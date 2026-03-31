30.03.2026, 18:38 8396
МИД: Товарооборот Казахстана и Узбекистана увеличился на 16,2%, до $4,8 млрд
Фото: Depositphotos
Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках официального визита министра иностранных дел Республики Казахстан Ермека Кошербаева в Республику Узбекистан в Министерстве иностранных дел Казахстана представили ключевые направления сотрудничества, включая политический диалог и торгово-экономическое взаимодействие.
Двусторонние отношения установлены 23 ноября 1992 года. За годы взаимодействия страны подписали ряд основополагающих документов, включая договоры о вечной дружбе (1998 год), стратегическом партнерстве (2013 год) и союзнических отношениях (2022 год).
По данным ведомства, за 2024-2025 годы состоялось 10 взаимных визитов глав государств. Взаимодействие осуществляется через такие механизмы, как высший межгосударственный совет, совет министров иностранных дел, а также совместные межправительственные комиссии и советы глав регионов. Активно развивается и межпарламентское сотрудничество.
По итогам 2025 года товарооборот между странами достиг 4,8 млрд долларов, увеличившись на 16,2%. При этом экспорт составил 3,5 млрд долларов, а импорт - 1,3 млрд долларов.
Стороны также нацелены на дальнейшее наращивание взаимной торговли: в марте 2025 года подписана программа по увеличению товарооборота до 10 млрд долларов к 2030 году. Существенную роль играют инвестиции: за 2005-2025 годы вложения Казахстана в экономику Узбекистана составили около 1 млрд долларов, тогда как узбекские инвестиции в Казахстан достигли 73,2 млн долларов.
28.03.2026, 12:09 64791
МИД: Казахстан укрепляет международные связи и культурное сотрудничество
Фото: МИД РК
Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели встречи и брифинги с партнерами, обсудив итоги референдума, экономическое взаимодействие и двусторонние проекты, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РК.
В Хельсинки казахстанское посольство провело брифинг с финскими журналистами и экспертами. Обсудили итоги референдума, подчеркнули значение новой Конституции для институционального развития страны и укрепление доверия к политическому курсу. Также обменялись мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества с Финляндией в политике, экономике и культуре.
Тем временем в Венгрии казахстанский посол встретился с главой Центрального банка. Основной акцент - экономическое сотрудничество, инвестиции и обмен опытом между финансовыми институтами. Стороны подтвердили готовность развивать профессиональный диалог и поддерживать стабильность экономических связей.
В Катаре прошли переговоры с руководством консультативного совета. Обсуждено стратегическое партнерство, межпарламентский диалог, торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, а также значение референдума для дальнейшего институционального развития Казахстана.
Между тем в Екатеринбурге генеральное консульство организовало концерт к Наурызу с участием казахских и местных творческих коллективов. Мероприятие подчеркнуло значение праздника как символа весны, света и единства народов, а также продолжило культурный обмен между Казахстаном и регионами России.
Посол Казахстана в Японии провел встречу со спикером палаты представителей парламента Японии, где стороны обсудили новую Конституцию РК, межпарламентское сотрудничество и перспективы расширения экономических и инвестиционных связей. Японская сторона высоко оценила политические реформы и выразила заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства.
Посольство Казахстана в Катаре поблагодарило волонтеров за содействие в организации эвакуации граждан в период обострения ситуации в регионе. Посол Арман Исагалиев отметил их самоотверженность, организованность и патриотизм, подчеркнув, что их действия стали ярким проявлением гражданской солидарности и помощи детям, женщинам и лицам с инвалидностью.
В Берлине состоялась церемония посадки тюльпанов, луковицы которых передало Министерство сельского хозяйства Казахстана, с участием посла Нурлана Онжанова и статс‑секретаря Маркуса Шика. В ходе мероприятия отмечалась историческая связь тюльпанов с территорией Казахстана, а совместная высадка символизировала дружбу, партнерство и культурное сближение двух стран в дни празднования Наурыза.
В преддверии 14-й Министерской конференции ВТО в Яунде постоянный представитель Казахстана при организации Кайрат Торебаев выступил на 14-м китайском круглом столе по вопросам присоединения к ВТО. Он подчеркнул важность институциональной готовности, координации госорганов и взаимодействия с бизнесом для успешного вступления в ВТО, а также отметил опыт Казахстана с момента членства с 2015 года, включая рост внешнеторгового оборота до более 140 млрд долларов и приток инвестиций свыше 200 млрд долларов. Постпред подтвердил готовность делиться опытом с другими странами и подчеркнул значение присоединения для укрепления регионального экономического сотрудничества.
27.03.2026, 10:49 88316
Министры иностранных дел Казахстана и Ирана провели телефонный разговор
Фото: МИД РК
Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев провел телефонный разговор с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Аббасом Аракчи, сообщили в пресс-службе МИД РК.
Стороны обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.
В ходе беседы Кошербаев выразил иранскому коллеге озабоченность в связи с ситуацией вокруг Ирана и подтвердил готовность казахстанской стороны предоставить площадку для проведения мирных переговоров в городе Туркестане, о чем ранее заявил президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.
Кроме того, стороны договорились продолжать диалог по актуальным вопросам двусторонних отношений.
26.03.2026, 18:11 106471
В Шымкенте обсудили развитие ИИ и торговли в рамках ЕАЭС
Фото: Пресс-служба премьер-министра РК
Шымкент. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте проведено заседание Евразийского межправительственного совета в узком формате под председательством премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.
Участие приняли премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин, председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян, председатель коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев.
В текущем году Казахстан председательствует в органах Евразийского экономического союза. В своем обращении к главам государств - членов ЕАЭС президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев обозначил ключевые приоритеты нашего председательства - использование искусственного интеллекта в качестве нового инструмента развития экономической интеграции, формирования безбарьерной среды и расширения географии торговли. Убежден, что совместными усилиями мы сможем придать интеграционным процессам дополнительный импульс", - подчеркнул Олжас Бектенов.
В ходе заседания участники обменялись мнениями относительно дальнейшего развития торгово-экономических отношений, взаимодействия в области цифровых технологий и искусственного интеллекта. Следует отметить, что заседание проведено накануне международного цифрового форума Digital Qazaqstan 2026, который посвящен теме "Индустрия 5.0: Сила взаимодействия", что также способствует углублению многостороннего диалога.
Отмечается, что уделено внимание инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об ответственном развитии искусственного интеллекта в рамках ЕАЭС, а также перспективам дальнейшего развития экономики стран и повышения эффективности отраслей в целом. Подчеркнуто, что технологии ИИ позволяют ускорять логистические процессы, повышать прозрачность и формировать более эффективные цифровые цепочки поставок.
26.03.2026, 17:50 108111
МИД: Казахстанские дипломаты приняли участие в культурных и деловых мероприятиях за рубежом
Фото: МИД РК
Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты активно представляют страну за рубежом, участвуя как в культурных, так и в деловых мероприятиях.
В рамках празднования декады "Наурызнама" в посольстве Республики Казахстан в Республике Армения состоялось культурное мероприятие, посвященное празднику Наурыз, в котором приняли участие студенты Ереванского государственного университета - слушатели центра казахского языка, истории и культуры имени Абая, представители профессорско-преподавательского состава вуза, а также средств массовой информации, сообщили в МИД Казахстана.
Армянским гостям были представлены казахские национальные традиции и обычаи весеннего праздника Наурыз, а также видеоматериалы о культурном и историческом значении этого праздника. Участники продегустировали традиционные блюда национальной кухни, включая наурыз коже, бешбармак, баурсаки и шелпеки, приготовленные сотрудниками посольства. В исполнении детей прозвучали музыкальные произведения "Көзімнің қарасы", а также кюи "Көңіл толқыны", "Ерке сылқым" и "Алаш ұраны". Особый интерес вызвали традиционные обряды "тұсау кесер" и "шапан сыйлау", символизирующие жизненный путь человека и проявление уважения и почета.
Посол Казахстана в Словении Алтай Абибуллаев выступил на слете 74 почетных консулов Словении и Хорватии и представителей деловых кругов Балканского региона.
Казахский дипломат подробно рассказал об итогах республиканского референдума по принятию новой Конституции Казахстана, представил современный образ нашей Родины как динамично развивающегося государства и ключевого участника евразийской транспортной логистики, уделив особое внимание развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, соединяющего Азию и Европу (Средний коридор). Отдельно отметил проводимые в стране экономические реформы, направленные на диверсификацию экономики, развитие промышленности, цифровых технологий и создание благоприятного инвестиционного климата.
В Болгарии при поддержке посольства Казахстана в центре казахского языка, истории и культуры при Софийском университете Св. Климента Охридски состоялось торжественное мероприятие, посвященное весеннему празднику Наурыз. В мероприятии приняли участие представители профессорско-преподавательского состава, а также студенты университета, изучающие казахский язык.
В своем приветственном выступлении посол Казахстана в Болгарии Виктор Темирбаев поздравил присутствующих с праздником Наурыз, подчеркнув его значение как символа обновления природы, начала нового жизненного цикла и гармонии между человеком и окружающим миром.
Впервые в мэрии Сан-Франциско с участием казахской общины прошло празднование Наурыза, организованное Казахско-Американской ассоциацией Кремниевой долины при поддержке генконсульства Казахстана и культурных сообществ Ирана, Азербайджана, Турции и Узбекистана. В торжестве приняли участие мэр города Дэниел Люри, генеральный консул Назира Нурбаева и около 500 гостей. Впервые в истории мэрии была установлена казахская юрта, звучали национальная музыка, танцы и песни, а ряду участников вручили почетные грамоты за вклад в развитие культурных связей.
При поддержке ЮНЕСКО в Сеуле прошла презентация книги «Nauryz Traditions Along the Silk Roads», раскрывающей традиции Наурыза у народов Евразии. Посол Казахстана Нургали Арыстанов подчеркнул культурное значение праздника, его включение в список наследия ЮНЕСКО и отметил вклад Наурыза в укрепление диалога между странами Центральной Азии и Республикой Корея.
В Баку на Приморском бульваре прошло торжественное открытие культурных мероприятий, посвященных Наурызу, организованных Посольством Казахстана и холдингом BI Group. В празднике приняли участие послы, представители госорганов, общественность и казахстанцы в Азербайджане. Программа включала музыкальные и танцевальные выступления, флешмоб «Қара Жорға», тюркский танец «Яллы», мастер-классы по прикладному искусству, национальные игры и знакомство с казахской кухней. Гостей также ждали конкурсы и розыгрыши, включая авиабилеты в Казахстан, что способствовало укреплению культурных и туристических связей между странами.
В Стамбуле при поддержке генконсульства Казахстана прошло масштабное празднование Наурыза, посвященное весне и обновлению. Мероприятие, организованное мэрией города совместно с дипломатическими миссиями и культурными организациями тюркских стран, включало национальные песни, танцы, выставку ремесел и блюда традиционной кухни. Праздник подчеркнул общие культурные ценности тюркских народов и стал площадкой для укрепления дружбы и культурного обмена между странами.
Во Франкфурте-на-Майне в генконсульстве Казахстана прошло празднование Наурыза в рамках декады Наурызнама и Дня национальных игр. Гостей познакомили с культурным наследием Казахстана, традиционными играми «асық ату» и «тогыз кумалак», а также национальной кухней, включая символический Наурыз коже. Мероприятие подчеркнуло ценности обновления, единства и взаимопонимания, способствовало укреплению культурных связей и дружественных отношений между народами.
В Нью-Йорке на Таймс-сквер состоялось празднование Наурыза с участием казахстанских дипломатов, диаспоры, студентов и гостей города. В программе были показ национальных костюмов, музыкальные номера, традиционный обряд «Тұсау кесер», а также исполнение кюев Курмангазы на домбре совместно с американским музыкантом Джеффом Гершем. Гостей также познакомили с культурой Казахстана через раздачу яблок с QR-кодами о родине яблок. Мероприятие прошло в тёплой атмосфере и способствовало укреплению культурных связей между США и Казахстаном.
Посольство Казахстана впервые отметило Наурыз в Кении с участием госорганов, дипломатов и ООН. Посол Барлыбай Садыков подчеркнул совпадение праздника с принятием новой Конституции, а замгенсека ООН Анаклаудия Россбах отметила его значение как символа единства и обновления. Гостей ждала культурная программа с национальными танцами и традиционный ужин.
26.03.2026, 14:51 111531
ОДКБ призывает к диалогу и отказу от эскалации на Ближнем Востоке
В организации заявили о солидарности с правительством и народом Ирана, а также об их поддержке
Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Совет парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности выступил с заявлением в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и вокруг Исламской Республики Иран.
В документе выражена глубокая озабоченность в связи с резкой эскалацией напряженности в регионе, вызванной провокационными действиями внерегиональных сил, направленными на дестабилизацию обстановки вокруг Ирана.
Парламентарии отметили, что подобные действия создают серьезную угрозу международному миру и безопасности. В заявлении подчеркивается недопустимость применения силы и силовых угроз в отношении суверенных государств.
Совет ПА ОДКБ призвал все стороны проявить максимальную сдержанность и возобновить диалог для мирного урегулирования существующих разногласий. В документе выражена поддержка правительству и народу Ирана.
Считаем недопустимым применение силы и призываем к урегулированию существующих противоречий исключительно мирным путем на основе диалога, взаимного уважения и учета интересов всех сторон в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и Уставом ООН", - говорится в тексте заявления.
Эскалация конфликта вокруг Ирана началась 28 февраля, когда США и Израиль объявили о начале совместной военной операции и нанесли серию ударов по территории страны. По данным СМИ, причиной операции стал кризис вокруг переговоров по ядерной программе Ирана. В ходе ударов погиб верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи. По информации иранских СМИ, он был убит утром 28 февраля в своей резиденции в Тегеране. После его гибели власти страны объявили 40 дней национального траура.
Среди жертв военных действий оказалось большое число мирных жителей, включая детей. Сообщалось об ударе по начальной школе для девочек "Шаджаре Тайебе" в городе Минабе на юге страны. Согласно данным, обнародованным иранскими источниками, не менее 170 школьников и учителей погибли в результате ударов США и Израиля по территории Ирана.
26.03.2026, 14:21 113026
Токаев о предстоящем визите Путина в Казахстан: Ожидается новый импульс партнерства
Фото: Акорда
Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, прибывшего в нашу страну с рабочим визитом. Основное внимание участники встречи уделили вопросам подготовки к государственному визиту президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Казахстан, сообщили в Акорде.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что Астана рассматривает предстоящий визит президента России как очень важное событие, призванное придать серьезный импульс дальнейшему развитию стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя странами.
По его словам, в рамках подготовительных работ был заново пересмотрен весь комплекс многогранного двустороннего взаимодействия.
Мишустин передал главе Казахстана пожелания от Владимира Путина и рассказал, что правительство РФ прилагает все усилия, чтобы предстоящий визит был успешным.
Накануне я с ним подробно обсуждал повестку наших двусторонних отношений, а также подготовку к его визиту к вам в мае (...) С теплотой вспоминаем ваш визит в ноябре прошлого года в Российскую Федерацию. Все задачи, которые были поставлены нашими лидерами, на сегодняшний день правительства отрабатывают", - подчеркнул Михаил Мишустин.
В ходе встречи собеседники также отметили последовательное укрепление стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией, а также высокую динамику взаимовыгодного диалога и эффективную реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне.
Глава государства подчеркнул, что участие Михаила Мишустина в заседании Евразийского межправительственного совета и цифровом форуме в Шымкенте является очередным подтверждением особого характера казахско-российских отношений и обоюдного стремления к их дальнейшему развитию.
Вы знаете, как развивается экономическое сотрудничество между нашими государствами на двустороннем уровне. Уже реализовано 122 крупных проекта стоимостью около 25 млрд долларов. Объем торговли уверенно приближается к 30 млрд долларов. Можно сказать, что это уникальные результаты. Россия является нашим основным торгово-экономическим, инвестиционным партнером, и мы этому, конечно же, рады", - отметил Токаев.
В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонней повестки.
Напомним, 26-27 марта в Шымкенте состоятся очередное заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) и международный цифровой форум Digital Qazaqstan 2026. В мероприятии примут участие главы правительств государств - членов ЕАЭС: Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, России, вице-премьер Армении, а также председатель коллегии Евразийской экономической комиссии. Наряду с этим ожидается участие представителей государств-наблюдателей при ЕАЭС.
25.03.2026, 20:44 133821
МИД: Казахстан и Молдова отметили позитивную динамику развития двустороннего взаимодействия
Фото: gov.kz
Астана. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Ермухамбет Конуспаев принял посла Молдовы в Казахстане Штефана Горда по случаю завершения его дипломатической миссии, сообщает пресс-служба МИД.
В ходе состоявшейся беседы стороны отметили позитивную динамику развития двустороннего взаимодействия, стремление двух стран к дальнейшему углублению и расширению казахско-молдавского сотрудничества", - говорится в сообщении.
В завершение встречи заместитель министра поблагодарил посла за конструктивное взаимодействие и личный вклад в укрепление дружественных отношений между Казахстаном и Молдовой, пожелав ему успехов в дальнейшей профессиональной деятельности.
25.03.2026, 17:11 132716
Кошербаев и глава МИД ОАЭ обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Фото: МИД РК
Астана. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев провел телефонный разговор с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахаяном. Стороны обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке и обменялись мнениями на фоне сохраняющейся напряженности в регионе, сообщили в казахстанском МИД.
Ермек Кошербаев подтвердил позицию Казахстана, ранее озвученную президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, и выразил обеспокоенность продолжающейся эскалацией в регионе, включая удары по территории ОАЭ. Отмечено, что Казахстан выступает против втягивания нейтральных государств в военные действия и считает недопустимыми нарушения суверенитета и территориальной целостности стран региона.
Подчеркнута необходимость скорейшей деэскалации ситуации и перехода к политико-дипломатическому урегулированию кризиса на основе принципов международного права.
При обсуждении двустороннего сотрудничества Кошербаев отметил, что ОАЭ являются одним из ключевых партнеров Казахстана в регионе и наши страны связывают традиционно братские отношения.
Глава МИД РК выразил благодарность своему эмиратскому коллеге за содействие в эвакуации граждан Казахстана, находившихся на территории ОАЭ. Отмечено, что обеспечение безопасности и возвращение соотечественников на родину являлось приоритетной задачей для страны.
Главы внешнеполитических ведомств также отметили высокий уровень политического диалога и взаимной поддержки двух государств на международной арене.
В свою очередь шейх Абдалла бен Заид Аль Нахаян поблагодарил казахстанскую сторону за поддержку и отметил важность международных усилий, направленных на обеспечение региональной стабильности и безопасности.
По итогам разговора стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества, а также к продолжению координации действий в рамках международных и региональных организаций.
