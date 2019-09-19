Акжаркын Турлыбай может вернуться в Казахстан даже в случае решения суда о ее виновности

Нур-Султан. 18 сентября. Kazakhstan Today - Осужденную в Китае казахстанку Акжаркын Турлыбай могут вернуть в Казахстан для отбытия наказания, в случае, если суд не вынесет оправдательный вердикт, передает Kazakhstan Today.

Вы знаете, что там наша гражданка. Сегодня она находится на стадии обжалования приговора. С Китаем у нас есть двустороннее соглашение о выдаче осужденных лиц. Будем ждать окончательный вердикт китайского правосудия", - сказал сегодня в мажилисе заместитель генпрокурора РК Марат Ахметжанов.

Он отметил, что, если Акжаркын Турлыбай не оправдают, она сможет обратиться с запросом об отбытии наказания в Казахстане.

Если оправдают, это очень хорошо. Если будет осуждена, то она вправе обратиться, и мы вправе направить запрос о передаче ее дальнейшего отбывания наказания на территории Казахстана", - уточнил Ахметжанов.

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