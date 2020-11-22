Казахстан решил выйти из соглашения с Россией о пусках ракет

Нур-Султан. 21 ноября. Kazakhstan Today - Казахстан планирует выйти из соглашения с Россией о порядке взаимодействия при пусках ракет из позиционного района Домбаровский.

Министерству иностранных дел Республики Казахстан в установленном законодательством порядке уведомить правительство Российской Федерации о намерении правительства Республики Казахстан не становиться участником соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о порядке взаимодействия при проведении пусков ракет из позиционного района Домбаровский с использованием земельного участка на территории Республики Казахстан в качестве района падения их отделяющихся частей, совершенного в Астане 15 октября 2015 года", - цитирует РИА "Новости" текст постановления.

Отмечается, что постановление вводится в действие со дня его подписания.

В октябре 2015 года по итогам переговоров президента России Владимира Путина и первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева был подписан ряд документов. В том числе - соглашение между правительствами двух стран о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания, межправительственное соглашение о порядке взаимодействия при проведении пусков ракет из позиционного района Домбаровский с использованием земельного участка на территории Казахстана в качестве района падения их отделяющихся частей.

В 2016 году казахстанская сторона начала работу по вступлению в силу соглашения, но с российской стороны была представлена позиция об отсутствии необходимости использования этого участка в Казахстане.

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