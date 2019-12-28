Приговор в отношении осужденной в Китае казахстанки Акжаркын Турлыбай оставили без изменений

Отсутствие контроля и учета имущества музейного фонда привело к невозврату уже более 12 лет переданных на временное пользование в Музей Карнеги (США) остеологической коллекции и 5 произведений казахских художников, вывезенных в 2018 году на выставку в США и Южную Корею.