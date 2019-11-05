Султанов договорился о продвижении казахстанской продукции в китайской провинции Хубэй

Нур-Султан. 4 ноября. Kazakhstan Today - Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов договорился о продвижении казахстанских товаров в Китае, передает Kazakhstan Today.

В рамках визита в Китайскую Народную Республику Султанов провел встречу с вице-мэром города Ухань провинции Хубэй Сюй Хунлань. На встрече стороны отметили положительную динамику торгово-экономических отношений двух стран, проинформировала пресс-служба Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Султанов сообщил, что китайское направление является "традиционно одним из ключевых" во внешней торговле страны: доля торгового оборота с Китаем составляет порядка 12% от общей торговли Казахстана.

Ежегодно мы отмечает рост взаимной торговли. Причем с каждым годом динамика оборота растет. За восемь месяцев 2019 года товарооборот составил $9,2 млрд, что на 26,2% выше, чем за аналогичный период предыдущего года, когда объем был $7,3 млрд", - отметил глава МТИ.

При этом экспорт из Казахстана в Китай в текущем году вырос на 39% и составил $5,3 млрд.

Китай является традиционным потребителем казахстанских энергоресурсов. Однако мы отмечаем наращивание поставок казахстанских товаров глубокой переработки. Речь идет как об изделиях горнометаллургической отрасли (например, катоды из меди или изделия из титана), так и рост продукции агропрома. Такой интерес к продукции из Казахстана полностью отвечает нашей политике наращивания несырьевого экспорта. Мы будем полностью поддерживать деятельность китайских компаний, работающих с Казахстаном в несырьевых секторах", - сказал Султанов.

Во время переговоров с вице-мэром города Ухань министр торговли и интеграции отметил работу компании Wuhan Asia Europe Logistics Co., Ltd. в Казахстане.

Компания играет значимую роль в увеличении поставок казахстанских товаров в Китай. В этом году компания запустила экспорт казахстанского подсолнечного масла в китайскую провинцию Хубэй. Подписан договор с крупнейшим казахстанским заводом Евразия Food Corporation на поставку масла "Шедевр", которое будет продаваться в супермаркетах города Ухань и магазинах компании", - добавил министр.

Ожидается, что поставки составят порядка полумиллиона тонн.

Открытие представительства компании Wuhan Asia Europe Logistics Co., Ltd. в Казахстане и представительства АО "ЭСК "KazakhExport" в Китае обеспечит рост товарооборота между нашими странами", - заявил Султанов.

По его словам, Казахстан готов увеличить экспорт казахстанской продукции в Китай на $1,6 млрд по 60 товарным позициям.

Для дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества и поддержания его высокой положительной динамики необходимо продолжить совместную работу по расширению номенклатуры поставляемых товаров и услуг, установлению прямых контактов между нашими деловыми кругами. У наших производителей имеется возможность нарастить поставки в Китай: проката плоского из железа и стали, полуфабрикатов из стали, феррохрома, урана, серы, семян масличных культур, пшеницы, кондитерских изделий. Более того, мы предлагаем вашим импортерам рассмотреть возможность импорта из Казахстана более 30 товаров, которые ранее не поставлялись - это оксид алюминия, портландцемент, ферросилиций, металлические трубы, ферросиликомарганец, оксиды и гидроксиды хрома, подшипники, прутки из стали и железа и другие", - рассказал министр.

В рамках встречи был подписан Меморандум о продвижении товаров казахстанского производства в провинции Хубэй между АО "ЭСК "KazakhExport" и Wuhan Asia Europe Logistics Co., Ltd.

Меморандум является важным шагом для повышения эффективности совместной работы между компаниями Республики Казахстан и Китайской Народной Республики. Подписание протокола о намерениях подтверждает заинтересованность обеих стран создать основу для развития тесных коммерческих связей и увеличить объем несырьевого экспорта готовой казахстанской продукции в КНР", - отметил Султанов.

Ухань - быстрорастущая столица провинции Хубэй, расположенная в месте слияния рек Янцзы и Ханьшуй. Население 11,08 миллиона человек (2018 год).

Недавно Ухань привлек около 50 французских инвестиционных компаний, которые внесли более трети всех инвестиций Франции в Китай. Город испытывает строительный бум. Самым высоким зданием является 68-этажный небоскрёб Minsheng Bank Building, строится 125-этажный небоскрёб "Ухань-Гринлэнд-Сентер", который будет одним из пяти самых высоких в Китае.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства