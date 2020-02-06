В Казахстане предлагают ввести ответственность за незаконное проведение лотереи

Нур-Султан. 5 февраля. Kazakhstan Today - Мажилис парламента РК на пленарном заседании одобрил в первом чтении законодательные поправки по вопросам лотерейной деятельности, передает Kazakhstan Today.

Как отмечается в заключении профильного комитета мажилиса, законопроект направлен на наделение уполномоченного органа возможностью оперативного регулирования лотерейной деятельности, упорядочение применения слова "лотерея" в рекламе, а также определение понятия "распространитель лотереи".

Документом также предусматривается оптимизация деятельности тиражной комиссии с учетом современного уровня развития технологий организации лотерейной деятельности.

По словам министра культуры и спорта Актоты Раимкуловой, средства от лотерейной деятельности в Казахстане направляются на развитие спорта, сообщает Kazpravda.kz.

"Законопроектом устанавливается административная ответственность за незаконное проведение лотереи. В настоящее время в Кодексе об административных правонарушениях отсутствуют нормы, обеспечивающие реализацию положений закона "О лотереях" в части запрета на осуществление лотерейной деятельности субъектами, не являющимися операторами лотереи. Граждане Казахстана подвергаются риску мошенничества под видом организации лотерейной деятельности, а также могут вводиться в заблуждение путем рекламы псевдолотерейной деятельности. В этой связи устанавливается запрет на использование в рекламе слова "лотерея" для всех, кроме оператора лотереи", – проинформировала министр.

Отметим, в Казахстане единым оператором лотереи является АО "Сатті Жулдыз".

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