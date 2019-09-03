Маржикпаев доложил Токаеву о подготовке к Форуму межрегионального сотрудничества РК и РФ

Нур-Султан. 2 сентября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева, передает Kazakhstan Today.

Аким региона доложил об итогах социально-экономического развития Акмолинской области за 8 месяцев текущего года, а также о ходе подготовки к Форуму межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который состоится в Кокшетау в 2020 году, сообщила пресс-служба Акорды.

В свою очередь, Касым-Жомарт Токаев указал на важность укрепления потенциала агропромышленного комплекса и туристической отрасли региона. Президент, в частности, поставил вопрос об эффективном использовании земельных ресурсов . Он также отметил необходимость строительства инфраструктурных объектов, которые будут доступны для детей и молодежи,

По итогам встречи глава государства дал Ермеку Маржикпаеву ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию Акмолинской области.

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