Комитет секретарей совбезов ОДКБ обсудил вызовы и угрозы безопасности

Нур-Султан. 17 ноября. Kazakhstan Today - 17 ноября 2020 года в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, передает Kazakhstan Today.

Председатель КССБ ОДКБ, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, открывая заседание, сказал, что одним из острых вызовов является продолжающаяся пандемия коронавируса.

Стремительное распространение коронавируса изменило привычный уклад жизни практически во всем мире. Проверке на прочность подвергается глобальная политическая и экономическая системы. Вместе с тем уже сейчас можно с уверенностью говорить, что наши государства достойно проходят этот трудный период", - отметил он.

Патрушев заявил, что для преодоления последствий пандемии важно обмениваться актуальной информацией, оказывать необходимое содействие друг другу, в том числе путем поставки тестов, лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, разработки и испытания вакцин, а также проведения консультаций по оказанию врачебной помощи гражданам государств - членов ОДКБ.

Нам предстоит всесторонне проанализировать последствия пандемии, выработать коллективные подходы к взаимодействию в рамках ОДКБ в области обеспечения биологической безопасности", - подчеркнул он.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, давая оценку военно-политической обстановке в мире, сказал, что она остается сложной, а уровень ее напряженности, в том числе в зоне ответственности организации и непосредственной близости от нее, за последний год значительно увеличился.

Сегодня все более очевидной становится потребность в консолидации международных усилий по преодолению конфронтации и снижению существующих угроз. Особенно это актуально в условиях, когда идет демонтаж основных геополитических договоренностей, обеспечивавших многие годы баланс сил и стабильность в мире", - сказал Станислав Зась.

На заседании КССБ была заслушана информация статс-секретаря - заместителя министра внутренних дел России Игоря Зубова об итогах деятельности Координационного совета руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств - членов ОДКБ, а также Антинаркотическая стратегия государств - членов ОДКБ на 2021-2025 годы, которая будет внесена на рассмотрение Совета коллективной безопасности ОДКБ 2 декабря. Реализация стратегии позволит оперативно реагировать на изменение обстановки, связанной с наркотиками на территории государств - членов ОДКБ, сокращению масштабов незаконного оборота подконтрольных психоактивных соединений, а также их немедицинского потребления.

Членами КССБ были одобрены план совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2021 год и план консультаций представителей государств - членов ОДКБ по вопросам внешней политики, безопасности и обороны на второе полугодие 2020 года - первое полугодие 2021 года.

Также секретари советов безопасности государств - членов ОДКБ одобрили ряд проектов решений СКБ ОДКБ, которые касаются военного и военно-технического сотрудничества, совершенствования подготовки миротворческих сил, а также кадров для органов государственной власти государств - членов ОДКБ.

Подводя итоги заседания, председатель КССБ ОДКБ сказал, что секретари советов безопасности выступили за расширение сотрудничества по предотвращению проникновения на территорию государств ОДКБ иностранных террористов-боевиков.

С этой целью мы выработали дополнительные меры, направленные на повышение эффективности взаимодействия компетентных органов на антитеррористическом направлении", - отметил он.

Патрушев подчеркнул необходимость реабилитации, реинтеграции и ресоциализации граждан, ставших жертвами террористической идеологии. В ходе заседания КССБ было заявлено о готовности к дальнейшему конструктивному взаимодействию в сфере борьбы с терроризмом с международными организациями, а также другими государствами на двусторонней и многосторонней основах.

По словам Николая Патрушева, секретари совбезов отдельное внимание уделили вопросам информационной безопасности.

Мы договорились о продолжении практики проведения военных учений, в ходе которых будут отрабатываться новые формы и способы применения Коллективных сил. Констатировали, что созданные коллективные силы на сегодняшний день обладают достаточным потенциалом для решения возложенных на них задач. При этом обсудили планы их дальнейшего оснащения современными образцами вооружения и военной техники, системами управления и связи. Проанализировали перспективы миротворческой деятельности ОДКБ с акцентом на возможность участия сил ОДКБ в миротворческих операциях под эгидой ООН", - сказал Патрушев.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства