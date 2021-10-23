Минобороны: Казахстан разово передаст Кыргызстану военное имущество

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НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев посетит Туркменистан с госвизитом по приглашению главы республики Гурбангулы Бердымухамедова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Ашхабаде два лидера проведут переговоры в расширенном и узком форматах, в ходе которых обсудят перспективы углубления казахстанско-туркменского стратегического партнерства в торгово-экономической, транзитно-транспортной и культурно-гуманитарной сферах, сообщает Акорда.

Токаев и Бердымухамедов также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня. По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних документов.