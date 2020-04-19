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Казахстан ратифицировал соглашение с США о консульских привилегиях и иммунитетах

18.04.2020, 18:07 6238
Нур-Султан. 18 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Соединенных Штатов Америки о консульских привилегиях и иммунитетах", передает Kazakhstan Today со ссылкой на Акорду.
 
 
Текст закона публикуется в печати.
 

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