Контртеррористические меры КНР в СУАР поддержали 54 страны

Алматы. 31 октября. Kazakhstan Today - Во вторник в комитете Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам и вопросам культуры состоялась дискуссия по правам человека. В рамках дискуссии с заявлением от имени 54 стран выступил постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков, передает Kazakhstan Today.

Согласно заявлению, указанные меры "эффективно защитили основные права человека представителей всех этнических групп в СУАР", сообщает мобильный портал " Россия-Китай: главное ".

В заявлении подчеркивается несогласие с соответствующими странами, "политизирующими проблему прав человека", и содержится призыв прекратить необоснованные обвинения в адрес Китая.

Это заявление является мощной контратакой против некоторых западных стран, пытающихся сдержать Китай под предлогом отстаивания прав человека в Синьцзяне, а также показывает, что достижения в борьбе с терроризмом и развитие в СУАР получили широкое понимание и признание международного сообщества ", - отмечает портал.

В связи с тем что США и некоторые другие западные страны устроили шумиху и муссируют слухи, в последнее время "синьцзянский вопрос" стал горячей "международной темой". Используя предлоги борьбы с терроризмом, отстаивание прав человека, защиту религиозных свобод в СУАР, эти страны всевозможным образом штурмовали и очерняли Китай. Недавно более 10 стран, в том числе США, Великобритания, Германия, подали в Комиссию ООН по правам человека "совместное заявление", в котором призвали Китай прекратить аресты уйгуров и других мусульман, исчерпав все средства для распространения лжи и клеветы.

"54 страны поддержали контртеррористические меры КНР в СУАР - это демонстрирует, что, с одной стороны, они в полной мере признали достижения Синьцзяна в борьбе с терроризмом и в социально-экономическом развитии, с другой стороны, они питают недовольство к двойным стандартам Запада в отношении прав человека. Эти страны давно уже поняли суть происходящего - все это не более чем попытка использовать права человека для провокационной деятельности и вмешательства во внутренние дела других государств. Факты давно доказаны, что превентивные меры по борьбе с терроризмом и дерадикализации, принятые местным правительством в Синьцзяне, по максимуму гарантируют основные права 25 миллионам жителей СУАР, в том числе права на существование и развитие. Это важный вклад, внесенный Китаем в международную борьбу с терроризмом, а также полезный опыт для международного сообщества, включая Запад. На чьей стороне правда - рассудит общественное мнение. Попытка политизировать эту проблему потерпит неудачу!", - подчеркивает интернет-издание.

Россия-Китай: главное" - совместная разработка Международного радио Китая и Международного информационного агентства "Россия сегодня". Главной целью создания мобильного приложения является формирование ведущего двуязычного российско-китайского информационного мобильного портала, который обеспечивает беспрепятственный и простой информационный обмен.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства