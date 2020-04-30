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Мажилис одобрил ряд законодательных поправок

29.04.2020, 16:54 8398
Нур-Султан. 29 апреля. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса парламента одобрили ряд поправок в законодательство, передает Kazakhstan Today.
 
В частности, во втором чтении одобрены законодательные поправки по вопросам регулирования цифровых технологий. 
 

Депутатами конкретизированы нормы по разграничению функций уполномоченных органов в сфере индустриальной, инновационной, внешнеторговой деятельности. Кроме того, уточнены нормы по обеспечению защиты персональных данных", - сообщает пресс-служба мажилиса.

 
 

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