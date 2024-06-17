Китай вновь призвал Россию и Украину начать мирные переговоры
Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан призвал США прекратить нападки и дискредитацию Китая на основании украинского вопроса, а также прекратить односторонние санкции и необоснованное подавление деятельности китайских компаний
Женева. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Китай вновь призвал Россию и Украину проявить политическую волю, пойти навстречу друг другу, как можно скорее начать мирные переговоры, добиться прекращения огня и боевых действий.
С призывом о прекращении военного конфликта выступил во время рассмотрения Советом Безопасности ООН вопроса о предоставлении оружия Украине заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан, сообщает China Times.
Он отметил, что представитель США в Генеральной ассамблее в очередной раз распространяет ложь о том, что Китай поддерживает Россию в ведении войны, что совершенно неприемлемо.
Продолжающийся поток оружия и боеприпасов на поле боя только усугубит кризис, приведет к новым жертвам и увеличит риск потери оружия и его распространения. Не существует простого решения сложных проблем. Оружие может положить конец войнам, но оно не принесет прочного мира. Китай призывает стороны конфликта проявить политическую волю, пойти навстречу друг другу, как можно скорее начать мирные переговоры, добиться прекращения огня и боевых действий. Мы призываем международное сообщество ставить мир и гуманность на первое место, активизировать усилия по установлению мира и содействию переговорам, избегать усиления конфронтации, совместно работать над преодолением негативных побочных эффектов, вызванных кризисом, и совместно работать над созданием условий для политического урегулирования кризиса", - заявил Гэн Шуан.
Он отметил, что позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна.
Мы будем продолжать отстаивать объективную и справедливую позицию, поддерживать тесные контакты со всеми сторонами, настойчиво добиваться мира и содействовать переговорам, а также прилагать неустанные усилия для содействия скорейшему политическому урегулированию украинского кризиса и играть конструктивную роль", - подчеркнул дипломат.
Он также добавил, что Китай не предоставлял смертоносного оружия ни одной из сторон конфликта и всегда строго контролировал товары двойного назначения - военного и гражданского назначения.
Экономическое и торговое сотрудничество между Китаем и Россией соответствует правилам Всемирной торговой организации и рыночным принципам, не направлено против третьих сторон и не нарушает международное право. На самом деле после начала войны торговля между Соединенными Штатами и Россией никогда не прекращалась", - пояснил Гэн Шуан.
Он призвал США прекратить нападки и дискредитацию Китая на основании украинского вопроса, а также прекратить односторонние санкции и необоснованное подавление деятельности китайских компаний.
Ранее в МИД Китая прокомментировали обращение Зеленского к Си Цзиньпину и призвали США задуматься о своей ответственности за украинский кризис. Китай также предложил провести конференцию для урегулирования военного конфликта и подчеркнул, что мирные переговоры необходимо начать как можно скорее, чтобы предотвратить нанесение еще большего ущерба.