Граждане стран СНГ смогут отбывать на родине наказание, не связанное с лишением свободы

НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ - Сегодня на пленарном заседании в сенате парламента депутаты приняли ряд ратификационных законов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Среди принятых закон "О ратификации Соглашения об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза", закон "О ратификации Соглашения о распространении документов по межгосударственной стандартизации" и закон "О ратификации Конвенции государств-участников Содружества Независимых Государств о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы".

Экспортировать казахстанские ювелирные изделия на территорию ЕАЭС теперь станет проще. По новому закону отменяется дополнительная установка проб на изделие из драгоценных металлов и камней. То есть, теперь реализовывать ювелирное изделие с казахстанской пробой можно на территории всех стран экономического союза без повторного опробования. Кроме того, это Соглашение позволит с одной стороны защитить казахстанский рынок от ввоза некачественного ювелирного сырья, а с другой - даст возможность увеличить производство аффинажного золота и создать необходимые условия для свободного обращения драгоценных металлов и камней на таможенной территории ЕАЭС", - пояснили в пресс-службе сената.

Ратификация Соглашения о распространении документов по межгосударственной стандартизации позволит усовершенствовать межгосударственную стандартизацию, а также обеспечить единство принципов распространения и использования документов, которые принимаются Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации СНГ.

Ратификация Конвенции государств-участников СНГ о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, поможет создать условия для отбывания осуждёнными наказания в государствах, гражданами которого они являются. Это значит, что если человек осуждён на территории стран СНГ и наказание не связано с лишением свободы, то он сможет вернуться к себе на Родину, где и будет производиться исполнение этого наказания. Такой принцип также поспособствует эффективному возвращению осуждённых к полноценной жизни в обществе, отметили в пресс-службе.

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