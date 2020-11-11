Какие соглашения по Нагорному Карабаху достигли Армения и Азербайджан

Москва. 10 ноября. Kazakhstan Today - Лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил в ходе специального обращения президент Владимир Путин, передает Kazakhstan Today.

Стороны обязались произвести обмен военнопленными.

Ереван до 15 ноября должен вернуть Баку Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года - Лачинский район, оставляя за собой Лачинский коридор шириной пять километров, который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией. При этом города Шуша, об освобождении которого ранее заявили в Баку, данный пункт не касается. Кроме того, до 20 ноября Армения должна передать Агдамский и часть удерживаемого им Газахского района Азербайджана.

Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается российский миротворческий контингент из 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Миротворцев развернут параллельно с выводом армянских военных. Срок их пребывания ограничат пятью годами с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды, если ни одна из сторон соглашения не решит из него выйти.

Для отслеживания выполнения договоренностей будет развернут миротворческий центр по контролю за прекращением огня.

В ближайшие три года должен быть определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Степанакертом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута. Азербайджан при этом гарантирует безопасность транспортного сообщения по Лачинскому коридору.

Внутренне перемещенные лица и беженцы должны вернуться в Нагорный Карабах и прилегающие районы под контролем управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Все экономические и транспортные связи в регионе должны разблокировать, при этом Армения обязалась обеспечить транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахичеванской автономией. Контролировать сообщение будут российские пограничники. Кроме того, планируется обеспечить строительство новых транспортных коммуникаций, который свяжут основную территорию Азербайджана с Нахичеванской автономией.

Премьер Армении Никол Пашинян ранее назвал соглашение по Карабаху крайне тяжелым решением для себя, но отметил, что иного выхода не было. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что эти договоренности ставят точку в урегулировании карабахского конфликта.

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