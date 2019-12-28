Приговор в отношении осужденной в Китае казахстанки Акжаркын Турлыбай оставили без изменений

27 декабря 2019 года в Гуанчжоуском суде состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении казахстанки Акжаркын Турлыбай, обвиняемой в контрабанде наркотических средств. Китайский суд оставил приговор о пожизненном лишении свободы без изменений", - сообщила пресс-служба МИД РК.
По данным ведомства, в заседании приняли участие адвокаты, консул Посольства Казахстана в КНР.
Приговор суда вступает в силу по истечении 10 дней.
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