Казахстан и Узбекистан договорились о проведении в ноябре работ по демаркации госграницы

Алматы. 18 октября. Kazakhstan Today - В Алматы состоялось очередное заседание правительственных делегаций Республики Казахстан и Республики Узбекистан в совместной казахстанско-узбекской демаркационной комиссии, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи подготовлены и подписаны проекты Протоколов пограничных знаков, состоящих из 160 пограничных столбов, а также Каталога координат и высот этих пограничных знаков. Достигнута договоренность осуществить в ноябре 2019 года полевые демаркационные работы на отдельных участках Казахстанско-Узбекской государственной границы", - сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Казахстана.





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