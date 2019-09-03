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Маржикпаев доложил Токаеву о подготовке к Форуму межрегионального сотрудничества РК и РФ

02.09.2019, 19:18 12205
Нур-Султан. 2 сентября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева, передает Kazakhstan Today. 
 
Аким региона доложил об итогах социально-экономического развития Акмолинской области за 8 месяцев текущего года, а также о ходе подготовки к Форуму межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который состоится в Кокшетау в 2020 году, сообщила пресс-служба Акорды.
 
В свою очередь, Касым-Жомарт Токаев указал на важность укрепления потенциала агропромышленного комплекса и туристической отрасли региона. Президент, в частности, поставил вопрос об эффективном использовании земельных ресурсов. Он также отметил необходимость строительства инфраструктурных объектов, которые будут доступны для детей и молодежи,
 
По итогам встречи глава государства дал Ермеку Маржикпаеву ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию Акмолинской области.
 

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