку грузов, применял понижающий коэффициент (скидку) при условии выполнения гарантированного объема перевозки нефти и нефтепродуктов в размере 400 тыс. тонн, однако по аналогичным договорам, заключенным с АО "КTZ Express" понижающий коэффициент применялся без дополнительных условий по гарантированным объемам перевозки. Таким образом, "КТЖ-ГП", применяя льготные условия к АО "КTZ Express", предоставил конкурентное преимущество, которое создало привилегированное положение относительно иных экспедиторских компаний", - сообщили в ведомстве.
КТЖ-ГП", не согласившись с результатами расследования, обжаловал решение ДАЗРК по городу Астане. Однако постановлением судебной коллегии РК от 30 мая 2024 года результаты расследования признаны законными.
Напомним, сегодня на пленарном заседании мажилиса председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов заявил, что "Қазақстан темір жолы" находится в "красной" зоне кредитного риска. Ее долг на начало 2024 года составлял 2,9 трлн тенге и продолжает расти.
12.06.2024, 12:08 44256
Больнице в Карагандинской области начисляли финансирование за "мертвые души"
В государственный бюджет возвращены более 7 миллионов тенге
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Караганда. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуроры выявили грубые нарушения во время проверки районной больницы в Карагандинской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Обнаружены серьезные нарушения, связанные с незаконным расчетом финансирования на оказание амбулаторно-поликлинической помощи", - заявили в ведомстве.
Прокуроры выявили так называемые мертвые души - 87 человек, которые выбыли за пределы Республики Казахстан, однако на них продолжалось начисление финансирования.
Данное нарушение привело к незаконному использованию бюджетных средств. По акту прокурорского надзора районная больница вернула в государственный бюджет более 7 миллионов тенге. К дисциплинарной ответственности привлечены три, к административной ответственности - два должностных лица", - рассказали в прокуратуре.
Ранее сообщалось о грубейших нарушениях в медучреждениях СКО. Прокуроры выявили свыше 70 фактов фиктивной вакцинации, а также нашли на медицинских складах 1,8 тысячи доз просроченных вакцин.
12.06.2024, 11:45 45476
О системных недостатках в автодорожной отрасли заявил Смаилов
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане доля автодорог республиканского значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, составляет всего 72%, заявил председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов на пленарном заседании мажилиса.
По словам Смаилова, несмотря не то, что за последние 4 года на строительство, реконструкцию и содержание автомобильных дорог выделено порядка 1,9 трлн тенге, проверка выявила существенные системные недостатки, требующие незамедлительных решений.
Ключевым фактором, способствующим разрушению дорог, является проезд тяжеловесных транспортных средств, с нарушением разрешенной массы. Эта проблема существует и никак не решается долгие годы по причине лоббирования интересов отдельных участников перевозочного процесса и отсутствия принципиальной позиции государственных органов. Некорректно фиксируются нарушения, установленные автоматизированными станциями измерений. Нужен категорический запрет на проезд большегрузов по дорогам общего пользования. И ужесточение ответственности за причиняемый ущерб государству", - заявил спикер.
Еще одна причина ухудшения состояния дорог - так называемый средний ремонт без разработки проектно-сметной документации и проведения экспертизы.
Установлено низкое качество управления проектами по международным займам под гарантию государства. Имеет место затягивание сроков их реализации", - пояснил Смаилов.
Это привело:
- к потерям республиканского бюджета почти на 40 млрд тенге в виде выплаты вознаграждений за обслуживание оплаченных и неосвоенных авансов;
- к удорожанию проектов на 294 млрд тенге;
- к оплате АО "НК "КазАвтоЖол" 21 млрд тенге не подтвержденных понесенных затрат.
Не проводится оценка достигнутых эффектов от привлеченных средств под гарантию государства. Себестоимость реализуемых за счет таких средств проектов на предмет возможного удешевления не анализируется. К примеру, стоимость 1 км дорог за счет гарантированных займов дороже стоимости строительства за счет бюджетных средств в среднем в 3 раза. Дефицит строительных материалов и их низкое качество, отражаются как на себестоимости строительства и ремонта дорог, так и на своевременности реализации проектов автодорожной отрасли. Проведение экспертизы качества работ и материалов при строительстве, реконструкции и ремонте автодорог недостаточно эффективно. Сохраняется остаточный принцип финансирования работ по текущему содержанию дорог. За последние 4 года в среднем 67% от норматива. Имеет место недоукомплектованность АО "НК "КазАвтоЖол" дорожно-эксплуатационной техникой, необходимой для содержания автодорог республиканского значения", - перечислил Смаилов основные проблемы отрасли.
Он подчеркнул, что по результатам аудита выработаны конкретные поручения и рекомендации, которые будут на жестком контроле до полного исполнения.
Ранее прокуроры выявили нарушения при ремонте автомобильных дорог в Алматы. Поставщики экономили на асфальте и завышали сметы на ремонт.
12.06.2024, 10:58 33096
Долг КТЖ на начало года составлял 2,9 трлн тенге и продолжает расти Дополнено
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Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Компания "Қазақстан темір жолы" находится в "красной" зоне кредитного риска. Ее долг на начало 2024 года составлял 2,9 трлн тенге и продолжает расти. Об этом заявил председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов на пленарном заседании мажилиса.
Некогда самодостаточная компания "Қазақстан темір жолы" по причине неэффективного и консервативного менеджмента, непродуманного разгосударствления, находится на грани выживания. Все высокодоходные услуги переданы в руки частных компаний. Созданные условия для излишних посредников вокруг КТЖ привели к завышению стоимости приобретаемых товаров и услуг более чем на 80 млрд тенге", - сказал Смаилов.
Он отметил, что пилотный проект по доступу частных перевозчиков на магистральную железнодорожную сеть, действующий с 2018 года, не принес ожидаемого эффекта и приводит к потерям доходов КТЖ. Подходы в тарификации должны быть справедливыми. Поэтому необходимо рассмотреть целесообразность дальнейшей работы частных железнодорожных перевозчиков.
73% всего грузооборота КТЖ за период с 2020 по 2023 год перевезено по тарифам ниже себестоимости. Убытки по регулируемым тарифам составили 907 млрд тенге, в том числе более половины - по экспорту. При этом уровень отдельных регулируемых тарифов на экспорт ниже тарифов на перевозку социально значимых продовольственных товаров внутри республики. Все убытки перекрываются в основном за счет транзитных доходов КТЖ. В этом отсутствует здравый экономический смысл. Ни один предприниматель не заинтересован осуществлять свою деятельность по принципу благотворительности. Это прямая дорога к банкротству", - сказал председатель Высшей аудиторской палаты.
Он отметил, что сегодня КТЖ не способна оплачивать свои обязательства.
Ее долг на начало 2024 года составлял 2,9 трлн тенге и продолжает расти. 45% или 1,3 трлн тенге из общего долга направлено на рефинансирование ранее принятых долговых обязательств. Необходимо провести оптимизацию затрат группы компаний КТЖ с определением конкретных сроков по оздоровлению финансового и технического состояния. При этом существующие методы корпоративного управления и стратегия развития АО "Самрук-Қазына" не способны предотвратить кризис национальной железнодорожной компании страны. Дальнейшее ухудшение состояния активов, наращивание долгов и невозможность их обслуживания без кардинальных изменений в управлении приведет к дефолту КТЖ", - сказал Смаилов.
Также, по его словам, есть вопросы относительно полноты сведений по транзиту грузов. Статистические данные не соответствуют фактическим показателям.
Не проводится кардинальная реновация магистральных сетей. Нерационально закупать вагоны и локомотивы если состояние и пропускная способность действующих магистральных сетей не позволяют их безаварийное движение без ограничения скорости на всем маршруте следования. Ситуация усугубляется отсутствием комплексных цифровых решений при планировании и управлении движением. Информационные системы управления железнодорожными перевозками устарели. Их внедрение приходилось на 1980-2010 годы. К примеру, оформление транзита и планирование движения грузов осуществляются фактически в ручном режиме. А это высокие коррупционные риски. Все это приводит к ухудшению показателей использования локомотивов и высокой доле порожнего пробега на уровне 39%", - сказал Смаилов.
Кроме того, он сообщил, что срок эксплуатации важной автоматизированной системы оперативного управления перевозками заканчивается в ноябре 2027 года. А новых решений до сих пор нет. Правообладателями основных систем являются их разработчики - иностранные компании. Права самостоятельной доработки, модернизации систем у КТЖ нет.
Глава Высшей аудиторской палаты отметил, что в связи с вышеизложенным правительству и АО "Самрук-Қазына" требуется решить вопрос долговой нагрузки КТЖ, обеспечить направление доходов исключительно на восстановление производственных активов, в том числе на реновацию магистральной железнодорожной сети.
К тому же, по его словам, необходимо предусмотреть институт внешнего управляющего по развитию Национальной железнодорожной компании, ускорить цифровизацию процессов управления ж/д инфраструктурой и перевозками и исключить излишние частные посреднические структуры в организации производственно-технологических процессов и при перевозках грузов и пассажиров.
По данным главы Аудиторской палаты, на развитие железнодорожной отрасли за последние четыре года направлено около 2 трлн тенге, в том числе 332 млрд тенге бюджетных средств. Имеет место высокий износ железнодорожных сетей, локомотивов и вагонов. За 2020-2023 годы зафиксировано более 4 тыс. нарушений безопасности движения на магистральных, стационарных и подъездных путях. Задержка пассажирских поездов только за 2023 год составила 412 часов, то есть с ростом к 2022 году в 5 раз.
Дополнено 12.06.2024, 16.00
Позже в пресс-службе КТЖ ответили на заявления по поводу растущего долга.
На текущий момент номинальный долг КТЖ составляет 2,9 трлн тенге, 30% из которых в иностранной валюте. Ежегодно улучшаются производственные и финансовые показатели Компании. В течение трех лет выручка компании показывает устойчивую динамику, поднявшись с 1,3 трлн тенге в 2021 году до почти 2 трлн тенге в 2023 году. По итогам 2023 года прибыль составила 134 млрд тенге, что в 4 раза больше 2022 года. Это наилучший показатель Компании за последние 10 лет. При этом компания вовремя погашает все свои обязательства по кредитам", - заявили в пресс-службе нацкомпании.
По заявлению пресс-службы, стабильное финансовое положение КТЖ также подтверждается уровнем кредитных рейтингов от международных рейтинговых агентств и доверием со стороны международных финансовых институтов, предоставляющих компании кредитные средства и гарантии (Moody’s Investors Service - кредитный рейтинг "Baa3", прогноз "Стабильный"; FitchRatings - кредитный рейтинг "BBB-", прогноз "Стабильный"; S&P - кредитный рейтинг "BB", прогноз "Стабильный"; Moody’s ESG Solutions - ESG рейтинг - А2, 57 баллов).
В настоящее время компанией совместно с правительством и ФНБ "Самрук-Казына" проводится работа по постепенному повышению регулируемых тарифов и увеличению транзитных доходов для снижения уровня долга и обеспечения достаточного уровня инвестиций в инфраструктуру и подвижной состав", - добавили в КТЖ.
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