Казахстан ратифицировал соглашение с США о консульских привилегиях и иммунитетах

Нур-Султан. 18 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Соединенных Штатов Америки о консульских привилегиях и иммунитетах", передает Kazakhstan Today со ссылкой на Акорду.

Текст закона публикуется в печати.

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