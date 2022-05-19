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Главы правительств Казахстана и России обсудили актуальные вопросы сотрудничества

18.05.2022, 20:22 6241
Главы правительств Казахстана и России обсудили актуальные вопросы сотрудничества
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 18 МАЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел телефонный разговор с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе беседы главы правительств рассмотрели актуальные вопросы двусторонней повестки дня, подчеркнули важность наращивания торгово-экономического сотрудничества, промышленной кооперации и регионального взаимодействия, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
Алихан Смаилов и Михаил Мишустин отметили готовность углубления стратегического партнерства по ключевым экономическим сферам, представляющим взаимный интерес.
 

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Токаев и Путин обсудили двусторонние отношения

19.05.2022, 17:16 646
Токаев и Путин обсудили двусторонние отношения
Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава России Владимир Путин обсудили в телефонной беседе актуальные темы двусторонней повестки, торгово-экономическое сотрудничество и интеграцию на евразийском пространстве, передает KAZAKHSTAN TODAY.

"В развитие прошедшей 16 мая в ходе юбилейного саммита ОДКБ встречи Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня, включая ряд практических вопросов торгово-экономического сотрудничества. Затронуты также некоторые аспекты деятельности интеграционных объединений на евразийском пространстве", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Лидеры двух стран также подтвердили взаимный настрой на всестороннее укрепление отношений союзничества и стратегического партнерства России и Казахстана.

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Партия AMANAT запускает проектный офис "Ауыл аманаты"

19.05.2022, 15:09 1721
Фото: AMANAT
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - Партия AMANAT планирует разработать новую методику статистического учета и собрать "большие данные" по каждому населенному пункту, которые позволят определить экономическую специализацию каждого села, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Работа будет вестись проектным офисом при партии в рамках реализации проекта "Ауыл аманаты", рассказал на пресс-конференции секретарь AMANAT Эльдар Жумагазиев.
 
Как известно, "Ауыл аманаты" является подпрограммой принятого 14 апреля текущего года комплексного плана "Программа повышения доходов населения до 2025 года". Основная цель проекта - всесторонняя поддержка сельхозтоваропроизводителей, максимальное вовлечение сельчан в аграрный бизнес, решение вопросов, связанных с продовольственной безопасностью и улучшением качества жизни граждан. 
 
По словам Эльдара Жумагазиева, для достижения предусмотренных проектом целей при партии запущен специальный проектный офис и будет разработан четкий алгоритм.
 

Новая методика направлена на сбор количественных показателей по географическим особенностям каждого населенного пункта, в том числе по состоянию земель, вод, трудовых, финансовых и иных ресурсов. Таким образом, будет определена специализация каждого села, то есть в каком регионе можно выращивать тот или иной сельскохозяйственный продукт. В целом подворовой обход охватит 2400 сельских округов с общей численностью населения 7,7 млн человек", - рассказал секретарь партии.

 
Спикер считает, что в рамках проекта "Ауыл аманаты" правительству и акиматам необходимо изучить требования крупных торговых и перерабатывающих компаний, компаний из стран-импортеров к производимым товарам и обеспечить доступ к данной информации участникам государственных мер поддержки.
 
Кроме того, одним из важных механизмов по повышению доходов населения является обучение населения технологическим циклам производства продукции.
 

В рамках проекта планируется организовать целую сеть центров компетенций на базе технического и профессионального образования, которые будут обучать население технологической карте производства продукции, отвечающей требованиям сетей и потребителей. Это повысит эффективность производства, а также облегчит сбыт производимой продукции", - сообщил руководитель проектного офиса при партии Нурлыбек Муканов.

 
Одной из основных задач проекта "Ауыл аманаты" является формирование массовой сети сбытовых цепочек по принципу "от поля до прилавка" с установкой необходимых пунктов по фасовке, температурному хранению и др.
 

Для системной организации этой работы необходимо принять единую национальную программу поддержки развития предпринимательства, объединив все отраслевые программы страны. В алгоритме будут отражены такие важные вопросы, как предоставление налоговых льгот гражданам, открывшим бизнес, увязка бизнеса с наукой, пересмотр финансирования предпринимательства", - сказал Эльдар Жумагазиев.

 

Парламент РК ратифицировал соглашение с КНР о предотвращении незаконного ввоза ядерных материалов

19.05.2022, 10:54 3086
Парламент РК ратифицировал соглашение с КНР о предотвращении незаконного ввоза ядерных материалов
Фото: depositphotos
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - Сенат парламента Казахстана на пленарном заседании принял закон "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики по взаимодействию в предотвращении незаконного перемещения ядерных материалов, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов и радиационно опасных предметов", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Напомним, в конце апреля ратификацию соглашения с КНР по предотвращению незаконного перемещения ядерных отходов одобрили в мажилисе.
 
По словам министра финансов РК Ерулана Жамаубаева, ратификация соглашения дает следующие возможности расширить и углубить сотрудничество сторон в области таможенного контроля с целью предотвращения незаконного перемещения ядерных, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов, радиационно опасных предметов. Также предусматривается проведение совместных учений и обучающих семинаров. 
 
Законопроект предусматривает обеспечение выполнения международных обязательств сторон в области обеспечения радиационной безопасности, а именно: проведение радиационного контроля в пунктах пропуска на таможенной границе сторон; обеспечение радиационной безопасности граждан. 
 
Документ также предполагает недопущение ввоза на территорию государств ядерных, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов, радиационно опасных предметов, запрещенных к ввозу согласно законодательству государств-сторон. 
 
Жамаубаев уточнил, что важным аспектом соглашения является возможность проведения совместного радиационного контроля, если приборы каждой из сторон дают разные показания об уровне ионизирующего излучения товаров и транспортных средств, поступивших с территории другой стороны, на территории пункта пропуска, где такие показания были выявлены. 
 
Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики по взаимодействию в предотвращении незаконного перемещения ядерных материалов, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов и радиационно опасных предметов подписано 7 июня 2018 года в Пекине.
 

Казахстан готов оказывать содействие в обеспечении путей доставки гуманитарной помощи в Афганистан

19.05.2022, 10:48 3466
НЬЮ-ЙОРК. 19 МАЯ - Казахстанская делегация во главе с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди приняла участие в министерской конференции "Глобальная продовольственная безопасность: призыв к действию", прошедшей в штаб-квартире ООН, сообщили в пресс-службе МИД РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В своем выступлении Тлеуберди заявил, что Казахстан готов и далее расширять поставки сельхозпродукции на мировой рынок, а также оказывать всестороннее содействие в обеспечении надежных путей доставки международной гуманитарной помощи на территорию Афганистана. Всемирная продовольственная программа закупила у Казахстана для Афганистана в октябре прошлого года 20 тысяч тонн муки. 
 

В этой связи мы рассчитываем на поддержку в этом вопросе и участие всех заинтересованных и международных структур, в том числе Исламской организации продовольственной безопасности, расположенной в Казахстане", - заявил министр. 

 
Одновременно глава делегации РК призвал страны-партнеры усилить международную финансовую поддержку по созданию эффективных механизмов повышения производительности труда в сельскохозяйственном секторе для нуждающихся стран.
 
В этот же день состоялась двусторонняя встреча главы внешнеполитического ведомства РК с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Стороны обсудили динамику и перспективы тесного сотрудничества между Казахстаном и ООН. Министр подробно информировал о проводимых президентом РК Касым-Жомартом Токаевым реформах по построению Нового Казахстана и предстоящем референдуме по внесению поправок в Конституцию РК. Также Генсеку ООН передано приглашение от имени главы государства на VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий, который состоится 14-15 сентября в Нур-Султане.
 

Токаев посетит с официальным визитом Кыргызстан

18.05.2022, 17:11 7346
Токаев посетит с официальным визитом Кыргызстан
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 18 МАЯ - Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Кыргызский лидер поздравил Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья и больших успехов в ответственной государственной деятельности на благо народа Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды.
 
В ходе беседы были рассмотрены перспективы развития казахско-кыргызского стратегического партнерства, при этом особое внимание было уделено предстоящему официальному визиту президента Казахстана в Кыргызстан. 
 
Главы государств высказали уверенность в том, что предстоящие переговоры на высшем уровне придадут важный импульс двустороннему сотрудничеству.
 

В ЦИК рассказали о бюджете на референдум более чем на 16 млрд тенге

17.05.2022, 15:11 11181
В ЦИК рассказали о бюджете на референдум более чем на 16 млрд тенге
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 17 МАЯ. - Член Центральной избирательной комиссии РК Сабила Мустафина объяснила, на что будут израсходованы 16,4 млрд тенге, выделенные на проведение референдума, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Из этой суммы 21% составляет материально-техническое оснащение участков голосования, обеспечение условий работы участковых комиссий и территориальных комиссий референдума, изготовление печатной продукции, работа по информационному сопровождению, работа Центральной комиссии референдума, а также изготовление и размещение информационных билбордов по всей стране", - цитирует Мустафину "Sputnik Казахстан".

 
По словам члена ЦИК, большую долю затрат составляет изготовление печатной продукции, в том числе бюллетеней, а также трафаретов для слабовидящих участников референдума. Порядка 79% в смете занимает оплата труда членов комиссий.
 
Как подчеркнула Мустафина, в целом выделенная сумма соответствует средствам, выделяемых ранее на проведение страновых кампаний, таких как выборы президента и депутатов мажилиса.
 
Из общей суммы 79% пойдет на обеспечение оплаты труда почти 71 тысячи членов участковых и территориальных комиссий. В оплате труда применен показатель среднемесячной заработной платы по стране. Членам комиссий заплатят за фактически отработанное время. Для расчета взята среднемесячная заработная плата по данным на 1 апреля текущего года, это 275 438 тенге.
 
Как сообщил сегодня на заседании заместитель председателя ЦИК Константин Петров, бюллетени для проведения уже утверждены. В ходе референдума бюллетени должны быть заполнены в кабине для тайного голосования. При заполнении запрещается присутствие в кабине кого бы то ни было, кроме голосующего. Если отдельные граждане не могут по состоянию здоровья или иных причин заполнить самостоятельно, они вправе воспользоваться услугами другого гражданина, но не услугами организаторов и наблюдателей референдума, пишет Zakon.kz.
 
По словам Петрова, гражданин ставит любую отметку в пустом квадрате справа от варианта ответа, за который он голосует. Один вопрос, два варианта ответа. Нужно выбрать и поставить одну отметку - можно галочку, плюс, крестик либо обвести. 
 
Не допускается проставление отметок карандашом, а также внесение в них каких бы то ни было исправлений. Заполненный бюллетень опускается в урну для голосования.
 
По словам зампредседателя ЦИК, признаются действительными, но не учитываются при подсчете голосов бюллетени, в которых отмечены все варианты ответов на вопрос, вынесенный на референдум.
 
Недействительными также признаются бюллетени, в которых отметка поставлена карандашом, носит следы подчистки или иного способа подделки. 
 
Голосование пройдет 5 июня с 07.00 до 20.00 по местному времени. О времени и месте голосования участковая комиссия референдума оповещает граждан не позднее, чем за десять дней до дня проведения голосования, через средства массовой информации, а также иными способами - до 25 мая 2022 года.
 

Токаев и Путин провели переговоры

17.05.2022, 08:25 13306
Токаев и Путин провели переговоры
Фото: Акорда
МОСКВА. 17 МАЯ - После юбилейного саммита ОДКБ в Москве президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая казахстанско-российское сотрудничество в торгово-экономической сфере.
 

Действительно, нет основания для разочарования динамикой торгово-экономического сотрудничества и политического взаимодействия между нашими странами. Товарооборот достиг 25 миллиардов долларов. Россия для Казахстана является основным партнером в торгово-экономической сфере. Поэтому задачи, которые я ставлю перед нашим правительством, - это не только сохранение этой динамики и объема торговли, инвестиций, но и наращивание, несмотря на все трудности, исходящие из современных геополитических реалий. Я с собой взял основных чиновников правительства Казахстана, ответственных за этот блок, во главе с первым заместителем премьер-министра. Они провели очень продуктивные переговоры, перед ними была поставлена задача в деловом ключе работать с правительством Российской Федерации с целью достижения конкретных практических результатов", - сказал Касым-Жомарт Токаев. 

 
Глава государства сообщил, что сегодня на разных стадиях реализации находятся 20 крупных проектов на сумму 4 млрд долларов в таких отраслях, как машиностроение, металлургия, химическая промышленность.
 
В свою очередь президент России также отметил положительную динамику развития торгово-экономического сотрудничества между странами.
 

У нас в целом все развивается хорошо, за прошлый год рост товарооборота составил 34%. 17 миллиардов долларов инвестировано российскими компаниями в экономику Казахстана. Ситуация в целом развивается, несмотря на сегодняшние известные и понятные всем нам сложности", - сказал Владимир Путин.

 
Широкий комплекс вопросов двусторонней экономической повестки стороны договорились обсудить на предстоящем Межрегиональном форуме в Оренбурге, который планируется провести осенью 2022 года. 
 
Касым-Жомарт Токаев подтвердил, что по приглашению Владимира Путина примет участие в Петербургском экономическом форуме в июне этого года. Также казахстанская правительственная делегация планирует принять участие в крупной промышленной выставке в Екатеринбурге.

 

Лидеры стран ОДКБ приняли несколько совместных документов

16.05.2022, 19:32 15961
Лидеры стран ОДКБ приняли несколько совместных документов
Фото: akorda.kz
МОСКВА. 16 МАЯ - Как сообщает РИА Новости, лидеры стран - участниц ОДКБ приняли ряд совместных документов, включая заявление Совета коллективной безопасности организации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ранее в ходе заседания президент РФ Владимир Путин предложить наделить СНГ статусом наблюдателя при ОДКБ. Он считает, что это было бы уместно для расширения сотрудничества.
 
Во время выступления Владимир Путин также отметил важность "самой тесной" координации между участниками ОДКБ во внешней политике и согласованных действиях на международных площадках, в том числе и в ООН. 
 
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также принял участие в юбилейной сессии Совета коллективной безопасности глав государств - участников ОДКБ, приуроченной к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания организации. 
 
В частности, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что главными задачами ОДКБ являются укрепление мира и стабильности, международной и региональной безопасности, защита территориальной целостности и суверенитета государств-членов. Он отметил успешное функционирование постоянных рабочих органов ОДКБ, различных форматов тесного сотрудничества, а также укрепление силового, правоохранительного и миротворческого потенциала.
 

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