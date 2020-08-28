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Акжаркын Турлыбай могут экстрадировать в Казахстан

27.08.2020, 15:43 5779
Нур-Султан. 27 августа. Kazakhstan Today - Суд Китая оставил без изменения приговор о пожизненном лишении свободы казахстанки Акжаркын Турлыбай, осужденной за контрабанду наркотиков, передает Kazakhstan Today.
 
В конце 2019 года стало известно, что в Гуанчжоуском суде (КНР) состоялось повторное оглашение приговора Акжаркын Турлыбай. Китайский суд оставил приговор о пожизненном лишении свободы без изменений, сообщает Kazpravda.kz. 
 
Как пишет издание со ссылкой на адвоката Акжаркын Турлыбай, сейчас девушка отбывает наказание в Китае, но, согласно договору между Казахстаном и Китаем о передаче осужденных лиц, ее могут привезти в Казахстан.
 

В настоящее время сторона защиты - семья Акжаркын Турлыбай - рассматривает возможность передачи ее в Казахстан, но для этого потребуется согласие самой Акжаркын. Стороне защиты точные сроки передачи Акжаркын в Казахстан неизвестны, однако мы заинтересованы в ее скорейшем возвращении", - сказал адвокат.

 
Как сообщалось ранее, в 2014 году 20-летняя гражданка Казахстана была осуждена в Китае на пожизненное заключение за перевозку наркотиков. Позднее пожизненный приговор был отменен, а дело направлено на новое рассмотрение в суд Гуанчжоу. В ноябре 2016 года дело было рассмотрено повторно, но суд так и не вынес окончательного решения. В сентябре 2018 года адвокат казахстанки заявил о намерении обратиться в Верховный суд Китая, так как, по его словам, суды Гуанчжоу затягивают вынесение окончательного решения, в то же время в китайском законе нет четкого срока окончания уголовного дела. Через год дело Акжаркын Турлыбай было возобновлено. 
 

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