23.05.2024, 18:05 37476
Мы намерены построить мегаполис в стиле Сингапура - Токаев о проекте Alatau City
Президент отметил важность Alatau City как катализатора экономики не только Казахстана, но и всего региона Центральной Азии
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на полях Казахско-сингапурского бизнес-форума обсудил важные аспекты реализации флагманского проекта Alatau City в Алматинской области, сообщает Акорда.
Мы намерены построить совершенно новый интегрированный мегаполис в стиле Сингапура, который может стать ведущим международным деловым хабом, соответствующим мировым стандартам. Продуманная инфраструктура, применение инновационных технологий при строительстве жилья, акцент на перспективные отрасли - все это критически важные элементы, обеспечивающие успех Alatau City как проекта устойчивого развития", - заявил президент.
По его словам, развитие инновационных секторов, таких как IТ, стартапы, исследования и разработки, устойчивое производство, возобновляемые источники энергии, агробизнес, здравоохранение, должно демонстрировать отход от традиционных отраслей, основанных на потреблении ресурсов.
Очевидно, что создание зеленого, устойчивого и инклюзивного города требует интенсивной координации политики и инвестиционных условий. Поэтому правительство Казахстана создало СЭЗ Alatau площадью около тысячи квадратных километров", - добавил глава государства.
Он отметил важность Alatau City как катализатора экономики не только Казахстана, но и всего региона Центральной Азии.
Ранее глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках госвизита в Сингапур провел встречу с премьер-министром страны Лоуренсом Вонгом.
новости по теме
23.05.2024, 19:29 34881
Прокуроры выявили 22 тысячи иностранцев в "резиновых квартирах"
В одной квартире в Астане было зарегистрировано 937 человек
Рассказать друзьям
Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании коллегии Генеральной прокуратуры с участием руководителей центральных государственных органов рассмотрены актуальные вопросы противодействия нелегальной миграции, сообщает пресс-служба надзорного органа.
В ходе заседания были доложены результаты прокурорских проверок. В шести регионах (Жамбылская, Туркестанская, Северо-Казахстанская, Карагандинская области, Алматы и Астана) прокуроры выявили каналы незаконной миграции и начали досудебные расследования.
Например, в Карагандинской области пресечена деятельность преступной группы, включающей сотрудников ЦОНов, медицинских учреждений и так называемых помогаек, которые за деньги подделывали трудовые договоры, медицинские справки и оформляли фиктивную регистрацию в жилье.
Прокуроры выявили 22 тысячи иностранцев, зарегистрированных по фиктивным адресам и в так называемых резиновых квартирах.
В одной квартире в Астане было зарегистрировано 937 человек, включая иностранцев, хотя там проживала только одна семья.
В Алматинской области выявлено 13 тысяч таких фактов.
Всего по результатам проверок начато 42 досудебных расследования, связанных с подделкой документов, незаконным пересечением границы, неисполнением судебных актов и другими нарушениями.
23.05.2024, 11:04 61251
За скоростным режимом будут следить на республиканских дорогах
Рассказать друзьям
Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На дорогах республиканского значения вводят фиксирование нарушений скоростного режима, сообщает "КазАвтоЖол".
Решение принято с целью обеспечить безопасность дорожного движения на автодорогах. Фиксация будет введена на участках автодорог II и III технической категории.
Информация о превышении скорости на указанных дорогах будет передаваться компетентным органам для принятия необходимых мер", - проинформировали в ведомстве.
Водителей просят соблюдать установленные скоростные ограничения на следующих участках:
- Автодорога Павлодар - Семей - Калбатау, участок по Павлодарской области (Долгое - Аккулы) - 100 км/час;
- Автодорога Павлодар - Семей - Калбатау, участок по области Абай (Шарбакты - Семеновка - Калбатау) - 110 км/час;
- Автодорога Уральск - граница РФ (Саратов), участок по Западно-Казахстанской области (Болашак - Достык) - 100 км/час;
- Автодорога Павлодар - граница РФ, участок по Павлодарской области (Мичурино) 110 км/час, на этой же автодороге от села Кызылтан до села Урлютюб - 100 км/час;
- Автодорога Бейнеу - Акжигит, участок в Мангистауской области (Тажен) - 100 км/час;
- Автодорога Уральск - граница РФ (Самара), участок по Западно-Казахстанской области (Чапов - Погодаево) - 100 км/час.
В "КазАвтоЖол" напомнили, что соблюдение скоростных ограничений способствует предотвращению аварий и защите жизни и здоровья всех участников дорожного движения.
23.05.2024, 10:09 63606
Премьер подписал постановление об изменении границ Мангистауской области
Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней
Рассказать друзьям
Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов подписал постановление правительства Республики Казахстан от 17 мая 2024 года № 387 "Об изменении границ Мангистауской области".
Изменить границы Мангистауской области путем включения в территорию Мангистауской области земель между исходными линиями для отсчета ширины территориальных вод (моря) Республики Казахстан на Каспийском море и внешним пределом территориальных вод (моря) Республики Казахстан шириной двенадцать морских миль общей площадью 1 638 837,5075 гектара согласно приложению к настоящему постановлению", - говорится в документе.
Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Границы Мангистауской области обозначены следующим образом:
- северная граница Мангистауской области проходит по действующим границам территорий административного подчинения Атырауской области;
- северо-восточная граница проходит по действующим границам территорий административного подчинения Актюбинской области;
- южная граница проходит по казахстанско-туркменской государственной границе;
- юго-восточная граница проходит по казахстанско-узбекской государственной границе;
- западная граница проходит по внешнему пределу территориальных вод (моря) Республики Казахстан на Каспийском море.
22.05.2024, 15:03 115001
Касым-Жомарт Токаев совершит визит в Сингапур
Госвизит состоится 23-24 мая
Рассказать друзьям
Астана. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 23-24 мая 2024 года совершит государственный визит в Республику Сингапур, сообщает Акорда.
Как уточнили в пресс-службе президента РК, Токаев посетит Сингапур по приглашению президента Тармана Шанмугаратнама.
Программа визита предусматривает ряд встреч главы Казахстана с высшим руководством Сингапура, главами крупных международных компаний, а также участие в работе казахско-сингапурского бизнес-форума.
22.05.2024, 13:38 119511
Штрафы за вандализм удвоят в Казахстане
Фото: freepic.com
Рассказать друзьям
Астана. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилисмены разработали нормы по ужесточению ответственности за вандализм в рамках нового закона "О противодействии торговле людьми в Республике Казахстан", сообщает пресс-служба нижней палаты.
Депутатами были внесены поправки, направленные на ужесточение наказания за проявление вандализма, осквернение зданий, мест общего пользования и уничтожение чужого имущества", - говорится в сообщении.
К примеру, возросло наказание по статье 294 "Вандализм". Теперь оно будет наказываться штрафом от 100 МРП до 200 МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до 50 суток.
За загрязнение мест общего пользования, парков, скверов штраф увеличен в 2 раза - 10 МРП, а при повторе - 20 МРП", - рассказал в своем докладе руководитель рабочей группы депутат Марат Башимов.
За выброс коммунальных отходов в неустановленных местах грозит штраф 10 МРП.
По статье 434 "Мелкое хулиганство" за осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах грозит штраф в размере 50 МРП (ранее 20 МРП) либо административный арест на срок от 5 до 20 суток (ранее было 15 суток). Повтор этих нарушений в течение года влечет административный арест на срок от 20 (ранее 15 суток) до 30 суток", - сообщили в мажилисе.
21.05.2024, 20:55 156536
В Алматы солдатам вручили сертификаты на бесплатное обучение в вузах
Фото: МО РК
Рассказать друзьям
Алматы. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Достигшие высоких результатов в боевой и государственно-правовой подготовке шесть солдат срочной службы роты охраны Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи получили перед увольнением в запас сертификаты на бесплатное обучение в высших учебных заведениях, сообщает пресс-служба МО РК.
При этом три человека будут обучаться в этом институте, еще трое - в престижных гражданских вузах. Сертификаты были распределены в режиме онлайн посредством электронной платформы "Срочники 2.0", размещенной на сайте оборонного ведомства.
Согласно действующему регламенту командиры взводов ведут журналы боевой подготовки, где учитываются текущие оценки военнослужащего по всем предметам обучения и другие показатели службы. На их основе ежемесячно выводится рейтинг", - пояснил начальник военного института генерал-майор Кайрат Даутов.
На цифровой платформе "Срочники 2.0" зарегистрировано свыше сотни воинских частей Вооруженных сил, Национальной гвардии, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Службы государственной охраны и Пограничной службы КНБ.
Благодаря программе Министерства обороны я получил возможность поступить в высшее учебное заведение, о котором мечтал давно", - говорит обладатель гранта рядовой Игорь Жалыбин, поступивший в Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева.
21.05.2024, 20:48 157301
Глава государства подписал закон по вопросам связи и цифровизации
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности наделено новой компетенцией
Рассказать друзьям
Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам связи, цифровизации, улучшения инвестиционного климата и исключения излишней законодательной регламентации", сообщает пресс-служба Акорды.
Законом совершенствуются механизмы прокладки линий связи, экстренного оповещения граждан об угрозе чрезвычайной ситуации, введении чрезвычайного положения, введен механизм установления навигационных пломб для отслеживания перевозок товаров в рамках Евразийского экономического союза на все виды транспорта.
Также документом введен запрет на ввоз в Казахстан оборудования для обеспечения функционирования сетей связи, центр управления которыми расположен за пределами страны.
Законом введен антифрод-механизм, в рамках которого будут применяться меры против интернет-мошенничества и использования финансовых организаций в противоправных целях.
Урегулированы вопросы работы интеграционной платформы здравоохранения, предназначенной для автоматизации деятельности Министерства здравоохранения, в том числе для взаимодействия с организациями здравоохранения.
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности наделено компетенцией по установлению дополнительных обязательств операторов связи по предоставлению льготных тарифов лицам с инвалидностью.
21.05.2024, 18:43 136871
Президент поставил ряд задач перед акимом Мангистауской области
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил перед новым акимом Мангистауской области Нурдаулетом Килыбаем ряд актуальных задач, сообщает пресс-служба Акорды.
В частности, предстоит активизировать работу по диверсификации экономики региона, включая создание новых производств и "точек роста". Особого внимания требует развитие туризма, а также строительной и транспортно-логистической отраслей.
Глава государства отметил важность комплексных мер по модернизации коммунальной инфраструктуры. Акиму поручено ускорить ремонт и модернизацию инфраструктуры Мангистауского атомного энергетического комбината и предприятия "Каспий жылу, су арнасы", обеспечивающих теплом и питьевой водой Актау и близлежащие населенные пункты. Для ликвидации дефицита воды необходимо увеличить мощность опреснительного завода "Каспий" и ввести в эксплуатацию дополнительные объекты водоснабжения за счет частных инвестиций.
Читаемое
23.05.2024, 10:09Премьер подписал постановление об изменении границ Мангистауской области 23.05.2024, 11:0454331За скоростным режимом будут следить на республиканских дорогах 23.05.2024, 11:2953776Подозреваемого в пропаганде терроризма задержали в ЗКО 23.05.2024, 08:2849776В Махамбетском районе Атырауской области прорвало дамбу: жителей эвакуировали 23.05.2024, 10:2248026Общий объем сингапурских инвестиций в казахстанскую экономику превысил $1,7 млрд 17.05.2024, 10:15266331Антикор завершил расследование в отношении председателя Комитета рыбного хозяйства 18.05.2024, 09:33243176Уровень воды в Урале превысил критический уровень в Атырау и двух селах 17.05.2024, 15:50238461Один бил, а двое наблюдали: в Алматы вновь избили женщину 19.05.2024, 14:23234091В Актау пьяный водитель внедорожника протаранил машину с детьми 17.05.2024, 21:29224086В упаковках от кофе перевозил наркотики закладчик из Астаны 02.05.2024, 13:40335856ЕБРР приглашает женщин-предпринимателей на программу обучения "Женщины в микробизнесе" 26.04.2024, 15:16331901Около 230 гектаров земли возвращены в рекреационную зону в Алматы 02.05.2024, 12:40315551В первом квартале в бюджет Казахстана поступило 4,5 трлн тенге - Минфин 16.05.2024, 16:15313101В Алматы сносят нелегально построенные магазин и столовую 04.05.2024, 18:35301761В "Казахтелекоме" приняли решение по Tele2 и Altel
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог, которой поступает в местный бюджет и затем расходуется из общего объема поступлений на различные приоритетные нужды, а не на содержание дорог. При этом граждане РК регулярно жалуются на качество дорожного покрытия. Считаете ли вы, что транспортный налог должен использоваться строго по назначению и должна предоставляться по нему отчетность в открытом доступе?