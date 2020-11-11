Принято совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе

Нур-Султан. 10 ноября. Kazakhstan Today - 9 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября, передает Kazakhstan Today.

В заявлении объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с ноля часов ноля минут по московскому времени 10 ноября 2020 года.

Президент России Владимир Путин сообщил, что вооруженные силы Армении и Азербайджана останавливаются на занятых ими позициях, а вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе будут размещены российские миротворцы, сообщает ТАСС





По данным ТАСС, шесть самолетов с российскими миротворцами вылетели в Карабах. Всего для развертывания миротворческого контингента в зоне конфликта перебросят 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Производится обмен военнопленными, другими удержанными лицами и телами погибших.

Разблокируются все экономические и транспортные связи региона. Контроль за транспортным сообщением осуществляется в том числе при содействии органов Пограничной службы России.

Исходим из того, что достигнутые договоренности создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов", - отметил президент РФ.

Стороны конфликта вокруг Нагорного Карабаха вышли на урегулирование, которое отвечает интересам как азербайджанского, так и армянского народов. Уверенность в этом выразил президент Азербайджана Ильхам Алиев перед подписанием совместного с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявления о прекращении огня в регионе.

Со своей стороны хотел бы сказать, что я очень рад, что сегодня ставится точка в деле урегулирования многолетнего конфликта между Арменией и Азербайджаном", - сказал Алиев, выступление которого транслируют азербайджанские телеканалы. "Должен сказать, что военно-политическое урегулирование конфликта, которое мы сейчас видим, приведет к долгосрочному миру, к согласию в нашем регионе и положит конец противостоянию и кровопролитию", - добавил он.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к народу на своей странице в Facebook во вторник заявил, что решение о прекращении конфликта вокруг Нагорного Карабаха было принято, исходя из положения на фронте.

Мы воевали против террористов, Азербайджана и одной из лучших армий НАТО - турецкой", - сказал он. "Мы принимали решение, исходя из положения на фронте. Это решение принято на основе анализа военной ситуации и советов людей, которые лучше всех знали, каково истинное положение", - отметил премьер.

Пашинян добавил, что был вынужден пойти на такой шаг, и подчеркнул, что все зачинщики погромов в Ереване будут строго наказаны.

Не было другого выхода, кроме подписания заявления. Многое хочу вам сказать в связи с этой ситуацией, но пока не могу, потому что мои слова подвергнут опасности военных, находящихся сейчас на своих позициях", - сообщил он.

После обнародования информации о подписании соглашения по Карабаху жители Еревана со всех концов города двинулись на площадь Республики к зданию правительства. Часть протестующих против решения о прекращении войны в Нагорном Карабахе ворвалась в здание. Манифестанты просят кого-нибудь из военного руководства страны взять ситуацию под контроль. Позже протестующие ворвались в здание парламента.

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