Президенты Казахстана и Кыргызстана сделали совместное заявление

Нур-Султан. 2 марта. Kazakhstan Today - Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Кыргызстана Садыр Жапаров по итогам переговоров в Акорде сделали совместное заявление, передает Kazakhstan Today.

Садыр Жапаров прибыл с госвизитом в Казахстан по приглашению Касым-Жомарта Токаева. В ходе переговоров главы государств обстоятельно обсудили перспективы дальнейшего укрепления стратегического партнерства и союзничества, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, сообщила пресс-служба Акорды.

В совместном заявлении главы государств подтверждают незыблемость курса на комплексное укрепление казахско-кыргызских отношений дружбы, стратегического партнёрства и союзничества на основе равноправия, взаимного доверия, уважения и учета интересов друг друга.

В условиях продолжающейся пандемии стороны отметили важность активизации совместных усилий по борьбе с коронавирусной инфекцией. В данном контексте кыргызская сторона выразила признательность Казахстану за содействие и готовность оказывать поддержку и посильную помощь, в том числе гуманитарного характера.

Признавая необходимость соблюдения эпидемиологических требований, отмечают важность принятия согласованных мер для свободного передвижения и транзита граждан и транспортных средств по территории государств Сторон", - говорится в заявлении.

Также стороны подчеркивают необходимость всестороннего расширения деловых связей, направленных на реализацию кооперационных проектов в промышленности, гидроэнергетике, топливно-энергетическом комплексе, недропользовании, сельском хозяйстве, перерабатывающем секторе, в сфере логистики, дорожно-транспортной инфраструктуре и банковской сфере.

Кыргызстаан выразил поддержку приоритетам председательства Казахстана в ЕАЭС. В этом контексте Стороны отмечают важность формирования единых подходов в рамках евразийской экономической интеграции, в том числе в проработке мер, направленных на раскрытие потенциала в полном объеме, без барьеров, изъятий и ограничений, общих рынков товаров, услуг, капитала и труда, укрепление взаимодействия по санитарным, ветеринарным и фитосанитарным мерам, повышения конкурентоспособности промышленных комплексов и в других направлениях.

В целях раскрытия потенциала приграничного сотрудничества Стороны подтверждают заинтересованность в проведении казахско-кыргызского I Межрегионального форума.

Вместе с тем правительствам поручено ускорить создание логистического центра на казахско-кыргызской государственной границе для обеспечения беспрепятственного перемещения товаров через территорию Казахстана и Кыргызстана в условиях единого экономического пространства.

Стороны особо подчеркнули приоритетное значение дальнейшего развития формата Консультативных встреч глав государств Центральной Азии, которые создают благоприятные условия для активизации пятистороннего взаимодействия во всех сферах внутрирегионального сотрудничества. Отметили важность проведения очередной Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в 2021 году в Кыргызстане по мере улучшения эпидемиологической ситуации.

Также в заявлении подчеркивается значимость планируемого проведения в 2021 году в Кыргызской Республике Первого экономического форума Европейский cоюз - Центральная Азия, который будет способствовать более устойчивому развитию экономик государств Центральной Азии.

Стороны обратили внимание на важность наращивания совместных усилий в вопросах борьбы с международным терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, транснациональной организованной преступностью, другими вызовами и угрозами международной безопасности на двустороннем и многостороннем уровнях.

Кроме того, главы государств подчеркнули особую значимость договоренностей об установлении памятников Абаю Кунанбаеву в Бишкеке, а также Манасу и Чингизу Айтматову в Нур-Султане в ближайшее время.

Стороны отметили, что состоявшиеся плодотворные переговоры и подписанные в ходе визита двусторонние документы будут способствовать дальнейшему укреплению дружественных и союзнических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном, а также важность надлежащей реализации достигнутых договоренностей.

Садыр Жапаров выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву и всему казахскому народу за оказанное гостеприимство и в целях дальнейшего развития всестороннего сотрудничества пригласил главу Казахстана посетить Кыргызскую Республику с ответным визитом в удобное для него время.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев с благодарностью принял приглашение. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

Также по итогам переговоров глав государств были подписаны следующие документы:

Соглашение между правительством РК и правительством КР об оказании безвозмездной военно-технической помощи;

Соглашение между Министерством культуры и спорта РК и Государственным агентством по делам молодежи, физической культуры и спорта при правительстве КР о развитии национальных видов спорта и народных игр;

Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел Кыргызской Республики на 2021-2022 годы;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Государственным комитетов информационных технологий и связи Кыргызской Республики;

План совместных мероприятий Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан и Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при правительстве Кыргызской Республики на 2021-2022 годы;

Протокол министра энергетики, министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан и министра энергетики и промышленности Кыргызской Республики по товарообмену электроэнергией;

План мероприятий сотрудничества между Министерством обороны Республики Казахстан и Министерством обороны Кыргызской Республики на 2021 год.

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