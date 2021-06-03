Мамин и Арипов рассмотрели вопросы рационального использования трансграничных рек

Фото пресс-службы премьер-министра РК

НУР-СУЛТАН. 2 июня - Премьер-министр РК Аскар Мамин провел переговоры с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, прибывшим в Казахстан с рабочим визитом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Главы правительств обсудили актуальные вопросы торгово-экономического, инвестиционного, сельскохозяйственного, энергетического, транспортно-логистического сотрудничества, промышленной кооперации, а также межрегионального и приграничного взаимодействия, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Особое внимание уделено ускорению реализации плана мероприятий по организации деятельности Международного центра торгово-экономического сотрудничества "Центральная Азия" на казахстанско-узбекской границе, а также созданию совместной товаропроводящей системы.

Рассмотрены вопросы развития взаимодействия в сфере рационального использования и охраны трансграничных водных ресурсов, в том числе беспрепятственного транзита через территорию Узбекистана воды, отпускаемой Кыргызстаном и Таджикистаном для нужд Туркестанской и Кызылординской областей.

В рамках расширения авиасообщения между двумя странами с 8 июня "Узбекские авиалинии" начнут пассажирские авиаперевозки между Алматы и Самаркандом, а 21 июня казахстанская компания "Fly Arystan" откроет регулярные рейсы по маршруту "Туркестан - Ташкент".

Узбекистан является ключевым торговым партнером Казахстана в Центрально-Азиатском регионе - доля РУ составляет почти 65% внешней торговли РК со странами Центральной Азии. За январь - апрель 2021 года двусторонний товарооборот составил 1,2 миллиарда долларов, что на 41,3% выше показателя аналогичного периода 2020 года и на 33,3% - первых четырех месяцев 2019 года.

В 2020 году количество предприятий с участием казахстанского капитала в Узбекистане увеличилось с 809 до 919 компаний. В Казахстане численность предприятий с участием узбекского капитала достигла 1231.

По итогам переговоров Мамина и Арипова подписаны межведомственные соглашения о сотрудничестве в развитии торгово-экономических отношений, обмене опытом и формировании совместной товаропроводящей системы.

Ранее глава государства наградил премьер-министра Узбекистана орденом Достык II степени.

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