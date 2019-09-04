Заседание суда по делу казахстанки Акжаркын Турлыбай прошло в Гуанчжоу

Один из сбытчиков был задержан на рабочем месте, где в ходе обыска помещения был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет с наркотическим средством "гашиш", а также несколько расфасованных газетных свертков с аналогичным веществом. Общий вес изъятого составил около 900 граммов.