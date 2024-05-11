Главы МИД Армении и Азербайджана прибыли в Алматы для переговоров

Фото: МИД РК

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Алматы. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министры иностранных дел Азербайджана и Армении прибыли в Дом дружбы в Алматы для проведения двусторонних переговоров. Гостей встречал глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу, сообщает пресс-служба МИД РК





Далее министры проследовали в Круглый зал для церемонии приветствия. Нуртлеу заявил, что Азербайджан и Армения являются для нас не только близкими странами, но и важными стратегическими партнерами. Пожелал сторонам плодотворной работы и доверительного диалога.





Главы внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении в своих выступлениях поблагодарили казахстанскую сторону за предоставление площадки для переговоров и высокий уровень организации мероприятия.





После церемонии приветствия азербайджанская и армянская делегации перешли в соседний зал для начала переговоров в двустороннем формате.



