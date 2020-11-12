МИД Казахстана выступил с заявлением по Нагорному Карабаху

Нур-Султан. 11 ноября. Kazakhstan Today - МИД Казахстана выступил с заявлением касательно договоренности о прекращении огня в зоне карабахского конфликта, передает Kazakhstan Today.

Высоко оцениваем заявление президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта ", - заявили в МИДе.

В ведомстве подчеркнули, что достигнутые договоренности соответствуют резолюциям Совета безопасности ООН и могут служить основой для урегулирования проблемы Нагорного Карабаха.

В МИДе особо отметили конструктивную роль Российской Федерации в достижении данного соглашения и ее миротворческие усилия, направленные на практическую имплементацию договоренностей.

Выражаем надежду на то, что в этот сложный период азербайджанский и армянский народы будут стремиться к созданию прочного фундамента для установления долговечного мира и согласия, обеспечения безопасности в регионе", - говорится в заявлении.

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