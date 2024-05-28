В МИД Китая прокомментировали обращение Зеленского к Си Цзиньпину

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Лондон. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, комментируя скандал с заражением тысяч пациентов ВИЧ и вирусом гепатита С после переливания крови, назвал 20 мая "днем позора" для страны, - Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, комментируя скандал с заражением тысяч пациентов ВИЧ и вирусом гепатита С после переливания крови, назвал 20 мая "днем позора" для страны, сообщает РБК.





Заражения произошли в 1970-1980-х годах. Большая часть пострадавших страдала от гемофилии или нарушения свертываемости крови, и им вводили препарат фактора свертывания крови VIII, дефект гена которого может приводить к развитию гемофилии. Препарат был произведен в США, где, как передавала Би-би-си, донорами часто становились люди из зоны высокого риска, в том числе люди, принимавшие наркотики, и заключенные. Донорская кровь не проверялась на ВИЧ до 1986 года и на гепатит С до 1991 года. Одного человека - носителя вируса достаточно, чтобы испортить всю партию, отмечает Sky News.





Сунак выступил в палате общин вскоре после выхода доклада сэра Брайана Лэнгстаффа по итогам пятилетнего расследования. В 2500-страничном отчете говорится, что c 1970-х по 1990-е гепатитом С или ВИЧ были инфицированы 30 тыс. человек, из них 3 тыс. умерли. Ответственность за произошедшее Лэнгстафф возложил на сотрудников Национальной службы здравоохранения, британское правительство и других лиц, ответственных за безопасность пациентов.





По словам Лэнгстаффа, этого можно было "в значительной степени, хотя и не полностью, избежать". Пациентов сознательно подвергали риску заражения, переливание крови часто проводилось в ситуациях, когда в нем не было необходимости, врачи знали о потенциальной опасности, но вводили людей в заблуждение, приводят Guardian и Sky News выдержки из доклада. Кроме того, заявил Лэнгстафф, власти скрывали масштабы катастрофы, десятилетиями не выплачивали жертвам компенсации и отказывались проводить расследование. Оно было начато в 2017 году по поручению тогдашнего премьера Терезы Мэй.





Это день позора для британского государства", - прокомментировал Сунак доклад, заявив, что власти на протяжении десятилетий демонстрировали "моральный провал". Премьер принес публичные извинения от имени правительства пострадавшим семьям и сообщил, что во вторник, 21 мая, будет объявлен размер материальной компенсации.





Такого никогда не должно было произойти", - заявил Сунак, добавив, что 3 тыс. человек умерли, "так и не узнав, как и почему такая ситуация была допущена" и не дождавшись, чтобы виновных привлекли к ответственности.





По состоянию на август 2022 года были собраны показания примерно 5 тыс. свидетелей по делу, тогда британские власти пообещали выплатить пострадавшим по £100 тыс.