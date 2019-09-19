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Акжаркын Турлыбай может вернуться в Казахстан даже в случае решения суда о ее виновности

18.09.2019, 12:47 11503
Нур-Султан. 18 сентября. Kazakhstan Today - Осужденную в Китае казахстанку Акжаркын Турлыбай могут вернуть в Казахстан для отбытия наказания, в случае, если суд не вынесет оправдательный вердикт, передает Kazakhstan Today.
 

Вы знаете, что там наша гражданка. Сегодня она находится на стадии обжалования приговора. С Китаем у нас есть двустороннее соглашение о выдаче осужденных лиц. Будем ждать окончательный вердикт китайского правосудия", - сказал сегодня в мажилисе заместитель генпрокурора РК Марат Ахметжанов. 

 
Он отметил, что, если Акжаркын Турлыбай не оправдают, она сможет обратиться с запросом об отбытии наказания в Казахстане. 
 

Если оправдают, это очень хорошо. Если будет осуждена, то она вправе обратиться, и мы вправе направить запрос о передаче ее дальнейшего отбывания наказания на территории Казахстана", - уточнил Ахметжанов.

 
Как сообщалось ранее, несколько лет назад 20-летняя гражданка Казахстана была осуждена в Китае на пожизненное заключение за перевозку наркотиков. Позднее пожизненный приговор был отменен, а дело направлено на новое рассмотрение в суд Гуанчжоу. В ноябре 2016 года дело было рассмотрено повторно, но суд так и не вынес окончательного решения. В сентябре 2018 года адвокат казахстанки заявил о намерении обратиться в Верховный суд Китая, так как, по его словам, суды Гуанчжоу затягивают вынесение окончательного решения, в то же время в китайском законе нет четкого срока окончания уголовного дела. Через год дело Акжаркын Турлыбай было возобновлено.
 

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