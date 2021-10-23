Минобороны: Казахстан разово передаст Кыргызстану военное имущество

НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - В Министерстве обороны Казахстана сообщили о разработке проекта постановления правительства "О подписании Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Кыргызской Республики об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности Центрально-Азиатского региона", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Документ разработан в целях создания правовой основы для разовой передачи Казахстаном Кыргызстану военного имущества. Реализация соглашения будет способствовать усилению возможностей Вооруженных сил Кыргызской Республики по отражению угроз региональной безопасности", - сообщили в пресс-службе Минобороны.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Соглашение между правительством РК и правительством КР об оказании безвозмездной военно-технической помощи было подписано в рамках встречи президентов двух стран в марте текущего года.