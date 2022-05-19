Главы правительств Казахстана и России обсудили актуальные вопросы сотрудничества
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Токаев и Путин обсудили двусторонние отношения
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава России Владимир Путин обсудили в телефонной беседе актуальные темы двусторонней повестки, торгово-экономическое сотрудничество и интеграцию на евразийском пространстве, передает KAZAKHSTAN TODAY.
"В развитие прошедшей 16 мая в ходе юбилейного саммита ОДКБ встречи Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня, включая ряд практических вопросов торгово-экономического сотрудничества. Затронуты также некоторые аспекты деятельности интеграционных объединений на евразийском пространстве", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Лидеры двух стран также подтвердили взаимный настрой на всестороннее укрепление отношений союзничества и стратегического партнерства России и Казахстана.
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Новая методика направлена на сбор количественных показателей по географическим особенностям каждого населенного пункта, в том числе по состоянию земель, вод, трудовых, финансовых и иных ресурсов. Таким образом, будет определена специализация каждого села, то есть в каком регионе можно выращивать тот или иной сельскохозяйственный продукт. В целом подворовой обход охватит 2400 сельских округов с общей численностью населения 7,7 млн человек", - рассказал секретарь партии.
В рамках проекта планируется организовать целую сеть центров компетенций на базе технического и профессионального образования, которые будут обучать население технологической карте производства продукции, отвечающей требованиям сетей и потребителей. Это повысит эффективность производства, а также облегчит сбыт производимой продукции", - сообщил руководитель проектного офиса при партии Нурлыбек Муканов.
Для системной организации этой работы необходимо принять единую национальную программу поддержки развития предпринимательства, объединив все отраслевые программы страны. В алгоритме будут отражены такие важные вопросы, как предоставление налоговых льгот гражданам, открывшим бизнес, увязка бизнеса с наукой, пересмотр финансирования предпринимательства", - сказал Эльдар Жумагазиев.
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В этой связи мы рассчитываем на поддержку в этом вопросе и участие всех заинтересованных и международных структур, в том числе Исламской организации продовольственной безопасности, расположенной в Казахстане", - заявил министр.
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Из этой суммы 21% составляет материально-техническое оснащение участков голосования, обеспечение условий работы участковых комиссий и территориальных комиссий референдума, изготовление печатной продукции, работа по информационному сопровождению, работа Центральной комиссии референдума, а также изготовление и размещение информационных билбордов по всей стране", - цитирует Мустафину "Sputnik Казахстан".
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Действительно, нет основания для разочарования динамикой торгово-экономического сотрудничества и политического взаимодействия между нашими странами. Товарооборот достиг 25 миллиардов долларов. Россия для Казахстана является основным партнером в торгово-экономической сфере. Поэтому задачи, которые я ставлю перед нашим правительством, - это не только сохранение этой динамики и объема торговли, инвестиций, но и наращивание, несмотря на все трудности, исходящие из современных геополитических реалий. Я с собой взял основных чиновников правительства Казахстана, ответственных за этот блок, во главе с первым заместителем премьер-министра. Они провели очень продуктивные переговоры, перед ними была поставлена задача в деловом ключе работать с правительством Российской Федерации с целью достижения конкретных практических результатов", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
У нас в целом все развивается хорошо, за прошлый год рост товарооборота составил 34%. 17 миллиардов долларов инвестировано российскими компаниями в экономику Казахстана. Ситуация в целом развивается, несмотря на сегодняшние известные и понятные всем нам сложности", - сказал Владимир Путин.
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