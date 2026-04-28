МИД: Казахстан продвигает инициативы по цифровизации и сотрудничеству на международных площадках
Фото: МИД РК
Алматы. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан усиливает международное взаимодействие на площадках ООН, ЕС и в рамках двусторонних контактов, продвигая инициативы в сфере цифровизации, устойчивого развития, транспорта и энергетики, сообщает МИД РК.
Резолюция об учреждении в Алматы Азиатско-Тихоокеанского центра цифровых решений для устойчивого развития одобрена на 82-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), сообщили в МИД РК. По словам постоянного представителя Казахстана при ЭСКАТО Маргулана Баймухана, принятие данной резолюции является итогом многостороннего переговорного процесса, продолжавшегося более пяти лет, и последовательной работы казахстанской дипломатии на площадке ООН и в государствах - членах ЭСКАТО. За этот период приняты три этапные резолюции на 79-й, 80-й и 81-й сессиях ЭСКАТО.
Тем временем посол Казахстана при ЕС Роман Василенко выступил на 18-й "Конференции мировой политики" во Франции, где отметил растущую роль Европейского союза как ключевого торгово-инвестиционного партнера Казахстана и подчеркнул перспективы стратегического партнерства ЕС с Центральной Азией после саммита в Самарканде 2025 года. Он заявил о взаимодополняемости инициатив ЕС "Глобальные ворота" и китайского проекта "Пояса и пути", а также обозначил приоритеты сотрудничества в транспорте и логистике (включая развитие Среднего коридора), энергетике, критически важных сырьевых материалах и инновациях, подтвердив курс Казахстана на углубление стратегического взаимодействия с ЕС на основе взаимной выгоды и устойчивого диалога.
Вместе с тем на 224-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО казахстанская делегация во главе с постпредом Аскаром Абдрахмановым поддержала реформу "ЮНЕСКО-80" и отметила сотрудничество с Организацией в проведении экологического саммита в Астане и подготовке международного симпозиума о наследии Золотой Орды. В ходе сессии Казахстан также инициировал и добился принятия решения об усилении роли ассоциаций и клубов ЮНЕСКО в реализации программ Организации, которое поддержали 41 государство-член ЮНЕСКО на всех континентах; документ направлен на расширение участия глобального молодежного движения в приоритетах ЮНЕСКО, включая устойчивое развитие, образование и межкультурный диалог.
Кроме того, заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Куантыров принял участие в Дельфийском экономическом форуме в Греции, где обсудил с представителями греческой стороны и ЕС вопросы глобального экономического развития, энергетической и транспортной взаимосвязанности, а также расширения инвестиционного и торгового сотрудничества между Казахстаном и Европой. Он подчеркнул роль Казахстана как ключевого транзитного узла Центральной Азии и участника Транскаспийского международного транспортного маршрута, а также представил возможности для инвестиций в энергетику, логистику, промышленность и цифровые технологии; в рамках визита также прошли встречи с представителями греческого бизнеса и энергетических структур, где обсуждались перспективы расширения двустороннего сотрудничества.
Также заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев и Заместитель постоянного секретаря МИД Сингапура Кевин Чеок провели в Астане пятый раунд политических консультаций, в ходе которых обсудили укрепление политического диалога, расширение договорно-правовой базы и развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Стороны отметили рост взаимной торговли до 954,4 млн долларов в 2025 году и обозначили перспективы партнерства в сферах финансов, цифровизации, "умных" городов, зеленой экономики, транспорта, логистики и образования, а также подтвердили готовность к дальнейшему регулярному политическому взаимодействию.