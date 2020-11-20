Мажилис одобрил во втором чтении проект нового Экологического кодекса

Нур-Султан. 19 ноября. Kazakhstan Today - В среду на пленарном заседании мажилис парламента Казахстана одобрил во втором чтении проект нового Экологического кодекса , передает Kazakhstan Today.

Проект передан в сенат для дальнейшего рассмотрения, сообщили в пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

Во втором чтении депутаты мажилиса внесли ряд поправок редакционного, уточняющего характера. Также депутатами были усилены нормы о порядке разработки национальных справочников по наилучшим доступным технологиям (НДТ). Предусмотрено, что такие справочники должны утверждаться на уровне правительства, а не в виде национальных стандартов. Также предусмотрено, что программа повышения экологической эффективности должна содержать, помимо графика мероприятий, также и график поэтапного снижения эмиссий, а также нормы о проведении министерством ежегодного мониторинга выполнения программы. При этом заложена возможность переноса сроков завершения отдельных этапов мероприятий на срок не более 1 года, а также автоматическое прекращение действия разрешения при нарушении оператором программы повышения экологической эффективности и неустранении таких нарушений. Для прозрачности процедуры пересмотра программы повышения экологической эффективности предусмотрены обязательные общественные слушания", - сообщили в пресс-службе.

В целях исключения риска остановки деятельности горнодобывающих и металлургических предприятий для ранее сформированных объектов размещения отходов таких предприятий предусмотрена отсрочка применения некоторых норм Кодекса до 2036 года, при этом расширение таких объектов будет возможно только при условии проведения оценки воздействия на окружающую среду, получения экологического разрешения и проведения оператором регулярного мониторинга воздействия на компоненты окружающей среды. По срокам внедрения автоматизированной системы мониторинга эмиссий предусмотрена отсрочка до 2023 года.

Ранее министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев сообщал, что проект Экокодекса предусматривает принцип "загрязнитель платит", предполагающий меры по предотвращению загрязнения и контролю.

В случае возникновения экологического ущерба природопользователь обязан восстановить окружающую среду до первоначального состояния", - отмечал министр.

В числе норм Экокодекса - внедрение крупными промышленными предприятиями наилучших доступных технологий.

В проекте также предусмотрена обязанность местных исполнительных органов финансировать природоохранные мероприятия за счет поступающих экологических платежей в объеме 100%.

Мажилис также одобрил во втором чтении ряд сопутствующих Кодексу законопроектов: "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам экологии"; "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам экологии"; "О внесении изменений и дополнений в кодекс "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и закон "О введении в действие кодекса "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) по вопросам экологии".

Сопутствующий законопроект предусматривает поправки, позволяющие проведение проверок без предварительного уведомления для немедленного предотвращения действий, несущих угрозу жизни и здоровью населения; лицензионный порядок для осуществления деятельности по переработке, утилизации и уничтожению опасных отходов. По транспортировке отходов вводится уведомительный порядок.

Также предусмотрена норма в отношении операторов новых объектов, получивших комплексное экологическое разрешение путем внедрения наилучших доступных технологий. В частности, предложены соответствующие поправки по освобождению от платежей за эмиссии.

Аналогичный механизм предусмотрен и для действующих предприятий. Для освобождения от платежей за эмиссии им необходимо разработать и реализовать программу повышения экологической эффективности и внедрения наилучших доступных технологий.

С полным текстом проекта Экологического кодекса Казахстана можно ознакомиться по ссылке

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