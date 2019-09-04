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Заседание суда по делу казахстанки Акжаркын Турлыбай прошло в Гуанчжоу

03.09.2019, 14:10 12178
Заседание суда по делу казахстанки Акжаркын Турлыбай прошло в Гуанчжоу
Гуанчжоу. 3 сентября. Kazakhstan Today - Заседание суда по возобновленному делу казахстанки Акжаркын Турлыбай прошло в Гуанчжоу, передает Kazakhstan Today.
 

Сегодня в Гуанчжоуском суде состоялось заседание по возобновленному вновь уголовному делу в отношении Акжаркын Турлыбай, обвиняемой в контрабанде наркотических средств, в ходе которого были исследованы материалы дела, представленные стороной защиты. В заседании приняли участие защита, представители посольства Казахстана в КНР, мать Акжаркын Турлыбай и переводчик", - сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел РК.

 
Заседание продлилось более двух часов, с 10.00 по времени Гуанчжоу.
 
В ведомстве отметили, что самочувствие казахстанки удовлетворительное, она настроена решительно. Показания давала самостоятельно на китайском языке. 
 

Дата оглашения приговора остается открытой", - уточнили в МИД.

 
Как сообщалось ранее, несколько лет назад 20-летняя гражданка Казахстана была осуждена в Китае на пожизненное заключение за перевозку наркотиков. Позднее пожизненный приговор был отменен, а дело направлено на новое рассмотрение в суд Гуанчжоу. В ноябре 2016 года дело было рассмотрено повторно, но суд так и не вынес окончательного решения. В сентябре 2018 года адвокат казахстанки заявил о намерении обратиться в Верховный суд Китая, так как, по его словам, суды Гуанчжоу затягивают вынесение окончательного решения, в то же время в китайском законе нет четкого срока окончания уголовного дела. 
 

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