Мажилис одобрил в первом чтении проект Экологического кодекса

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Нур-Султан. 28 октября. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса сегодня в первом чтении одобрили проект Экологического кодекса и сопутствующий законопроект, передает Kazakhstan Today.

Как отметил председатель мажилиса Нурлан Нигматулин, при работе над законопроектом депутаты внесли принципиальные поправки и учли широкий спектр мнений.

Одобренный сегодня проект Экологического кодекса призван способствовать не только решению имеющихся проблем, но и разработке превентивных мер по защите окружающей среды", - подчеркнул спикер.

По информации пресс-службы мажилиса, до второго чтения рабочей группе предстоит доработать ряд норм в соответствии с поднятыми в ходе обсуждения вопросами. Речь, прежде всего, шла о повышении стимулирования внедрения предприятиями наилучших доступных технологий (НДТ).

По мнению депутатов мажилиса, предприятиям, которые начали активно внедрять НДТ, затратили на эти цели значительные средства, снизили негативное воздействие на окружающую среду на уровень не менее 70%, но за отведенные для этого процесса 10 лет все же не достигли установленных показателей. Необходимо продлить этот срок еще на один год, а не выписывать всю сумму штрафов.

Если предприятие разом выплатит огромный штраф, это обязательно скажется на его финансовом состоянии, а это повлечет сокращение рабочих мест и ухудшение социального положения работников", - считает Нурлан Нигматулин.

Кроме того, депутаты мажилиса, выразив обеспокоенность тем, что в проекте нового Экологического кодекса предусматривается государственная экологическая экспертиза объектов I и II категорий, предлагают сохранить её проведение и для объектов III категории.

Если посмотрим перечень объектов III категории, то там есть малые котельные в городах и сёлах, автозаправочные станции, предприятия по производству минеральных удобрений, по производству пластиков. Все они могут оказывать вредное воздействие на окружающую среду. Понятно, что такие объекты нельзя оставлять без государственного экологического контроля. И, наверное, нужно оставить право местных исполнительных органов проводить государственную экологическую экспертизу таких объектов", - отметил спикер мажилиса, допустив, что в данном случае она может быть не такой глубокой как для объектов I и II категорий.

Отдельное внимание депутаты мажилиса уделили формулировкам некоторых норм проекта Экологического кодекса. В частности, к объектам III категории отнесены "животноводческие хозяйства менее 100 голов", которые должны декларировать вредное воздействие на окружающую среду. Но данная формулировка подразумевает и 50, и 10, и 5 голов. При этом речь идет не только об индивидуальных предпринимателях, но и о любом жителе села, у которого есть скот или домашняя птица.

Конечно, надо понимать, что есть разница от вредного воздействия на окружающую среду от табуна или от одной курицы. Наверное, здесь нужен дифференцированный подход: крупный рогатый скот, лошади, птица", - отметил спикер мажилиса.

По мнению Нурлана Нигматулина, этот вопрос необходимо отработать Министерству экологии, геологии и природных ресурсов с Министерством сельского хозяйства и закрепить в совместном документе, где будут чётко прописаны цифры.

Надо выбрать правильные, логичные критерии численности и только потом законодательно обязать людей декларировать имеющуюся живность. Должны быть чёткие критерии, чтобы не было неоднозначного толкования", - отметил спикер мажилиса.

В целом проект нового Экологического кодекса направлен на создание более эффективной и прозрачной системы государственного регулирования и управления в области охраны окружающей среды.

Актуализация Экологического кодекса и приведение его в соответствие с международными экологическими соглашениями подтвердит приверженность Казахстана требованиям ОЭСР и вхождение в 30 развитых стран мира.

Проект Кодекса предусматривает концептуально новые подходы в регулировании экологических отношений, которые разработаны с учетом опыта стран ОЭСР. Среди них - "загрязнитель платит и исправляет", совершенствование управления отходами производства и потребления, в том числе переработка отходов для получения тепло- и электроэнергии, широкое участие общественности на самых ранних стадиях оценки воздействия на окружающую среду проектируемых объектов и разрабатываемых госорганами планов и программ, затрагивающих вопросы экологии.

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