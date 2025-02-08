Казахстан и Узбекистан создадут центр промышленной кооперации

В его задачи войдут создание благоприятных условий для развития межгосударственных кооперационных связей, интегрирование малых и средних промышленных предприятий

Фото: Акорда

Рассказать друзьям

Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис одобрил ратификацию соглашения между правительствами Казахстана и Узбекистана о регулировании деятельности международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия". Документ был подписан 9 ноября 2023 года в городе Ташкенте, - Мажилис одобрил ратификацию соглашения между правительствами Казахстана и Узбекистана о регулировании деятельности международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия". Документ был подписан 9 ноября 2023 года в городе Ташкенте, сообщили в мажилисе.





Центр будет функционировать в качестве комплекса промышленной кооперации, экономического и инвестиционного сотрудничества. В его задачи войдут создание благоприятных условий для развития межгосударственных кооперационных связей, интегрирование малых и средних промышленных предприятий сторон в международную цепочку добавленной стоимости, повышение конкурентоспособности промышленных предприятий, создаваемых на территории центра, и другие.





Международный центр промышленной кооперации будет состоять из казахстанской и узбекской частей, каждая из которых будет занимать по 500 квадратных метров и находиться под юрисдикцией своего государства. Управление казахстанской частью вверено Министерству торговли и интеграции РК, узбекской - Министерству инвестиций, промышленности и торговли РУ.





Местом расположения объекта определили приграничные территории стран вблизи пунктов пропуска "Атамекен" (Казахстан) и "Гулистан" (Узбекистан). Через них будут осуществляться пограничный, таможенный и иные виды контроля лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных, перемещаемых из одной части центра в другую. На территории центра хозяйствующие субъекты смогут осуществлять виды деятельности, направленные на развитие промышленной кооперации.





Ратификация соглашения поспособствует расширению сотрудничества между странами в области развития производства и предпринимательства, а также содействию в привлечении инвестиций и улучшении торгово-экономических отношений.