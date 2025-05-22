21.05.2025, 10:39 34816
Казахстан и Туркменистан договорились о взаимном поощрении и защите инвестиций
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис ратифицировал соглашение между правительствами Казахстана и Туркменистана о взаимном поощрении и защите инвестиций, передает корреспондент агентства.
Каждая договаривающаяся сторона на территории своего государства при аналогичных обстоятельствах предоставляет инвесторам государства другой договаривающейся стороны и их инвестициям режим не менее благоприятный, чем тот, который она предоставляет своим собственным инвесторам и их инвестициям, относящийся к управлению, содержанию, использованию или распоряжению их инвестициями", - говорится в соглашении.
Также стороны оставляют за собой право в соответствии со своим национальным законодательством устанавливать чувствительные сектора экономики и (или) другие связанные с ними виды предпринимательской деятельности, которые должны быть ограничены или исключены.
Согласно документу, ни одна из сторон не должна национализировать или принимать целенаправленные меры по экспроприации или любые другие меры, имеющие аналогичное воздействие на инвестиции, принадлежащие инвесторам другой стороны, если только такие меры не принимаются в общественных интересах. Экспроприация должна быть осуществлена в рамках надлежащей правовой процедуры, на недискриминационной основе и при условии выплаты эффективной, быстрой и адекватной компенсации.
Напомним, Казахстан и Туркменистан намерены увеличить товарооборот до миллиарда долларов.
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21.05.2025, 16:21 22941
Новую программу льготного финансирования МСБ разрабатывают в Казахстане
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Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане разрабатывается новая программа льготного финансирования МСБ под 12,6% годовых, сообщил на брифинге в СЦК директор департамента государственной поддержки и защиты предпринимательства МНЭ РК Дарын Абдуали.
Разрабатывается новая программа льготного финансирования субъектов МСБ с фиксированной ставкой 12,6% годовых. Кредиты будут выдаваться через банки второго уровня на условиях софинансирования. Максимальный лимит на одного заемщика или группу связанных заемщиков составит до 7 млрд тенге", - сказал глава департамента господдержки предпринимательства.
Он также отметил, что в рамках перехода к более рыночным механизмам поддержки бизнеса в комплексную программу вносятся изменения, а именно внедряется портфельное субсидирование и гарантирование через вновь создаваемые региональные гарантийные фонды на базе фонда "Даму". Механизмы охватывают как крупные инвестиционные проекты от 7 млрд тенге, так и малый и средний бизнес до 7 млрд тенге.
Спикер обратил внимание, что теперь решение о финансировании будут принимать банки второго уровня, это позволит ускорить рассмотрение заявок и повысить эффективность поддержки бизнеса.
21.05.2025, 13:25 29486
Производство бутадиена и синтетического каучука: Бектенов обсудил совместные проекты с главой "Татнефти"
В ходе встречи также обсуждены геологоразведочные работы на участке "Каратон Подсолевой"
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Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Реализацию совместных проектов в нефтегазовом секторе обсудил с генеральным директором "Татнефти" Наилем Магановым премьер-министр Олжас Бектенов.
Стороны обсудили реализацию крупного инвестиционного проекта по производству бутадиена и синтетического каучука в Атырауской области.
По словам Маганова, ведется активная работа с подрядчиком - китайской инжиниринговой компанией China Tianchen Engineering Corporation.
Планируется выпуск 60 тыс. тонн дивинилстирольного синтетического каучука (ДССК) для использования в резинотехнической промышленности и производстве шин, 40 тыс. тонн стирол-бутадиен-стирольного каучука (СБС), необходимого для дорожных покрытий и пластиков, и 40 тыс. тонн метил-трет-бутилового эфира в качестве высокооктанового бензина ежегодно. Запуск инвестиционной фазы ожидается 1 июля", - сообщил Маганов.
В ходе встречи также обсуждены геологоразведочные работы на участке "Каратон Подсолевой", реализация которых ведется совместно с АО "НК "КазМунайГаз". В настоящее время идет бурение глубокой разведочной скважины на 5,5 тыс. метров.
Внимание также уделено проекту производства терефталевой кислоты (ТФК) и полиэтилентерефталата (ПЭТФ).
Бектенов подчеркнул, что правительство РК открыто к конструктивному диалогу в реализации совместных планов и поиску решений для взаимовыгодного сотрудничества. Он также отметил заинтересованность Казахстана во внедрении технологий и экспертизы "Татнефти" в отечественную промышленность.
21.05.2025, 12:22 31486
Правила кредитования проектов АПК изменились в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане изменились правила кредитования проектов в сфере агропромышленного комплекса. Соответствующий приказ подписал и.о. министра сельского хозяйства РК.
Теперь для кредитования проектов в сфере АПК на основании кредитного договора, заключаемого между кредитором, администратором бюджетной программы и заемщиком, местному исполнительному органу из республиканского бюджета предоставляется бюджетный кредит на принципах возвратности, обеспеченности, срочности и платности на следующих условиях:
- на 10 лет по ставке вознаграждения 1 (один) процент.
Ранее ставка вознаграждения составляла 0,01%.
Приказ вступает в силу с 21 мая 2025 года.
Ранее сообщалось, что из резерва правительства для поддержки аграриев выделено более 116 млрд тенге.
21.05.2025, 09:43 36291
ПНХЗ остановят с 18 июня в связи с планово-предупредительными работами
Фото: КМГ
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Павлодар. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ, дочернее предприятие АО "НК "КазМунайГаз") планирует проведение планово-предупредительных работ (ППР) с 18 июня по 17 июля текущего года, сообщили в пресс-службе КМГ.
ППР требуются для соблюдения требований закона РК "О гражданской защите" и правил обеспечения промышленной безопасности. В рамках ППР запланированы обязательные технические освидетельствования и экспертизы для оборудования, работающего под давлением (более 110 единиц), а также для технологических трубопроводов (более 930 единиц)", - уточнили в компании.
ППР будут проводиться в соответствии с графиком, утвержденным на 2025 год Министерством энергетики РК. К работам на ППР будет привлечено более 1100 человек и 107 единиц спецтехники подрядных организаций. На данный момент ПНХЗ выполняет подготовительные мероприятия к ППР 2025 года в соответствии с графиком.
С целью поддержания стабильности на внутреннем рынке ГСМ (горюче-смазочных материалов) и обеспечения отгрузки нефтепродуктов в период ППР ПНХЗ планирует накопить следующий запас товарной продукции: бензина - 50 000 тонн, дизельного топлива - 25 000 тонн, авиакеросина - 7000 тонн и затем равномерно отгружать нефтепродукты на внутренний рынок согласно графику поставок Минэнерго", - отметили в КМГ.
Среди наиболее крупных работ в период ППР - капитальный ремонт турбины центробежного компрессора ЦК-201 газовой компрессорной производства первичной переработки нефти и замена катализатора на установке гидроочистки керосина.
Отмечается, что во время проведения ППР на ПНХЗ два других казахстанских нефтеперерабатывающих завода КазМунайГаза - Атырауский НПЗ и Шымкентский НПЗ (ПКОП) продолжат производство нефтепродуктов в штатном режиме.
20.05.2025, 16:21 57041
Казахстан планирует привлечь более $320 млн инвестиций в строительство завода по производству соленых закусок в Алматинской области
Запуск первой фазы проекта и выпуск первой партии казахстанской продукции планируется в марте 2026 года
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Астана. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с президентом компании PepsiCo по региону Россия, Беларусь, Кавказ и Центральная Азия Давидом Манзини. Обсуждены вопросы реализации проекта по строительству завода по производству соленых закусок в Алматинской области, сообщает пресс-служба правительства РК.
По информации пресс-службы правительства, новый завод PepsiCo станет крупнейшим в Центральной Азии. По итогам предыдущих переговоров, прошедших в июне 2024 года, сумма инвестиций была запланирована в объеме $160 млн. На сегодняшний день компанией принято решение увеличить инвестиции более чем в два раза. Производственная мощность и объем переработки картофеля вырастут в три раза - с 70 до 210 тыс. тонн, что обеспечит порядка 70 тыс. тонн готовой продукции в год. На предприятии будет создано около 900 рабочих мест. Давид Манзини сообщил, что запуск первой фазы проекта и выпуск первой партии казахстанской продукции планируется в марте 2026 года, к сентябрю 2027 года предполагается выход завода на полную мощность.
В рамках проекта предполагается использование местного сырья - к поставкам картофеля будут привлечены казахстанские фермерские хозяйства. До 2035 года PepsiCo планирует перейти к полной локализации выращивания чипсовых сортов. В настоящее время к программе подключено порядка 15 хозяйств из Павлодарской, Акмолинской, Карагандинской, Алматинской областей и области Жетісу. Предусмотрено также расширение базы хранения сырья и развитие научных подходов к повышению урожайности и качества продукции.
По итогам встречи Министерству иностранных дел поручено в течение двух недель подготовить соглашение об инвестициях между правительством Казахстана и PepsiCo. В этот же срок Министерство сельского хозяйства внесет необходимые поправки в правила субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса при инвестиционных вложениях, в целях создания максимально комфортных условий для инвестора.
Ранее Бектенов призвал иностранных инвесторов реализовывать новые проекты в приоритетных отраслях экономики.
20.05.2025, 14:10 65296
В 33 раза вырос объем перевозок из Китая по Транскаспийскому маршруту благодаря открытию казахстанского терминала в Сиане
Основными партнерами-грузоотправителями являются крупнейшие производители автомобилей, а также электронной техники и оборудования
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Сиань. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Благодаря открытию транспортного терминала в Сиане объем контейнерных перевозок из Китая по ТМТМ в прошлом году вырос в 33 раза, сообщили в пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы".
На сегодня терминал в Сиане обладает мощностью 133 000 ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент) в год. За прошедший год объем транзитных перевозок через данный центр превысил 276 000 тонн (обработано и отправлено порядка 23 тыс. ДФЭ). Только за 4 месяца 2025 года отправлено и обработано 10 524 ДФЭ (126 288 тонн), а к 2030 году планируется довести до 83 тыс. ДФЭ в год, рассказали в пресс-службе КТЖ.
Комплексный подход обеспечивает простоту доставок для клиентов и дает возможность применять технологии первой и последней мили - от двери до двери. Основными партнерами-грузоотправителями являются крупнейшие производители автомобилей и их составляющих BYD, Geely, Chery, Hongqi, а также электронной техники и оборудования, металлоизделий, отправители сборных грузов", - проинформировали в компании.
В нацкомпании напомнили, что старт строительству хаба был дан в 2023 году, а уже в феврале 2024 года он начал действовать. Город Сиань является узловым транзитным центром Китая, а сухой порт - крупнейшим в этой стране. Здесь формируется более 30 процентов контейнерных поездов в направлении ЕС. В Сиань идет порядка 40% импорта из стран СНГ.
Напомним, в Казахстане построят автодорогу Центр - Запад, которая свяжет Астану с Транскаспийским международным транспортным маршрутом.
19.05.2025, 17:03 104906
Корректировали 13 раз: ВАП раскритиковала исполнение бюджета 2024 года
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Астана. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Высшая аудиторская палата РК представила депутатам мажилиса отчет об исполнении республиканского бюджета за 2024 год, передает корреспондент агентства.
По исполнению доходной части бюджета за 2024 год отмечено, что утвержденный план в объеме 16,1 триллиона тенге был сокращен на 2 триллиона тенге. Однако по итогам года этот показатель также не достигнут - сумма неисполнения составила 609 миллиардов тенге. Основным источником доходов остаются налоговые поступления. Они занимают 62,7%, или 12,3 триллиона тенге. При этом по сравнению с 2023 годом отмечается сокращение их доли на 5,1%, или в абсолютном выражении на 604,6 миллиарда тенге", - сообщил член ВАП РК Нурлан Нуржанов.
Согласно отчету, почти половина расходов республиканского бюджета покрывается за счет трансфертов из Национального фонда и получаемых заемных средств.
Эта растущая зависимость от других источников финансирования снижает финансовую стабильность и уже привела к проблемам с исполнением бюджета: из-за нехватки средств на контрольном счете наличности республиканского бюджета в 2024 году не освоено 422 миллиарда тенге", - отметил Нурлан Нуржанов.
Изменения в прогноз бюджетных параметров доходной части вносились трижды, что указывает на "проблемы исполнения планов".
В результате не было обеспечено исполнение прогноза доходов даже по пессимистическому сценарию. В расходы республиканского бюджета изменения вносились 13 раз, что является рекордным количеством за последние 5 лет. В результате 26% расходной части бюджета (на 6,2 триллиона тенге) были пересмотрены. Это может говорить о фокусировке на краткосрочных решениях в ущерб предсказуемости бюджетного планирования", - проинформировали в ВАП.
Одним из ключевых трендов прошлого года стало изменение в структуре финансирования инвестиций. Наблюдается снижение собственных инвестиций бюджета на 257 миллиардов тенге, или на 7%.
В 2024 году в регионы из бюджета было суммарно перечислено 7 трлн тенге. Планировалось реализовать 912 проектов. Однако, по данным акиматов, по итогам года завершено только 449 проектов, или 49%", - доложил Нурлан Нуржанов.
Он подчеркнул, что по результатам 27 аудиторских мероприятий выявлено нарушений на 862 миллиарда тенге, что на 65% больше, чем в 2023 году. В бюджет возвращено 135 миллиардов тенге (с наступившими сроками исполнения).
По материалам аудиторских проверок к административной ответственности привлечено 175 физических и юридических лиц, к дисциплинарной ответственности - 198 лиц. Вместе с тем по итогам последующей оценки ВАП, проведенной в рамках заключения к отчету правительства об исполнении бюджета за 2024 год, неэффективное управление бюджетными программами составило 147 миллиардов тенге", - заключил Нурлан Нуржанов.
Ранее вице-спикер мажилиса Дания Еспаева сообщила, что госдолг Казахстана вырос на 17,2%.
19.05.2025, 15:58 92021
Госдолг Казахстана вырос на 17,2%
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Астана. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Депутатам мажилиса парламента презентовали отчеты правительства и Высшей аудиторской палаты РК об исполнении республиканского бюджета за 2024 год, согласно которым государственный долг Казахстана увеличился на 17,2 процента, передает корреспондент агентства.
Из года в год приходится говорить о том, что исполнение бюджета сопровождают, во-первых, значительный объем дефицита, который только растет и влечет покрытия за счет трансфертов из Национального фонда, а не за счет доходной части бюджета. Во-вторых, увеличение размера государственного долга. И 2024 год не исключение. Госдолг вырос на 17,2% по сравнению с данными за 2023 год", - выступила вице-спикер мажилиса Дания Еспаева.
По ее словам, также сохраняется высокий уровень средств, использованных неэффективно. По данным ВАП, в 2024 году объемы неэффективного использования бюджетных средств и активов выросли почти в 2 раза.
В-четвертых, бюджет в течение 2024 года корректировался рекордное количество - 12 раз. Что свидетельствует о низком качестве планирования. В-пятых, сохраняются системные проблемы в деятельности квазигоссектора, такие как зависимость от бюджета, значительные долговые обязательства и так далее", - отметила Дания Еспаева.
Вместе с тем по итогам 2024 года не освоено порядка 92 миллиардов тенге.
Согласно отчету ВАП, в структуре расходов в 2024 году значительную часть занимают: социальная поддержка населения, обслуживание государственного долга и финансовая помощь регионам. Как видим, такая структура расходов не направлена на развитие экономики страны", - подчеркнула вице-спикер нижней палаты парламента.
Напомним, Министерство финансов Казахстана утвердило правила планирования бюджета.
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Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?