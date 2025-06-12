Казахстан и Словакию связывают тесные взаимоотношения - Токаев

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Алматы. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Китай и Казахстан - вечные всесторонние стратегические партнеры, а также активные участники и сторонники совместного строительства инициативы "Один пояс, один путь", сообщила генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй в ходе конференции "Цветение всех культур и единая судьба человечества: празднование первого Международного дня диалога между цивилизациями".





Под стратегическим руководством лидеров двух стран сотрудничество между нашими государствами успешно развивается во всех сферах, особенно в области гуманитарных обменов. Совсем недавно первый международный туристический поезд из Китая в Центральную Азию отправился из древнего города Сиань в "город яблок" Алматы. С успехом прошла неделя литературы Шелкового пути, а редкие произведения из коллекции Национального художественного музея Китая впервые были представлены широкой казахстанской аудитории. Все это способствует укреплению атмосферы дружбы, взаимопонимания и сближения между нашими народами", - заявила Цзян Вэй.





По ее словам, в ближайшее время состоится второй саммит "Китай - Центральная Азия".





Мы с нетерпением ожидаем, что шесть стран еще более укрепят консенсус по вопросам сотрудничества, чтобы решительно отвергать теорию "столкновения цивилизаций", выступать против одностороннего давления и гегемонии, защищать принципы справедливости и равноправия, неизменно придерживаться подлинного многостороннего подхода. Мы готовы выступать защитниками равноправного диалога между цивилизациями, активными участниками межцивилизацинных обменов, а также сторонниками цивилизационного прогресса и совместными усилиями построить еще более тесное сообщество единой судьбы Китая и Центральной Азии!" - подчеркнула генконсул.





Цзян Вэй отметила, что в настоящее время мир переживает беспрецедентные изменения, геополитические конфликты и противостояния продолжаются, а дефицит доверия, стабильности и мира лишь усугубляется.





В этот исторически значимый момент, когда человечество стоит перед выбором между сплоченностью и диалогом, с одной стороны, и конфронтацией, и разделением - с другой, Китай предлагает свой ответ: содействовать сосуществованию цивилизаций через диалог, преодолевать столкновение цивилизаций за счет взаимного обучения и неуклонно продвигаться по пути построения сообщества единой судьбы человечества", - добавила она.





Ранее, на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, единогласно была принята инициированная Китаем резолюция об учреждении Международного дня диалога между цивилизациями.





В основу этого документа положены ключевые положения "четырех общих принципов" глобальной цивилизационной инициативы, выдвинутой председателем КНР Си Цзиньпином. Также в резолюции подчеркивается, что все достижения цивилизаций являются общим достоянием человечества. В ней выражается уважение к культурному многообразию, подчеркивается важная роль диалога между цивилизациями в обеспечении мира во всем мире, содействии совместному развитию, улучшении благосостояния народов и продвижении общего прогресса. Документ также выступает за равноправный диалог и взаимное уважение между различными цивилизациями.





Министры государств - членов ООН подтвердили значение межцивилизационного диалога для поддержания глобального мира и развития, повышения уровня жизни и укрепления взаимного уважения. Они постановили провозгласить 10 июня Международным днем диалога между цивилизациями и предложили государствам-членам, а также учреждениям системы ООН отмечать этот день. Международное сообщество высоко оценило принятие данной резолюции, подчеркнув роль Китая как одного из лидеров в деле глобального диалога между цивилизациями, и признало это важным вкладом в развитие межцивилизационного обмена, взаимопонимания и мирного сосуществования.





Кроме того, председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул в рамках глобальной цивилизационной инициативы так называемые четыре общих подхода:





совместное продвижение уважения к разнообразию цивилизаций мира;

совместное продвижение общих ценностей всего человечества;

совместное сохранение и развитие цивилизационного наследия;

совместное расширение гуманитарных обменов и международного сотрудничества.





Резолюция полностью воплощает ценности и цели глобальной цивилизационной инициативы, предоставляя странам - членам ООН ценностные ориентиры и практический путь для совместного укрепления диалога между цивилизациями. Она также демонстрирует конкретный вклад Китая в реализацию инициативы и построение сообщества единой судьбы человечества", - добавили в генконсульстве.