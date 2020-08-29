МИД прокомментировал возможную экстрадицию Акжаркын Турлыбай из Китая в Казахстан

Нур-Султан. 28 августа. Kazakhstan Today - В Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали информацию о возможной экстрадиции Акжаркын Турлыбай из Китая в Казахстан, передает Kazakhstan Today.

В ведомстве напомнили, что 27 декабря 2019 года в Народном суде Гуанчжоу состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении казахстанки Акжаркын Турлыбай, обвиняемой в контрабанде наркотических средств. Китайский суд оставил приговор о пожизненном лишении свободы без изменения . Стороной защиты приговор суда был обжалован. Однако по результатам дополнительного расследования суд оставил без изменения первоначальный приговор.

Согласно имеющейся информации, А. Турлыбай в течение следующего месяца должна быть переведена в одну из тюрем провинции Гуандун. В соответствии с договором между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой о передаче осужденных лиц, ратифицированным Республикой Казахстан и вступившим в силу в 2015 году, в отношении А. Турлыбай возможно применить передачу из юрисдикции КНР в РК для исполнения приговора. В настоящее время сторона защиты и семья осужденной соотечественницы рассматривают возможной процедуру передачи нашей гражданки в Казахстан", - сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства РК.

Отмечается, что переговоры по передаче осужденной будут вестись между Генеральной прокуратурой РК и уполномоченным органом КНР.

Стороне защиты точные сроки передачи в Казахстан неизвестны, однако мы заинтересованы в ее скорейшем возвращении. Отмечаем, что дело А. Турлыбай находится на постоянном контроле Министерства иностранных дел РК", - подчеркнули в пресс-службе.

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