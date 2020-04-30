Мажилис одобрил поправки по вопросам чрезвычайного положения





Документ разработан в связи с указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева "О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности". Путём расширения правового регулирования антикризисное законодательство позволит сохранить социально-экономическую стабильность и обеспечит национальную безопасность, отметили в мажилисе.





Законопроект направлен на принятие оперативных мер в период чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан, в том числе устойчивости всей государственной системы. Предусматриваются изменения в законах "О чрезвычайном положении" и "О правовых актах" в части дополнения основными мерами и временными ограничениями, применяемыми при введении чрезвычайного положения в социально-экономической сфере. Могут быть установлены особенности действия налогового, банковского, бюджетного, таможенного, трудового, законодательства, а также законодательства о здоровье народа, государственных закупках, валютном регулировании, в сфере социальной защиты граждан и других, говорится в сообщении.





Согласно документу, на период ЧП у президента будут дополнительные полномочия.





Глава государства устанавливает "особенности действия" в ряде особо важных в период ЧП сфер. Проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам чрезвычайного положения" предусматривает наделение президента РК полномочиями по установлению иного порядка регулирования отдельных общественных отношений, предусмотренных законодательством", - отмечает телеграм-канал StopCov/ALMATY.

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