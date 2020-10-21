Мирзагалиев доложил Токаеву о ходе рассмотрения Экологического кодекса

Нур-Султан. 20 октября. Kazakhstan Today - Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет министра экологии, геологии и природных ресурсов по основным направлениям деятельности ведомства за 9 месяцев текущего года, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Акорды, Магзум Мирзагалиев подробно доложил президенту о ходе рассмотрения Экологического кодекса в мажилисе. Глава государства положительно оценил этот документ, отметив новшества, направленные на улучшение экологической ситуации в стране. По мнению Касым-Жомарта Токаева, исключительная важность Кодекса связана с экологизацией общества и снижением выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Министр сообщил президенту о прохождении вегетационного периода текущего года и ситуации с водными ресурсами. По его словам, несмотря на зафиксированный низкий уровень маловодности и риски дефицита воды, вегетационный период прошел относительно стабильно. Отдельным блоком главе государства доложили о цифровизации водной отрасли. Магзум Мирзагалиев рассказал о завершении пилотного проекта по цифровизации канала в Махтааральском районе Туркестанской области, что позволило значительно снизить расход воды. В данном контексте президент указал на необходимость рационального использования воды.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о состоянии рыбной отрасли и подготовке отраслевой программы по развитию рыбоводства. По словам министра, потенциал казахстанских водоемов позволяет увеличить объем выращивания рыбы с 7,5 тысячи тонн до 600 тысяч тонн в год, что может обеспечить рост экспорта до 300 тысяч тонн.

В завершение глава государства дал Магзуму Мирзагалиеву ряд конкретных поручений.

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