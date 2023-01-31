МИД РФ: Россия и Казахстан продолжают сотрудничество

Посол отметил, что развитие взаимовыгодных равноправных отношений отвечает долгосрочным и коренным интересам Китая и Казахстана

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Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе пресс-конференции в Астане Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в РК Чжан Сяо подвел итоги минувшего года и рассказал о перспективах казахстанско-китайского сотрудничества в 2023 году.





Посол отметил, что развитие взаимовыгодных равноправных отношений отвечает долгосрочным и коренным интересам Китая и Казахстана. Он также высоко оценил значение прошедшего 2022 года для дипломатических отношений Китая и Казахстана.





Наши отношения в прошлом году выдержали испытания - январские события. В самый сложный и, я бы сказал, критический момент председатель Си выразил свою солидарность с президентом Токаевым и заявил о твердой поддержке всех предпринятых мер по стабилизации ситуации, по наведению порядка в стране", - отметил посол.





По словам Чжан Сяо, кульминацией двусторонних отношений за прошлый год он бы назвал государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан, который состоялся в сентябре прошлого года.





Этот визит имеет историческое значение, так как это первая заграничная поездка председателя Си за два с половиной года пандемии. В ходе визита председатель Си вновь подтвердил нашу неизменную и последовательную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Казахстана", - сказал Чрезвычайный и Полномочный посол КНР.





Чжан Сяо также напомнил, что в ходе сентябрьского визита председателя Си Цзиньпина в Казахстан главы государств наметили дорожную карту по открытию нового "золотого" тридцатилетия. Теперь, после снятия всех антиковидных ограничений в Китае ожидается ряд важнейших для двусторонних отношения взаимных поездок на высших уровнях.





Прошедшее тридцатилетие двусторонних отношений образно называется "золотым". Лидеры стран пришли к единому мнению, что нужно продолжать эти отношения в таком же ключе, открывая новое "золотое тридцатилетие". Посол отметил, что это решение стало самым важным в прошлом году.





Чжан Сяо также напомнил, что в 2023 году ожидается юбилейное событие - десятилетие инициативы "Один пояс - один путь", которое было анонсировано именно в Казахстане.





Я считаю, что нынешний 2023 год обещает быть еще более прорывным и уж точно не менее насыщенным. Девиз двусторонних отношений этого года - высококачественное развитие. Это значит, что мы должны развивать сотрудничество не только в традиционных отраслях, но и осваивать новые направления, такие как цифровизация, телекоммуникация, развитие новых источников возобновляемой энергии и так далее", - добавил посол.





Дополнено 23.01.2023, 16.32





Нынешний год ознаменует начало нового "золотого 30-летия" отношений Китая и Казахстана. Такой прогноз сделал посол КНР в Казахстане Чжан Сяо на пресс-конференции перед приемом по случаю Нового года по лунному календарю.





Дипломат напомнил, что 2022 год прошел под эгидой 30-летия дипломатических отношений двух стран, сообщает издание "Большая Азия".





Его кульминацией стал сентябрьский государственный визит Си Цзиньпина в Астану, первый для председателя КНР после двух с половиной лет пандемии. Личная дружба глав государств и высочайший уровень взаимного доверия заложили прочную основу для дальнейшего продвижения китайско-казахстанских отношений, считает Чжан Сяо. Их главной темой в наступившем году станет высококачественное развитие.





На первый план в двустороннем взаимодействии, по словам посла, выйдут цифровизация, телекоммуникации, возобновляемая энергетика. Будет продолжена реализация совместных проектов в рамках торгово-инфраструктурной инициативы "Один пояс и один путь".





Около 20 проектов уже завершены, еще около 20 на стадии реализации. Только за эти последние 2 года пандемии мы успешно завершили строительство нескольких важных проектов. Например, стекольный завод в Кызылординской области, нефтехимический комбинат в Атырауской области. Есть ветровая электростанция в Алматинской области, причем я хочу подчеркнуть, что это самая крупная ветровая электростанция в Центральной Азии. За последние 2 года очень сильно увеличилось сотрудничество в области сельского хозяйства", - сообщил Чжан Сяо.