На днях Пресс-канцелярия Госсовета КНР опубликовала белую книгу "Борьба с терроризмом и экстремизмом и защита прав человека в Синьцзяне", что привлекло широкое внимание мирового сообщества. В первую очередь, расскажите, пожалуйста, вкратце о Синьцзяне.

Синьцзян расположен в северо-западной части Китая, в глубине Евразийского континента. Его площадь составляет более 1,66 миллиона квадратных километров и он является самой большой по площади провинцией Китая, граничащей с восемью странами, включая Монголию, Россию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан, Пакистан и Индию.

С древних времен Синьцзян является регионом с многонациональным населением, где пересекаются многообразные культуры и разные религии, а также важным звеном для обмена культурой и цивилизацией между Востоком и Западом. Знаменитый Великий Шелковый путь соединил древний Китай со всем миром. На сегодняшний день Синьцзян имеет статус центральной зоны строительства Экономического пояса Шелкового пути и важного пункта пересечения Евразийского континентального моста, играющего связующую роль в продвижении сотрудничества в таких областях, как торгово-экономические связи, инфраструктурная и транспортно-логистическая взаимосвязанность, культурно-гуманитарный обмен между Китаем и странами, расположенными вдоль Шелкового пути.

Как вы считаете, что является главной целью и основным содержанием опубликованной белой книги?

Начиная с прошлого года, в некоторых западных СМИ появлялось много сообщений, очерняющих ситуацию в Синьцзяне, что привело к предубеждениям и недоразумениям в отношении Синьцзяна в международном сообществе. Белая книга предназначена для того, чтобы на основе реальных фактов всесторонне и объективно описать Синьцзян, устранить недостоверную информацию и ложные слухи, укрепить понимание внешнего мира о реальной обстановке в Синьцзяне. Белая книга затрагивает вопросы, которые интересуют международное сообщество. К примеру, как формировалась история и многонациональность Синьцзяна? Почему говорят, что Синьцзян является неотъемлемой частью территории Китая? Откуда возникли терроризм и экстремизм в Синьцзяне? Какие серьезные последствия они вызвали? Какую основную работу сделали в Синьцзяне для борьбы с терроризмом и экстремизмом? Какие были достигнуты основные результаты и полезный опыт? Каким образом Китай участвует в международных обменах и сотрудничестве по борьбе с терроризмом? Ответы на все эти вопросы найдутся в белой книге.

Какое содержание белой книги произвело на вас глубокое впечатление, иначе говоря, какая информация даст читателям новое понимание?

Содержание нижеследующих пяти аспектов произвело на меня особо глубокое впечатление, и я верю, что оно также поможет читателям глубже понять Синьцзян.

Во-первых, Синьцзян является территорией Китая с древних времен. Несмотря на то, что исторически на землях этого региона были некоторые династии и ханства, все они являлись формами местного самоуправления на территории Китая и были его частью, никогда не были независимыми государствами. У многих династий Китая были созданы специальные органы по управлению Синьцзянским регионом. Сегодня в Синьцзяне проживают 47 этнических групп. Несмотря на то, что культуры разных национальностей прошли процесс интеграции и развития, они всегда были, есть и будут неотъемлемыми частями китайской культуры.

Во-вторых, уйгуры не являются потомками тюркских народов. Уйгурская нация сформировалась вследствие длительных кочеваний и слияния разных национальностей. Их предками были Хуэйхэ (древние уйгуры), жившие во времена династий Суй и Тан, но никак не тюркские народы. Слово "уйгур" в 1934 году было утверждено приказом правительства провинции Синьцзяна как общепринятое китайское наименование, истинное значение слова "Uyghur" является "защищать твою и мою сплоченность".

В-третьих, на территории Синьцзяна испокон веков сосуществовало множество различных религий. В истории в этом районе имели место такие религии как зороастризм, буддизм, даосизм, христианство, католичество, православие и другие различные религии. Сегодня здесь сформировалось сосуществование разнообразных религий с преобладанием ислама. Религия ислам для уйгуров, как и для других национальностей, не является религией, которую они исповедовали изначально, и не является единственно исповедуемой религией. До сих пор есть немало людей, которые либо не исповедуют религию вообще, либо исповедуют другую религию.

В-четвертых, в истории человечества никогда не существовало понятия государства "Восточный Туркестан". Эта концепция выдумана фанатичными сепаратистами и религиозными экстремистами с использованием, так называемой, теории "пантюркизма" и "панисламизма", придуманной старыми колонизаторами, что разоблачает коварный политический замысел с целью отделения Синьцзяна от Китая. Разного рода сепаратистские организации и сепаратисты под знаменем "Восточного Туркестана" ведут сепаратистскую и подрывную деятельность, сумасбродно пытаясь основать "государство Восточный Туркестан", но эти замыслы никогда не получали поддержки народа и не сбывались.

В-пятых, существует четкая разница между религиозным экстремизмом и религией ислам. Религиозный экстремизм полностью идет наперекор религиозным учениям, намеренно смешивая воедино идеологию экстремизма с религией, и прикрываясь религией ислам, использует искренние религиозные и национальные чувства простого народа, отравляет и вводит их в заблуждение, в конечном счете приводя их на невозвратный путь насилия и терроризма. Произошедшее в предыдущих годах множество террористических и насильственных актов в Китае является не проблемой самой религии ислам, а проблемой экстремизма.

Какие основные меры по борьбе с терроризмом и религиозным экстремизмом были приняты в Синьцзяне за последние годы? Какие очевидные результаты были достигнуты?

Во-первых, сделан упор на законодательство и управление на основе закона. Борьба с терроризмом и экстремизмом всегда велась и ведется на основе закона. Как на уровне государственных законов и местных нормативно-правовых документов, так и в вопросах, касающихся этнических групп, религий и других аспектов - во всем есть законное основание. Во-вторых, приняты серьезные меры против насильственной террористической и преступной деятельности, основываясь на фактах и руководствуясь законом. В-третьих, всемерно ведется профилактическая борьба с терроризмом. С помощью укрепления социального обеспечения и улучшения благосостояния народа, усиления правового продвижения и образования, законного учреждения центров профессиональной подготовки и образования и других мер искореняется почва для возникновения терроризма и религиозного экстремизма. Экстремизм, как наркотик, а люди, принимающие его, нуждаются в помощи, чтобы его "бросить". В центрах профессиональной подготовки и образования учащиеся с помощью изучения и применения государственного общеупотребительного языка, владения базовыми правовыми знаниями, осваивания основных профессиональных навыков, укрепив умение распознавать и воздерживаться от терроризма и экстремизма, могут улучшить свои жизненные и рабочие способности. Центры профессиональной подготовки и образования обеспечивают и реализовывают именно самые основные права человека - право на жизнь и право на развитие, они ни в коем случае не являются учреждениями, где нарушаются права человека, или "концлагерями", как голословно называют их некоторые западные СМИ и антикитайские организации.

Факты показывают, что в период последних более двух лет в Синьцзяне не было случаев насильственных террористических актов, общественный порядок заметно улучшился. В 2018 году индустрия туризма Синьцзяна показала колоссальный рост, количество посещений китайскими и зарубежныи туристами составило более 150 миллионов человеко-раз, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 40%, среди них количество посещений иностранными туристами превысило 2 миллиона 400 тысяч человеко-раз, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 11%, общие расходы на туризм увеличились по сравнению с прошлым годом на 41% . В будущем Синьцзян покажет миру картину стабильности и сплоченности, гармонии и спокойствия, ускоренного развития экономики и счастливой жизни народа.

Какой положительный опыт Синьцзян приобрел в борьбе с терроризмом и экстремизмом?

В работе по борьбе с терроризмом и экстремизмом Синьцзян всегда исходит из собственных реалий, привлекая и заимствуя опыт международного сообщества, проводит комплексную политику и меры, направленные на одновременное исправление причин и следствий. Во-первых, поддерживание в соответствии с законом борьбы с терроризмом и обеспечение прав человека. Без гарантии безопасности не может быть и речи об обеспечении прав человека. Не борясь с терроризмом, невозможно сохранить права человека. В Китае ценится жизнь каждого гражданина. Во-вторых, поддержание того, что борьба с терроризмом не связана с определенной местностью, национальностью или религией. В процессе проведения работ по борьбе с терроризмом соблюдается уважение вероисповедания, национальных традиций и обычаев граждан в соответствии с законом, запрещаются любые действия, основанные на территориальной, национальной, религиозной и другой дискриминации. В-третьих, поддержание баланса между снисходительностью и строгостью, проведение профилактического воспитания и спасения. Исходя из характера и тяжести совершенных незаконных действий, применяются соответствующие методы строгой борьбы или методы помощи и обучения. В-четвертых, сохранение стабильности и повышения благосостояния народа. Синьцзян прилагает все усилия для развития экономики и ликвидации нищеты - это является одним из коренных эффективных методов для противостояния угрозе терроризма и религиозного экстремизма.

Каким образом Китай участвует в международном антитеррористическом обмене и сотрудничестве?

Терроризм и экстремизм стали общей проблемой современного мира, серьезно угрожающей безопасности и развитию, а также жизни и собственности людей во всем мире. Тяжелая борьба с терроризмом, углубленная работа по продвижению деэкстремизации являются общей ответственностью международного общества, а также неизбежным выбором для обеспечения прав человека. Китай выступает за укрепление международного антитеррористического делового сотрудничества на основе взаимного уважения и равноправной консультации.

Как член международного сообщества правительство Китая активно поддерживает то, что ООН играет ведущую и координационную роль в международном антитеррористическом сотрудничестве, также поддерживает ряд решений, принятых Советом безопасности ООН, всемерно продвигает полную реализацию "Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций". С помощью двусторонних и многосторонних механизмов по борьбе с терроризмом Китай осуществляет эффективное антитеррористическое сотрудничество с соответствующими странами, включая совместные антитеррористические учения, совместные действия по охране границ, обеспечение безопасности на крупных международных мероприятиях, информационный обмен, сотрудничество в юридической сфере.

Синьцзян является главным полем битвы Китая против терроризма. За последние годы СУАР установил с сопредельными странами механизмы антитеррористического сотрудничества как в приграничных районах, так и между правоохранительными органами, развернул деловой обмен и сотрудничество по безопасности во многих аспектах.

Практика и факты доказывают, что предпринятые Китаем меры по борьбе с терроризмом и экстремизмом являются эффективными, активно защищают государственную безопасность, социальную стабильность, межэтническое согласие, предоставляют необходимые условия и гарантии для устойчивого экономического развития, и вносят важный вклад в сохранение стабильности и мира на нашей планете, стимулирование прогресса и развития человечества. Опыт и методы Китая привлекают все большее внимание мирового сообщества и заслуживают все большего признания и заимствования среди многих стран мира.

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