Казахстан договорился об увеличении поставок экспортной продукции в Китай

Пекин. 4 ноября. Kazakhstan Today - В Пекине под сопредседательством первого заместителя премьер-министра РК - министра финансов РК Алихана Смаилова и заместителя премьера Госсовета КНР Хань Чжэна состоялось 9-е заседание Комитета по сотрудничеству РК - КНР, передает Kazakhstan Today.

По итогам заседания достигнута договоренность о реализации совместного Плана развития на средне- и долгосрочную перспективу торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Китаем (2020-2025 годы), сообщили в пресс-службе Министерства финансов РК.

В целях расширения объемов взаимной торговли между РК и КНР достигнута договоренность об увеличении поставок казахстанской экспортной продукции в Китай, в том числе энергетической и сельскохозяйственной продукции", - отметили в ведомства.

В целом, по информации Минфина, на заседании рассмотрены итоги работы 10 профильных подкомитетов и двух совместных комиссий в сферах торгово-экономического, энергетического, научно-технического, финансового, транспортного, культурно-гуманитарного, водохозяйственного и экологического, геологического и таможенного сотрудничества, а также в области безопасности.

Было отмечено, что стороны имеют схожие цели и концепции развития, сохраняют тесные контакты и координацию, повышают качество и уровень сотрудничества по различным направлениям.

Также по итогам 9-го заседания Комитета по сотрудничеству РК - КНР сопредседателями Комитета подписан Протокол.

Стороны согласились провести 10-е заседание Комитета в 2021 году в Казахстане", - проинформировали в пресс-службе.

Комитет по сотрудничеству РК - КНР создан в 2004 году в целях системного и комплексного развития двусторонних отношений в различных сферах.

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