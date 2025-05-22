21.05.2025, 11:23 13431
Казахстан и Кыргызстан расширят союзнические отношения
Фото: kabar.kg
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Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса парламента ратифицировали договор об углублении и расширении союзнических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном, передает корреспондент агентства.
Целью договора является придание дополнительного импульса комплексному развитию двустороннего сотрудничества. Документом предусматривается расширение взаимовыгодного сотрудничества и комплексного развития двустороннего взаимодействия в политической, военной, торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, транзитно-транспортной, водно-энергетической, образовательной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах", - говорится в документе.
Отмечается, что стороны поддерживают дальнейшее развитие и укрепление межпарламентских связей, в том числе в рамках межпарламентского совета по сотрудничеству между парламентом Республики Казахстан и жогорку кенешем Кыргызской Республики.
Наряду с этим стороны расширяют и углубляют сотрудничество в противодействии новым вызовам и угрозам безопасности, включая терроризм, экстремизм и сепаратизм, а также транснациональную организованную преступность, киберпреступность, нелегальную миграцию, торговлю людьми, незаконный оборот оружия, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
Ранее мажилис ратифицировал соглашение между правительствами Казахстана и Туркменистана о взаимном поощрении и защите инвестиций.
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21.05.2025, 13:39 11626
Токаев прибыл на неформальный саммит Организации тюркских государств в Будапеште
Фото: Акорда
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Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в павильон Vаrkert Bazar в Будапеште для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств, сообщает Акорда.
Главу государства встретил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
По итогам саммита участники планируют принять Будапештскую декларацию.
Для справки
Основной целью Организации тюркских государств (ОТГ) является укрепление мира и стабильности, расширение вопросов сотрудничества и взаимоотношений, а также развитие потенциала государств-членов организации. Она также выступает в качестве моста между государствами-членами в углублении международного сотрудничества в регионе.
В данный момент организация состоит из 5 государств-членов и 2 государств-наблюдателей.
Государства-члены ОТГ: Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция, Узбекистан.
Государства-наблюдатели при ОТГ: Венгрия, Туркменистан.
Напомним, вчера Токаев и Орбан провели переговоры, на которых обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество.
21.05.2025, 08:29 15646
Токаев провел переговоры с премьер-министром Венгрии
Фото: Акорда
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Будапешт. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщила пресс-служба Акорды.
Приветствуя главу правительства Венгрии, президент Касым-Жомарт Токаев с теплотой вспомнил свой государственный визит в Будапешт в прошлом году, в ходе которого был подписан ряд стратегически важных соглашений. По его словам, визит был весьма плодотворным как в плане достижения практических договоренностей, так и в деле укрепления взаимопонимания между Астаной и Будапештом.
Приоритетным направлением двусторонней повестки президент назвал торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. В 2024 году объем взаимной торговли достиг почти 200 млн долларов, в первом квартале текущего года зафиксирован рост товарооборота на 37%.
Венгерские инвестиции в экономику Казахстана превысили 370 млн долларов. В настоящее время совместный инвестиционный портфель включает 16 проектов на сумму около 700 млн долларов в таких сферах, как машиностроение, сельское хозяйство и логистика.
Отметив особую значимость предстоящего неформального саммита Организации тюркских государств, Касым-Жомарт Токаев подтвердил приверженность Казахстана конструктивному диалогу по всем приоритетным направлениям деятельности ОТГ.
В свою очередь Виктор Орбан поблагодарил президента за визит и отметил устойчивую положительную динамику казахско-венгерских отношений. Он подчеркнул, что в последние годы двустороннее сотрудничество развивается весьма динамично, особенно в экономической сфере, и выразил признательность за всестороннюю поддержку в организации и проведении саммита ОТГ.
На встрече был рассмотрен ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам прошлогодних переговоров на высшем уровне, включая совместные проекты в сферах энергетики, торговли и инвестиций. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки.
Напомним, сегодня в Будапеште пройдет неформальный саммит глав государств ОТГ.
20.05.2025, 15:59 23491
Токаев поздравил Никушора Дана с избранием на пост президента Румынии
Глава государства выразил надежду на укрепление сотрудничества двух стран
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Астана. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Румынии Никушору Дану, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев поздравил Никушора Дана с избранием на пост президента Румынии.
Считаю, что победа на выборах является ярким свидетельством доверия и поддержки со стороны народа ваших планов, направленных на процветание Румынии. Убежден, что благодаря нашим совместным усилиям традиционные отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между Астаной и Бухарестом будут и впредь укрепляться", - говорится в телеграмме.
Напомним, на выборах президента в Румынии победил мэр Бухареста. Никушор Дан обогнал своего оппонента лидера оппозиционной партии Альянс за объединение румын Джордже Симиона. По итогам обработки 100% бюллетеней Дан набрал более 6,1 млн голосов (53,60%).
17.05.2025, 17:25 56351
Путин и Токаев обсудили итоги переговоров России и Украины в Турции
Фото: Акорда
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Москва. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора обсудили итоги переговоров РФ и Украины в Турции, сообщает пресс-служба Кремля.
Лидеры обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, выразив удовлетворение достигнутым высоким уровнем российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества. Состоялся также обмен мнениями по итогам проведенных в Стамбуле прямых российско-украинских переговоров", - заявили в пресс-службе.
Кроме того, в ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с днем рождения.
Между тем, заявили в пресс-службе президента Казахстана, в адрес Касым-Жомарта Токаева поступают поздравления от глав иностранных государств и правительств, спикеров парламентов, представителей международных организаций и дипломатических миссий.
Свои добрые пожелания президенту также направили видные политические и общественные деятели, представители интеллигенции, граждане нашей страны. Поздравительные телеграммы продолжают поступать", - сообщили в пресс-службе.
В частности, поздравительные телеграммы на имя главы государства направили президент России Владимир Путин, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, председатель халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Италии Серджо Маттарелла, президент Молдовы Майя Санду и т.д.
Напомним, сегодня президенту Казахстана исполнилось 72 года.
15.05.2025, 08:07 78751
МИД Казахстана и Грузии провели консульские консультации
Фото: МИД РК
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Тбилиси. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялись очередные консульские консультации между министерствами иностранных дел Казахстана и Грузии с участием представителей компетентных органов обеих сторон. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РК.
По данным ведомства, в ходе консультаций стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия в консульской сфере. Особое внимание было уделено вопросам обеспечения защиты прав и законных интересов граждан обеих стран, выполнению двусторонних и многосторонних договоров, а также международных конвенций в консульско-правовой области, вопросам уголовно-правового сотрудничества и экстрадиции граждан и иным актуальным вопросам повестки дня.
В рамках встречи казахская сторона выразила обеспокоенность в связи с участившимися случаями отказа во въезде на территорию Грузии гражданам РК по прибытии и их последующей депортацией. При этом было подчеркнуто, что подавляющее большинство казахстанских граждан прибывают в Грузию с туристическими целями и добросовестно соблюдают законодательство принимающей страны", - отметили в МИД.
В свою очередь грузинская сторона информировала о значительном снижении фактов отказа во въезде в Грузию с начала мая и заверила, что эта тенденция будет продолжена и в будущем, а также выразила готовность создать максимально благоприятные условия для въезда и пребывания граждан Казахстана на территории Грузии, сообщили в министерстве.
Казахскую делегацию возглавил заместитель директора департамента консульской службы Министерства иностранных дел Казахстана Бауыржан Досманбетов. Грузинскую делегацию возглавил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Грузии Георги Табатадзе.
14.05.2025, 15:33 87521
Армения заинтересована в расширении сотрудничества с Казахстаном в торгово-экономической сфере
Токаев провел встречу с председателем Нацсобрания Армении
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Астана. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель Национального собрания Армении Ален Симонян обсудили вопросы расширения экономического сотрудничества.
Председатель Национального собрания заявил о заинтересованности Армении в активном расширении сотрудничества с Казахстаном в торгово-экономической сфере. Он подчеркнул необходимость принятия практических мер, направленных на увеличение объема взаимной торговли.
В свою очередь Касым-Жомарт Токаев отметил, что визит Симоняна в Казахстан имеет важное значение для углубления двустороннего сотрудничества, в том числе с точки зрения его всесторонней поддержки со стороны законодательных органов. Армения, отметил глава государства, является для Казахстана надежным партнером в регионе Южного Кавказа.
Он подчеркнул, что в настоящее время казахско-армянские отношения поступательно развиваются по многим направлениям. Этому способствует регулярный политический диалог, а также расширение торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.
Ален Симонян подчеркнул важность выстраивания доверительного политического партнерства и укрепления межпарламентского взаимодействия как одного из ключевых элементов двустороннего диалога. Пользуясь случаем, армянская сторона выразила признательность Казахстану за усилия, направленные на достижение мира между Арменией и Азербайджаном.
В завершение собеседники подтвердили приверженность курсу на всестороннее развитие казахско-армянских отношений во имя благополучия и процветания народов двух стран.
Ранее сообщалось, что Казахстан готов увеличить поставку товаров в Армению на $350 млн.
11.05.2025, 21:14 127701
Наследный принц Абу-Даби прибыл в Казахстан с официальным визитом
Фото: primeminister.kz
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Астана. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль-Нахаян прибыл в Астану с официальным визитом, сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.
В рамках визита на высшем уровне будут обсуждены вопросы укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами", - рассказали в правительстве.
Отмечается, что руководством двух государств принимаются совместные меры по увеличению товарооборота до 1 миллиарда долларов США.
09.05.2025, 09:21 186106
80-летие Победы, принцип "одного Китая" и обеспечение суверенитета: Кремль опубликовал совместное заявление России и Китая
Стороны будут решительно отстаивать итоги Победы во Второй мировой войне, подчеркивается в заявлении
Фото: kremlin.ru
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Москва. 9 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Кремль опубликовал совместное заявление России и Китая о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций.
Текущий год знаменует 80-летие Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и общемировой Победы над фашизмом.Вторая мировая война стала крупнейшей трагедией в истории человечества. Будучи главными театрами военных действий в Европе и Азии, Советский Союз и Китай приняли на себя основной удар гитлеровской Германии с объединившимися под ее знаменами сателлитами и милитаристской Японии, стали двумя ключевыми силами в борьбе с фашизмом и милитаризмом. Пройдя через беспрецедентные тяготы вероломного вторжения, испытав все ужасы той войны, советский и китайский народы плечом к плечу вели ожесточенную борьбу с агрессорами, бескорыстно поддерживая друг друга, ценой неисчислимых жертв одержали Великую Победу, совершив великий исторический подвиг во имя достоинства человечества и восстановления мира на планете", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в современном мире Россия и Китай выполняют общую миссию - несут ответственность за сохранение достоверной исторической памяти о Второй мировой войне.
Стороны будут решительно отстаивать итоги Победы во Второй мировой войне, пресекать попытки фальсификации ее истории, умаления и отрицания исторического вклада России и Китая в Победу во Второй мировой войне, очернения освободителей, резко осуждать деяния, связанные с осквернением или разрушением мемориалов павшим в ходе Второй мировой войны", - сообщается в заявлении.
Кроме того, стороны единодушно отмечают, что боевое братство и традиции взаимопомощи народов двух стран, закаленные в годы Второй мировой войны, заложили прочную основу российско-китайских отношений.
Стороны заявляют о твердой поддержке друг друга в обеспечении суверенитета, территориальной целостности, безопасности и стабильности, недопущении любых попыток внешних сил препятствовать нормальному развитию отношений между двумя государствами и вмешиваться в их внутренние дела, в праве самостоятельного выбора пути развития, сохранении культурно-исторической идентичности и традиционных нравственных ценностей", - говорится в заявлении.
Также подчеркивается, что российская сторона подтверждает приверженность принципу "одного Китая", признает, что в мире есть только один Китай, Тайвань является его неотъемлемой частью.
Правительство КНР является единственным законным правительством, представляющим весь Китай. Выступает (российская сторона выступает. - Прим. ред) против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме, твердо поддерживает действия правительства Китая по защите собственного суверенитета и территориальной целостности, а также по объединению страны", - подчеркивается в сообщении.
С полным текстом заявления можно ознакомиться на сайте Кремля.
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