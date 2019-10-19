Казахстан и Узбекистан договорились о проведении в ноябре работ по демаркации госграницы

Стороны подготовили проекты итоговых документов демаркации Государственной границы на участок между Мангистауской областью Республики Казахстан и Каракалпакстаном Республики Узбекистан.
В ходе встречи подготовлены и подписаны проекты Протоколов пограничных знаков, состоящих из 160 пограничных столбов, а также Каталога координат и высот этих пограничных знаков. Достигнута договоренность осуществить в ноябре 2019 года полевые демаркационные работы на отдельных участках Казахстанско-Узбекской государственной границы", - сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Казахстана.
Ранее Казахстан ратифицировал закон о районе точки стыка государственных границ с Туркменистаном и Узбекистаном.
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