30.01.2023, 16:10 4336
МИД РФ: Россия и Казахстан продолжают сотрудничество
Россия и Казахстан - близкие соседи, связанные многолетней историей дружбы и доверия
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Москва. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Россия и Казахстан продолжают работу над укреплением многопланового двустороннего взаимодействия, несмотря на козни противников развития российско-казахстанского сотрудничества, заявили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.
Москва не вмешивается во внутренние дела республики, действуя в соответствии с уставом ООН, а также общепринятыми принципами и нормами международного права, информирует РИА Новости.
Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что, несмотря на все козни противников дальнейшего развития российско-казахстанского союзничества, продолжаем с партнерами работу над укреплением многопланового двустороннего взаимодействия, чему способствует и то, что в отношениях с дружественным Казахстаном, в отличие от, как они себя гордо самоименуют, "цивилизованного западного мира", мы не вмешиваемся во внутренние дела республики, действуя в соответствии с уставом ООН, а также общепринятыми принципами и нормами международного права", - говорится в опубликованных на сайте МИД подготовленных ответах к пресс-конференции министра Сергея Лаврова.
В МИД добавили, что Москва "отчетливо видит понимание казахстанских властей на разных уровнях, что использование "национальной карты" во внутренней политике опасно тем, что ситуация может легко выйти из-под контроля".
Лавров подчеркнул, что Россия и Казахстан - близкие соседи, связанные многолетней историей дружбы и доверия.
Не случайно сегодня отношения находятся на уровне стратегического партнерства и союзничества. Поэтому вполне естественно, что российские и казахстанские власти тесно взаимодействуют для решения общих насущных проблем", - добавил министр.
Ранее сообщалось, что в посольстве РФ в РК отметили 30-летие дипотношений двух стран.
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31.01.2023, 10:45 461
Внеочередной съезд партии AMANAT пройдет 7 февраля
В работе съезда примут участие делегаты из всех регионов страны
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Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов подписал постановление о созыве внеочередного, XXV cъезда, сообщает пресс-служба партии.
Мероприятие пройдет 7 февраля в городе Астане.
В работе съезда примут участие делегаты из всех регионов страны. Центральным аппаратом совместно с филиалами партии начаты подготовительные мероприятия.
24.01.2023, 16:37 20856
Токаев принял верительные грамоты у послов четырех государств
Глава государства заверил дипломатов в полной поддержке и содействии со стороны казахстанского правительства в выполнении их благородной миссии в нашей стране
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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - В резиденции "Акорда" состоялась церемония вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами четырех государств президенту Касым-Жомарту Токаеву.
Верительные грамоты вручили посол Королевства Швеция Ева Ульрика Пулано, посол Грузии Николоз Лалиашвили, посол Республики Союз Мьянма Лвин У и посол Республики Кипр Кипрос Йоргаллис", - сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с официальным началом дипломатической миссии в нашей стране и пожелал им успехов в деле дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества. Президент подчеркнул, что Казахстан проводит мирную и открытую внешнюю политику, направленную на укрепление дружественных и взаимовыгодных отношений.
Глава государства заверил дипломатов в полной поддержке и содействии со стороны казахстанского правительства в выполнении их благородной миссии в нашей стране.
В завершение глава Казахстана пожелал послам успехов и передал наилучшие пожелания и приветствия главам их государств.
20.01.2023, 22:49 35491
Посол КНР подвел итоги прошедшего года и рассказал о перспективах казахстанско-китайского сотрудничества
Посол отметил, что развитие взаимовыгодных равноправных отношений отвечает долгосрочным и коренным интересам Китая и Казахстана
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Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе пресс-конференции в Астане Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в РК Чжан Сяо подвел итоги минувшего года и рассказал о перспективах казахстанско-китайского сотрудничества в 2023 году.
Посол отметил, что развитие взаимовыгодных равноправных отношений отвечает долгосрочным и коренным интересам Китая и Казахстана. Он также высоко оценил значение прошедшего 2022 года для дипломатических отношений Китая и Казахстана.
Наши отношения в прошлом году выдержали испытания - январские события. В самый сложный и, я бы сказал, критический момент председатель Си выразил свою солидарность с президентом Токаевым и заявил о твердой поддержке всех предпринятых мер по стабилизации ситуации, по наведению порядка в стране", - отметил посол.
По словам Чжан Сяо, кульминацией двусторонних отношений за прошлый год он бы назвал государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан, который состоялся в сентябре прошлого года.
Этот визит имеет историческое значение, так как это первая заграничная поездка председателя Си за два с половиной года пандемии. В ходе визита председатель Си вновь подтвердил нашу неизменную и последовательную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Казахстана", - сказал Чрезвычайный и Полномочный посол КНР.
Чжан Сяо также напомнил, что в ходе сентябрьского визита председателя Си Цзиньпина в Казахстан главы государств наметили дорожную карту по открытию нового "золотого" тридцатилетия. Теперь, после снятия всех антиковидных ограничений в Китае ожидается ряд важнейших для двусторонних отношения взаимных поездок на высших уровнях.
Прошедшее тридцатилетие двусторонних отношений образно называется "золотым". Лидеры стран пришли к единому мнению, что нужно продолжать эти отношения в таком же ключе, открывая новое "золотое тридцатилетие". Посол отметил, что это решение стало самым важным в прошлом году.
Чжан Сяо также напомнил, что в 2023 году ожидается юбилейное событие - десятилетие инициативы "Один пояс - один путь", которое было анонсировано именно в Казахстане.
Я считаю, что нынешний 2023 год обещает быть еще более прорывным и уж точно не менее насыщенным. Девиз двусторонних отношений этого года - высококачественное развитие. Это значит, что мы должны развивать сотрудничество не только в традиционных отраслях, но и осваивать новые направления, такие как цифровизация, телекоммуникация, развитие новых источников возобновляемой энергии и так далее", - добавил посол.
Дополнено 23.01.2023, 16.32
Нынешний год ознаменует начало нового "золотого 30-летия" отношений Китая и Казахстана. Такой прогноз сделал посол КНР в Казахстане Чжан Сяо на пресс-конференции перед приемом по случаю Нового года по лунному календарю.
Дипломат напомнил, что 2022 год прошел под эгидой 30-летия дипломатических отношений двух стран, сообщает издание "Большая Азия".
Его кульминацией стал сентябрьский государственный визит Си Цзиньпина в Астану, первый для председателя КНР после двух с половиной лет пандемии. Личная дружба глав государств и высочайший уровень взаимного доверия заложили прочную основу для дальнейшего продвижения китайско-казахстанских отношений, считает Чжан Сяо. Их главной темой в наступившем году станет высококачественное развитие.
На первый план в двустороннем взаимодействии, по словам посла, выйдут цифровизация, телекоммуникации, возобновляемая энергетика. Будет продолжена реализация совместных проектов в рамках торгово-инфраструктурной инициативы "Один пояс и один путь".
Около 20 проектов уже завершены, еще около 20 на стадии реализации. Только за эти последние 2 года пандемии мы успешно завершили строительство нескольких важных проектов. Например, стекольный завод в Кызылординской области, нефтехимический комбинат в Атырауской области. Есть ветровая электростанция в Алматинской области, причем я хочу подчеркнуть, что это самая крупная ветровая электростанция в Центральной Азии. За последние 2 года очень сильно увеличилось сотрудничество в области сельского хозяйства", - сообщил Чжан Сяо.
20.01.2023, 14:57 37381
Токаев и Путин обсудили по телефону казахстанско-российское партнерство
Собеседники подчеркнули важность продолжения дальнейшего развития связей в торгово-экономической, энергетической и других сферах
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Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Путиным.
В ходе телефонного разговора обсуждены актуальные вопросы казахстанско-российского стратегического партнерства", - сообщает Акорда.
Собеседники подчеркнули важность продолжения дальнейшего развития связей в торгово-экономической, энергетической и других сферах.
18.01.2023, 19:18 45266
Генсек ООН заявил о разделении мира на Восток и Запад
По словам Гутерриша, США и КНР расходятся во мнении по многим темам
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Женева. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что напряженность в отношениях между Китаем и США привела к разделению мира на Восток и Запад, что чревато разрывом связей между двумя крупнейшими экономиками мира, сообщает ТАСС.
Мир сейчас далек от единства. Напротив, мы столкнулись с глубочайшим за несколько поколений геополитическим расколом и недоверием, и это вредит всему", - заявил Гутерриш в среду в выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Он отметил, что речь идет о "разделении на Восток и Запад".
Нам грозит большой раскол - разрыв связей между двумя крупнейшими экономиками мира. Тектонические изменения, в результате которых образуются два разных свода торговых правил, две доминирующие валюты, два интернета и две конфликтующие между собой стратегии в отношении искусственного интеллекта", - указал Генсек ООН.
По словам Гутерриша, США и КНР расходятся во мнении по многим темам, "особенно в вопросе защиты прав человека и региональной безопасности".
При этом, по мнению Генсека ООН, "необходимо, чтобы эти страны сотрудничали в вопросе климата, торговли и технологий с тем, чтобы предотвратить разрыв связей между экономиками и устранить возможность будущей конфронтации".
17.01.2023, 16:19 70476
Токаев провел переговоры с президентом ОАЭ Дополнено
Фото: Акорда
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Абу-Даби. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры в расширенном составе с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, сообщает Акорда.
Президент Казахстана отметил, что в этом году свой первый официальный зарубежный визит совершает в Объединенные Арабские Эмираты и это имеет большое значение для укрепления сотрудничества двух стран.
Эмираты - наш ведущий и надежный стратегический партнер в исламском и арабском мире. Ваша страна поддерживает Казахстан с первых дней независимости. Казахский народ никогда этого не забудет. Арабские Эмираты внесли значительный вклад в развитие и благоустройство нашей столицы. Это яркое свидетельство настоящей дружбы", - подчеркнул Токаев.
Он напомнил, что в прошлом году исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и ОАЭ. За этот период между странами значительно укрепилось сотрудничество в различных сферах, налажен содержательный и открытый политический диалог.
В отношениях двух стран немало достижений в разных сферах, однако пришло время придать новый импульс сотрудничеству между двумя государствами. Пользуясь случаем, выражаю вам свою благодарность", - сказал глава Казахстана.
В свою очередь президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян выразил приверженность расширению политического диалога и экономических связей с Казахстаном.
Считаю, что у наших стран высокий потенциал сотрудничества в сферах энергетики, космоса, технологий и торговли. В ходе вашего визита были подписаны важные документы в области возобновляемых источников энергии. Возлагаю большие надежды на полноценную реализацию согласованных проектов. У наших стран схожие планы по сокращению выбросов углерода в атмосферу. Объединенные Арабские Эмираты планируют достичь углеродной нейтральности к 2050 году, Казахстан тоже намерен достичь этой цели к 2060 году. Это очень важно для наших будущих поколений", - подчеркнул президент ОАЭ.
В ходе переговоров в расширенном составе были обсуждены приоритетные направления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами. В частности, стороны рассмотрели такие перспективные направления, как возобновляемая энергетика, продовольственная безопасность и сельское хозяйство, горнодобывающий и транспортно-логистический сектор, строительство и девелопмент, сотрудничество международных финансовых центров.
Другие приоритетные направления по расширению двустороннего сотрудничества были обозначены в совместном заявлении Токаева и Аль Нахаяна.
В рамках официального визита также были подписаны следующие документы:
- Совместная декларация о создании стратегических инвестиционных проектов;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК и управлением главной гражданской авиации ОАЭ;
- Соглашение о принципах между Министерством энергетики РК, фондом KIDF и компанией Masdar;
- Соглашение о сотрудничестве между фондом KIDF и компанией Masdar;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК и компанией Abu Dhabi Ports;
- Соглашение о стратегическом партнерстве между АО "НК "КазМунайГаз" и компанией Abu Dhabi Ports Group;
- Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области здравоохранения между Министерством здравоохранения РК и Министерством здравоохранения и профилактики ОАЭ;
- Меморандум о взаимопонимании между институтом дипломатии Академии государственного управления при президенте РК и Дипломатической академией имени Ануара Гаргаша;
- Соглашение между архивом президента РК и Национальной библиотекой и архивами ОАЭ по осуществлению международных связей в области архивного дела.
Дополнено 17.01.2023, 16.53
В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития разъяснили суть меморандумов в области морской инфраструктуры и воздушного сообщения, подписанных между Казахстаном и ОАЭ.
Достигнута договоренность о продлении режима "открытого неба" до конца 2027 года при выполнении полетов в РК. Также, в рамках достигнутых договоренностей были назначены новые авиаперевозчики со стороны ОАЭ (Wizz Air Abu Dhabi, Air Arabia Abu Dhabi). В целом стороны договорились продолжить тесное сотрудничество в сфере гражданской авиации", - сообщает Комитет гражданской авиации.
Также стороны намерены реализовать совместные проекты с компанией Abu Dhabi Ports по развитию инфраструктуры морских портов. Компании были предложены проекты, нацеленные на строительство контейнерного хаба и многофункционального терминала "Саржа" в порту Курык, а также судостроительного и ремонтного завода, сообщили в МИИР.
Недавно в режиме онлайн провели переговоры с главой Abu Dhabi Ports Мухаммедом Аль-Шамси. По результатам стало известно, что эмиратская сторона заинтересована в развитии порта Курык. Также ведутся переговоры с ОАЭ по передаче 2 танкеров ТОО "НМСК" Казмортрансфлот". Для реализации вышеуказанного проекта планируется создание совместного предприятия между Abu Dhabi Ports - "КазМунайГаз" - "Казмортрансфлот", - отметил глава ведомства Марат Карабаев.
Также был подписан межведомственный меморандум о дальнейшем укрепления воздушного сообщения и расширении географии полетов.
На сегодняшний день между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами осуществляется 60 рейсов в неделю по 8 направлениям. Полеты выполняются авиаперевозчиками Fly Dubai, Air Arabia, Wizz Air Abu Dhabi и отечественной авиакомпанией "Эйр Астана".
Кроме того, налажено успешное сотрудничество с ОАЭ в сфере промышленности. Так, в Павлодарской области компания Canarax (ОАЭ) успешно реализует проект строительства завода по производству технического кремния.
Проектно-сметная документация завода готова. Предполагается, что государственная экспертиза будет проведена в начале текущего года. Строительно-монтажные работы планируется начать в феврале следующего года. Намерены запустить данное предприятие в 2024 году", - поделился Карабаев.
Напомним, сегодня в ОАЭ состоялась торжественная церемония встречи президента Казахстана. В честь прибытия главы государства были произведены артиллерийские залпы. Токаев и шейх Мухаммед представили друг другу членов официальных делегаций. Также глава Казахстана оставил запись в книге почетных гостей.
17.01.2023, 09:38 72196
В Пекине обсудили наращивание торгово-экономических связей Казахстана и Китая
Предложено активизировать согласование проектов двусторонних документов, находящихся на рассмотрении государственных органов РК и КНР
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Пекин. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев и заместитель министра иностранных дел КНР (в ранге Министра) Ма Чжаосюй обсудили весь спектр актуальных вопросов казахстанско-китайского сотрудничества в различных сферах, а также обменялись мнениями о перспективах его дальнейшего развития, сообщает Министерство иностранных дел РК.
Особое внимание во время беседы было уделено графику планируемых в текущем году двусторонних визитов и мероприятий на высоком и высшем уровнях, а также взаимодействию двух стран в рамках многосторонних структур.
Нурышев предложил китайской стороне активизировать согласование проектов двусторонних документов, находящихся на рассмотрении государственных органов РК и КНР, в целях совершенствования договорно-правовой базы и придания дополнительного "импульса" казахстанско-китайским отношениям.
Вместе с тем особый акцент послом Казахстана был сделан на совместных усилиях по наращиванию торгово-экономических связей, вопросах укрепления взаимодействия и тесной кооперации на пунктах пропуска казахстанско-китайской границы, восстановления количества пассажирских авиарейсов до "допандемийного" уровня и упрощения визового режима КНР для казахстанцев.
Со своей стороны Ма Чжаосюй отметил важность поднятых вопросов и выразил готовность китайской стороны к активному взаимодействию по ним. Он также сообщил, что внешнеполитическое ведомство Китая готово к тесной кооперации с посольством РК в КНР в целях успешной организации запланированных в текущем году мероприятий.
В завершение встречи собеседники договорились поддерживать регулярные контакты по текущим и актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.
Напомним, основными партнерами Казахстана по экспорту стали Италия, Китай и Россия.
16.01.2023, 15:15 77111
Токаев выступит на саммите "Неделя устойчивого развития Абу-Даби"
Фото: Акорда
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Абу-Даби. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках визита в Объединенные Арабские Эмираты принимает участие в работе саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби".
Цель саммита - сформировать повестку дня в области устойчивого развития и придать импульс 28-й Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP 28), объединив глобальное сообщество и способствуя конструктивному диалогу для достижения консенсуса в различных вопросах, новаторских партнерских отношений и инновационных решений", - сообщает Акорда.
В рамках саммита ожидается выступление главы Казахстана.
В мероприятии также принимают участие президенты ОАЭ, Южной Кореи, Азербайджана, Анголы и другие политики, лидеры в сферах возобновляемой энергии, технологического развития и инноваций, инвесторы и предприниматели.
ADSW 2023 - это глобальная инициатива, продвигаемая ОАЭ для поддержки международных усилий процесса устойчивого развития.
Саммит в Абу-Даби - первый в этом году международный форум, который посвящен широкому кругу важнейших тем, включая продовольственную и водную безопасность, доступ к энергии, декарбонизацию промышленности, здоровье и адаптацию к климату.
Цель мероприятия - сформировать повестку дня в области устойчивого развития и придать импульс 28-й Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP 28), объединив глобальное сообщество и способствуя конструктивному диалогу для достижения консенсуса в различных вопросах, новаторских партнерских отношений и инновационных решений.
В рамках саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" состоялась церемония вручения премии Zayed Sustainability Prize.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев вручил награду школе Fundacion Bios Terrae - ICAM Ubate из Колумбии в номинации Global High Schools (регион Америка).
Премия Zayed Sustainability Prize является глобальной наградой ОАЭ за выдающиеся достижения в области устойчивого развития.
Награда была учреждена на Всемирном саммите "Энергии будущего" в 2008 году в знак признания гуманитарного наследия Первого президента Объединенных Арабских Эмиратов покойного шейха Заида бен Султана Аль Нахаяна. Премия присуждается некоммерческим организациям, малым и средним предприятиям и средним школам за их эффективные и инновационные решения в области устойчивого развития в таких категориях, как здравоохранение, продовольствие, энергетика, эффективное расходование воды",- говорится в информации.
С 2009 года обладателями премии стали 96 лауреатов со всего мира. Приз включает денежные средства в сумме 3 млн долларов США.
На соискание премии 2023 года поступило 4538 заявок из 152 стран, из них в финал вышли 30 лучших проектов.
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