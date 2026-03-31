МИД: Товарооборот Казахстана и Узбекистана увеличился на 16,2%, до $4,8 млрд  

В рамках официального визита министра иностранных дел Республики Казахстан Ермека Кошербаева в Республику Узбекистан в Министерстве иностранных дел Казахстана представили ключевые направления сотрудничества, включая политический диалог и торгово-экономическое взаимодействие.





Двусторонние отношения установлены 23 ноября 1992 года. За годы взаимодействия страны подписали ряд основополагающих документов, включая договоры о вечной дружбе (1998 год), стратегическом партнерстве (2013 год) и союзнических отношениях (2022 год).





По данным ведомства, за 2024-2025 годы состоялось 10 взаимных визитов глав государств. Взаимодействие осуществляется через такие механизмы, как высший межгосударственный совет, совет министров иностранных дел, а также совместные межправительственные комиссии и советы глав регионов. Активно развивается и межпарламентское сотрудничество.





По итогам 2025 года товарооборот между странами достиг 4,8 млрд долларов, увеличившись на 16,2%. При этом экспорт составил 3,5 млрд долларов, а импорт - 1,3 млрд долларов.





Стороны также нацелены на дальнейшее наращивание взаимной торговли: в марте 2025 года подписана программа по увеличению товарооборота до 10 млрд долларов к 2030 году. Существенную роль играют инвестиции: за 2005-2025 годы вложения Казахстана в экономику Узбекистана составили около 1 млрд долларов, тогда как узбекские инвестиции в Казахстан достигли 73,2 млн долларов.



