Мажилис одобрил ряд законодательных поправок

Нур-Султан. 29 апреля. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса парламента одобрили ряд поправок в законодательство, передает Kazakhstan Today.
В частности, во втором чтении одобрены законодательные поправки по вопросам регулирования цифровых технологий.
Депутатами конкретизированы нормы по разграничению функций уполномоченных органов в сфере индустриальной, инновационной, внешнеторговой деятельности. Кроме того, уточнены нормы по обеспечению защиты персональных данных", - сообщает пресс-служба мажилиса.
Также во втором чтении одобрены законодательные новеллы относительно лотерей и лотерейной деятельности и поправки по вопросам военного положения.
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