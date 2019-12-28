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Приговор в отношении осужденной в Китае казахстанки Акжаркын Турлыбай оставили без изменений

27.12.2019, 14:16 8803
Приговор в отношении осужденной в Китае казахстанки Акжаркын Турлыбай оставили без изменений
Нур-Султан. 27 декабря. Kazakhstan Today - Приговор в отношении осужденной в Китае казахстанки Акжаркын Турлыбай оставлен без изменений, передает Kazakhstan Today.
 

27 декабря 2019 года в Гуанчжоуском суде состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении казахстанки Акжаркын Турлыбай, обвиняемой в контрабанде наркотических средств. Китайский суд оставил приговор о пожизненном лишении свободы без изменений", - сообщила пресс-служба МИД РК.

 
По данным ведомства, в заседании приняли участие адвокаты, консул Посольства Казахстана в КНР.
 
Приговор суда вступает в силу по истечении 10 дней.
 

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