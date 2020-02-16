Казахстан ратифицировал поправки в соглашение с Россией о создании на Байконуре КРК "Байтерек"

Нур-Султан. 15 февраля. Kazakhstan Today - Глава государства подписал закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о создании на космодроме Байконур космического ракетного комплекса "Байтерек" от 22 декабря 2004 года , передает Kazakhstan Today со ссылкой на Акорду.

Текст закона публикуется в печати.

Напомним, протокол подписан в Москве 22 августа 2018 года и оговаривает основные условия реализации проекта по созданию космического ракетного комплекса "Байтерек" и разделение финансирования реализации проекта между казахстанской и российской сторонами.

Согласно положениям протокола, казахстанская сторона обеспечивает финансирование: содержания и эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры космического ракетного комплекса "Зенит-М", на базе которого предполагается создание комплекса "Байтерек", после их исключения из состава объектов, арендуемых российской стороной; реконструкции и модернизации объектов наземной космической инфраструктуры космического ракетного комплекса "Зенит-М".

Наряду с этим Казахстан обеспечивает финансирование создания учебно-тренировочных средств подготовки персонала по эксплуатации стартового и технического комплексов; отведения районов падения отделяющихся частей ракет-носителей на территории Республики Казахстан; модернизации системы телекоммуникационного и информационного обеспечения. Протоколом предусматривается вывод из аренды объектов космического ракетного комплекса "Зенит-М" и передача их казахстанской стороне, а также использование ракет-носителей среднего класса с высоким уровнем экологической безопасности. Ратификация и последующее вступление в силу рассматриваемого Протокола позволит Казахстану войти в число государств, осуществляющих пусковую деятельность с использованием собственных объектов наземной космической инфраструктуры", - разъяснили в пресс-службе.

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